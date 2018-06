Ciudadanos Murcia ofrece pagar la cuota de afiliación para captar a nuevos militantes. Es lo que se desprende de una conversación publicada por El Mundo entre un conocido afiliado del partido y un cargo que llegó a ir en las listas en la que habla de pagar la cuota anual de afiliación, 120 euros, a aquellas personas que quieran entrar a Cs pero muestren reticencias al tener que abonar el importe mínimo requerido de 10 euros al mes.

"Le pagamos la afiliación de un año, hasta febrero, que van a ser seguro las primarias. Le daríamos 120 euros, que es lo de un año, a cada uno. Y ellos dan su número de cuenta corriente y les cobra luego el partido 10 euros a cada uno. Eso sería. Si tú me lo dices, me llamas un día, te doy ya el dinero, que ellos se afilien y cuando lo tengas me pasas los nombres", señala el cargo político, que ha abandonado la formación.



De esta manera, la estrategia del partido naranja aseguraría los votos para un determinado candidato a las primarias de 2019. Hasta la fecha, el portavoz en la Asamblea Regional de Murcia, Miguel Sánchez, es el único que se ha postulado como candidato a estas elecciones internas.

Apertura de un expediente disciplinario

Tras esta información, la secretaria de organización de Ciudadanos Región de Murcia, Valle Miguélez, ha anunciado este lunes la apertura de una investigación para depurar responsabilidad en este supuesto caso de pago de las cuotas. "En ningún momento y en ninguna circunstancia se han sufragado cuotas de afiliados ni en la Región de Murcia ni en ninguna otra comunidad autónoma", ha asegurado Miguélez en un escueto comunicado dado a conocer este mediodía.

El Comité Autonómico de Ciudadanos Región de Murcia ha solicitado la apertura de un expediente disciplinario "para investigar y depurar responsabilidades de esta actitud y este comportamiento individual de una persona", ha remarcado Miguélez.

En ningún caso cargos orgánicos o públicos de la formación han realizado o avalado este tipo de comportamientos, que parece que se trata de una actividad llevada a cabo de forma individual por parte de un afiliado, añade en su comunicado de prensa Ciudadanos.