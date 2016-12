MADRID.- No más recortes. Esa es la petición que este lunes ha lanzado Albert Rivera a Mariano Rajoy como advertencia antes de que Ciudadanos y PP inicien las negociaciones de los Presupuestos para 2017. Pero a Ciudadanos no le gusta hablar de "vetos" ni "líneas rojas", por lo que se niegan a hablar de sus exigencias en esos términos.



Los naranjas confían en la buena fe de los conservadores y creen que no incumplirán lo pactado en agosto entre ambas formaciones. Es más, aseguran que las cuentas de entonces, pese a no incluir el recorte de 5.500 millones de euros exigido por Bruselas, son suficientes para llevar a cabo reformas sin tener que meter la tijera otra vez.







En el PP, en cambio, han aventurado veladamente nuevos recortes y han recordado a Rivera que ellos mismos firmaron el cumplimiento con la UE como prioridad. "Nuestro objetivo es poner esas 150 medidas en marcha, pero Rivera sabe que el cuadro de gastos está supeditado al cumplimiento de los objetivos con Europa. Ellos saben que hay que cuadrar ingresos y gastos. Son responsables y estoy seguro de que lo van a entender porque lo han firmado, igual que lo hemos firmado nosotros", le respondió el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo.



En C's, insisten: "Nuestro acuerdo se firmó en agosto. Entonces el Gobierno consideró que se podía cumplir. Y desde entonces todas las noticias económicas han sido buenas", argumentan fuentes de la formación. Además, presumen de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya votó sí a la PNL presentada por Ciudadanos en el Congreso y que insta al Ejecutivo a recuperar los 2.800 millones de euros -según sus cálculos- que perdonó a los defraudadores.

En C's aseguran que con la reforma del impuesto de sociedades, persiguiendo el fraude fiscal y eliminando duplicidades en la Administración hay dinero suficiente para hacer reformas sin tener que recortar en política social

Rajoy tiene hasta el 30 de noviembre para iniciar un procedimiento que evite que prescriban las declaraciones de los beneficiados por la amnistía fiscal y así poder reclamar que paguen el 10% de lo defraudado y no el 3% como han hecho hasta ahora. Aunque en C's no tienen noticia de que en el PP se hayan puesto manos a la obra, de nuevo confían en que lo hagan.



Del mismo modo, recuerdan que el titular de Economía, Luis de Guindos, también prometió reformar el impuesto de sociedades "en profundidad", más allá del adelanto de pagos fraccionados ya aprobado en uno de los últimos Consejos de Ministros. Con esa medida, unida a la lucha contra el fraude y el adelgazamiento de la Administración con la eliminación de duplicidades, C's asegura que habrá dinero suficiente para no tener que recortar en sanidad, ni educación ni tener que subir impuestos -ni IVA ni IRPF-.



Sin embargo, el PP se negó a incluir en el pacto la eliminación de las Diputaciones -que sí estaba en el acuerdo de C's y PSOE- y en C's no aclaran cómo se llevaría a cabo esa última medida. "Hasta ahora de lo único que tenemos constancia es de que tendremos que apretar al Gobierno para que cumpla lo pactado", admiten.



Y también reconocen no tener aún encima de la mesa ningún borrador al respecto, como tampoco lo tienen respecto al límite de techo de gasto o a los propios PGE. Las consversaciones al respecto aún no han comenzado -más allá de una llamada entre Rivera y Rajoy- y en el PP ni siquiera tienen designado a su equipo negociador. Pero en C's siguen confiando en que, por obligación, Rajoy no se atreva a empezar su legislatura con sus socios en contra: "Hay espacio para conseguir ingresos suficientes para llevar a cabo las reformas del acuerdo. Si el Gobierno tiene problemas para cuadrar los Presupuestos, que nos lo planteen, que le ayudamos", concluyen entre risas.