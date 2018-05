Ciudadanos ha pedido en el Congreso que se condecore a los policías y guardias civiles que participaron en la 'Operación Copérnico' que se desarrolló en Catalunya ante el referéndum del 1-O. El partido liderado por Albert Rivera plantea que se concedan estas distinciones por el "reconocimiento de la profesionalidad y buen hacer" de sus agentes.

Este dispositivo se saldó con un total de 257 heridos según aseguró el Consejo General del Poder Judicial mediante un comunicado que emitió el organismo. En él también se señala que los juzgados archivaron alrededor de 108 denuncias por violencia policial. Además, por las cargas policiales en Barcelona dos antidisturbios ya han sido imputados.



La iniciativa, que se ha debatido este martes la Comisión de Interior de la Cámara Baja, ha sido rechazada esta misma mañana por todos los partidos parlamentarios, por lo que no saldrá adelante. Aunque ha sido defendida hoy, la Proposición No de Ley fue registrada el pasado mes de noviembre, tan sólo un mes después de que se celebrara el referéndum independentista.

A pesar de los informes de organismos que señalan la violencia policial, Cs defiende que la actuación fue "sobresaliente"

En la comisión, la PNL por parte de Ciudadanos ha sido defendida por Miguel Ángel Gutiérrez Vivas que, a pesar de los informes de organismos que han denunciado la "violencia policial", ha asegurado que la actuación de los agentes de seguridad fue "sobresaliente". De hecho, ha defendido que los agentes vivieron una "pesadilla" que empezó el 21 de septiembre por la "presión de los radicales independentistas" y por el nivel de "precariedad" en el que vivieron durante estos dos meses los agentes en Catalunya.

Por parte del Grupo Mixto, Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, ha destacado que parece que se está convirtiendo en una costumbre "esto del medalleo", además de señalar que la 'Operación Copérnico' está clasificada por lo que no se conoce la mayor parte del trabajo que realizaron los agentes policiales.

Marcelo Expósito, de Podemos, se ha mostrado en contra por "las cifras de un millar de heridos durante el 1-0"

Marcelo Expósito, diputado de Podemos, ha defendido la postura en contra de esta PNL del partido señalando que en esta actuación hubo "violencia policial" y respondiendo a esta propuesta con "las cifras de un millar de heridos por la intervención policial el 1 de octubre sólo en la ciudad de Barcelona", cifra respaldada por informes de la oficina de atención a las víctimas del ayuntamiento de Barcelona, del Colegio de Médicos de Cataluña y de la red de organizaciones independientes defensoras de DDHH que supervisaron el operativo. Además, ha acusado a Ciudadanos de "vivir" y "beneficiarse" de la situación en Catalunya.

El PP presentó una enmienda a esta iniciativa (que no fue aceptada por Ciudadanos), defendida por la diputada Ana Belén Vázquez Blanco. No ha sido por estar en contra de que se reconozca este reconocimiento al defender "el trabajo de los agentes en Catalunya", sino que han presentado la "enmienda para cumplir la legalidad" y que se den las medallas "de manera individual" porque no es "justo" para el resto de agentes. En este sentido, Ana María Botella, del grupo socialista, también ha señalado que el reconocimiento policial tampoco debe ser "masivo" por lo que han enmendado la propuesta, que tampoco ha sido aceptada por Cs.

Han sido varios los informes de organismos internacionales que han denunciado la "violencia policial" durante la celebración del referéndum independentista. Entre ellos, Amnistía Internacional que denunció la "fuerza innecesaria y desproporcionada". Además del jefe de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al Hussein, que afirmó que ve "cuestionables" los argumentos del Gobierno para justificar las cargas policiales del 1-0 y reconoció estar "conmocionado" por la "violencia" que se vivió.