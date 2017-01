Ciudadanos rompe con el PP en Alcorcón por las declaraciones machistas de su alcalde

MADRID.- "A partir de ahora Ciudadanos no apoyará ninguna propuesta que venga de la mano de David Pérez en Alcorcón". Así se ha expresado este martes el líder de C's en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, para anunciar la ruptura de su formación con el PP de dicha localidad madrileña tras la polémica suscitada por las declaraciones machistas de su alcalde.

"Las declaraciones de Pérez son un atentado contra todas las mujeres", ha denunciado Aguado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. El líder de C´s en Madrid ha añadido que "referirse a cualquier mujer con los calificativos de ‘frustrada, amargada, rabiosa o fracasada’ es intolerable venga de quien venga y más si sale directamente de un cargo público".



Aguado también ha afeado a su socia de Gobierno, Cristina Cifuentes, que mantenga al alcalde de dicha localidad tras el escándalo y ha amenazado con romper su relación: "Si el PP de Cifuentes quiere mantener un alcalde machista y ultraconservador en Alcorcón que no cuente con nosotros", ha concluido.

Sin moción de censura, de momento

Una amenaza que podría hacer peligrar los Presupuestos del 2017 -cuyo debate está previsto para febrero-, ya que el PP de David Pérez gobierna en minoría (tiene 10 concejales, de los 27 que componen el Ayuntamiento) y necesita a C's (4 ediles) para sacar adelante sus propuestas. Ciudadanos podría plantearse, incluso, pactar con PSOE (7), Ganar Alcorcón (5) e IU (1) para proponer una moción de censura contra el alcalde.

Cifuentes: "Si C's quiere gobernar por la izquierda en Alcorcón que no busque excusas, que lo plantee abiertamente y que se lo expliquen a los ciudadanos"

Pero esa opción no está aún sobre la mesa. Fuentes de los naranjas han matizado que la retirada de apoyo al PP de Alcorcón es, de momento, una medida de presión a Cifuentes para que aparte a Pérez. "Queremos que actúe, que haga algo", sentencian dichas fuentes.



En las filas de Cifuentes, en cambio, instan a sus socios a aclarar a qué se refieren con la "retirada del apoyo" y les piden "valentía" para plantear abiertamente sus intenciones. "Si C's quiere gobernar por la izquierda en Alcorcón que no busque excusas, que lo plantee abiertamente y si es lo que realmente quieren que se lo expliquen a los ciudadanos", ha amenazado la propia presidenta de la Comunidad también en rueda de prensa. "Mantengo mi apoyo al alcalde de Alcorcón", continuó, tras alabar la gestión de David Pérez: "es un buen alcalde y está haciendo las cosas correctamente", dijo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, durante sus negociaciones para el pacto de investidura. Archivo EFE

Para Cifuentes son criticables sus palabras machistas pero no cree que eso le "inhabilite" para la acción de gobierno. En el PP de Madrid recuerdan que no se puede apartar a un cargo público elegido por la ciudadanía (la también presidenta de la Gestora no podría apartar a Pérez de su puesto de concejal aunque quisiera) y argumentan que, al no ser un caso de corrupción, tampoco el Código Ético de los populares exigiría expulsarle de la militancia del partido.



Sea como sea, Cifuentes -que no cree que esta situación vaya a afectar a su relación con Ciudadanos en el Gobierno de Madrid- ha hecho un llamamiento a la reconciliación de su formación con los naranjas de Alcorcón: "Confío en que el PP de Alcorcón sea capaz de reconducir su relación con Ciudadanos y que las cosas vuelvan a su cauce", ha concluido.