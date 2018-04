Ciudadanos ha puesto sobre la mesa el primer paso que va a dar respecto a la polémica del máster de Cristina Cifuentes después de su comparecencia: crear una comisión de investigación. Hasta esta misma mañana reclamaban la dimisión dela presidenta si sus explicaciones durante el Pleno no eran convincentes. Sin embargo, durante el discurso en la sesión de la Asamblea de Madrid el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, ha 'sorprendido' con esta nueva iniciativa. Pero no ha sido sólo esto porque mientras que PSOE y Podemos afirmaban sacar adelante una moción de censura, Ciudadanos la rechazaba alegando que no apoyan presentar "ya" y "a la carrera" esta moción.

Si Ciudadanos mantiene este planteamiento, todo apunta a que Cifuentes se enfrentaría a dos mociones de censura que fracasarían en menos de un año. La primera fue la de Podemos el pasado junio por la financiación irregular del PP que sólo fue respaldada por los diputados de la formación morada. La segunda sería la anunciada este miércoles por el PSOE-M y que contaría con el apoyo de Podemos. Cualquier moción de censura para que sea aprobada debe contar con mayoría absoluta. Ambas formaciones suman 64 votos de los 129 diputados de la Asamblea, por lo que necesitarían, al menos, un voto de Ciudadanos para que saliera adelante.

No había dudas de que Ciudadanos iba a jugar un papel muy importante en todo el entramado y los partidos de la oposición le han puesto entre la espada y la pared al mantener a una presidenta señalada por haber cometido un fraude o apoyar un cambio de gobierno a poco más de un año de las próximas elecciones. De hecho, uno de los argumentos de la formación naranja por su avance en las encuestas electorales que los posicionan como primera opción política es que "mantienen la estabilidad" por los pactos de investidura como el de la Comunidad de Madrid que llevó a Cifuentes a ser presidenta. Con esta comisión, siguen en una posición crítica con Cifuentes, pero permiten que siga en la presidencia y el PP gobernando. Otro "sí pero no" que Ciudadanos lleva protagonizando durante toda la legislatura de los conservadores.

Con esto, parece que sigue estando en manos de la formación de Albert Rivera mantener en la Presidencia a Cifuentes, debilitada por la polémica del máster y con varias comparecencias a la espalda. Una posición que inquieta por la dureza en el discurso de Ciudadanos con la regeneración democrática y la lucha contra el fraude. Así lo ha explicado Ramón Espinar, Secretario General de Podemos en la Comunidad de Madrid, a Público: "Votar no a una moción de censura es mantener al PP y eso no creo que es lo que quieran los votantes de Ciudadanos, un partido que ha defendido la regeneración".

Ignacio Aguado afirma que no "tiene sentido precipitarse" ni "ir más allá de conocer la verdad"

Las declaraciones de Ciudadanos en este sentido son contundentes rechazando la moción escudándose en la nueva iniciativa. "Vamos a impulsar una comisión de investigación", explicó a la salida del Pleno a los medios de comunicación el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Alegan que es importante para conocer "la verdad" para que se expliquen "bajo juramento" todas las personas que han estado implicadas en esta "presunta trama". Tras esto, ha rechazado apoyar la moción de censura y afirmado que cualquier medida que vaya más allá debe ser "posterior" a esta comisión. Después de esto, afirman que no descartan ningún escenario pero cualquier posibilidad ya se atrasaría varios meses.



"Dejar caer un gobierno es una decisión política muy importante. Hay que ser prudente y una comisión de investigación nos permite conocer los hechos" y ha alegado que "no tiene sentido precipitarse, ir más allá deconocer la verdad". "Si llega el momento de tomar decisiones políticas contundentes que no quepa duda que las tomaremos, pero no compartimos el discurso de PSOE y Podemos de presentar ya y a la carrera una moción de censura", ha sentenciado.

Por parte de PSOE, Ángel Gabilondo ya ha anunciado que "no comparte" la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos. "De entrada, no nos satisface. Nos parece que el asunto no está ahora en crear una comisión de investigación que dilata y prolonga en el tiempo la situación sino afrontar la responsabilidad del momento", ha manifestado. En la misma línea, tanto Lorena Ruíz-Huerta como Ramón Espinar, han explicado que, aunque su partido no la propondría, apoyarían la comisión de investigación pero que para ello no hace mantener a Cifuentes en el poder: "No hace falta que la mantengamos como presidenta. Puede dimitir y después investigamos", señaló Ruiz-Huerta durante el Pleno, y denunció que el problema viene de más lejos: "El problema es el PP que ha hecho de la corrupción un modo de vida".