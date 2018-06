Toni Cantó ha defendido el último intento de convocatoria de elecciones anticipadas a través de una moción de cultura sobre el Instituto de Cervantes en el pleno del Congreso. La iniciativa ha sido rechazada y Ciudadanos no ha salido bien parado porque el intento de colar esta petición en esta iniciativa ha sido tildado por "patético" desde las filas de PNV, de "contradictoria" por el PSOE y ha llevado al PP a afirmar que demuestra que están "en el mayor de los desconciertos".

Una moción que se preveía que fuera votada de forma conjunta pero que la Presidenta del Congreso ha anunciado que se votará por puntos, siendo el último el que incluía la convocatoria de elecciones. El PP ha sido el único grupo que se ha abstenido, mientras que el resto de partidos han votado en contra. Aún así, Ciudadanos se ha quedado solo en este intento.

"Hubo una moción de censura, un cambio de Gobierno, una maniobra del bipartidismo, por la que hemos cambiado la moción de hoy", afirma Cantó. El diputado de Ciudadanos sostiene el discurso que el partido naranja ha mantenido desde que se conoció que Sánchez lideraría una moción de censura: reclamar, hasta cuando el PP ya dio por perdido el Gobierno, que la moción cayera con la dimisión de Rajoy y se anunciaran nuevas elecciones.

En un discurso en el que no han parado de remarcar que el actual Ejecutivo es "un Gobierno débil", Cantó ha señalado que Sánchez cumpla con "su palabra" anunciada durante la moción de censura y que ponga fechas a las elecciones. "Hemos dicho que al final de la Legislatura, ya nos han dicho que no. Supongo que tendremos que esperar hasta después del verano que viene", señala el diputado.

Sin embargo, lejos de ser bien recibida, ha sido rechazada y los grupos han criticado el camino que está tomando el partido naranja. José Andrés Torres Mora, diputado del PSOE, ha señalado que a la moción no sólo se le ha añadido un punto, sino que también iba a ser defendida por la diputada Marta María Rivera de la Cruz y ahora ha pasado a Cantó. Y ha señalado las contradicciones de esta moción: "Si el Gobierno hace lo que ustedes piden no pueden convocarse elecciones, y si se convocan elecciones no pueden hacerse lo que piden en el Instituto Cervantes".

Hoyo, del PP: "No hay mayor desacierto que la ambición de poder sin haber medido bien las fuerzas, lo que le ha ocurrido a Cs"

Maura Zorita, por el grupo de Unidos Podemos, ha criticado que Cs utilice una moción de cultura con este fin: "¿Si la moción no hubiera sido por política cultural o internacional y hubiera sido por economía, se hubiera permitido el lujo de hacer esta intervención?, Usted que se consideró competente para ser ministro de Cultura en un gobierno de Ciudadanos debería saber que tenemos pocas estudiadores de hablar de cultura en esta Cámara, ¿considera que podemos perder esta oportunidad? ¿De verdad merecía la pena desdeñar el Instituto Cervantes y el trabajo de Ciudadanos con la petición de elecciones?", ha lanzado a Cantó.

No han sido menos críticos con Ciudadanos los que eran sus socios en el Congreso hasta hace tres semanas. La diputada Belén Hoyo ha afirmado que "no hay mayor desacierto político que la ambición de poder sin haber medido bien las fuerzas, que es lo que le ha ocurrido al grupo de Ciudadanos y por ello está en el mayor de los desconciertos". Asegura que esta moción es una muestra de su "arrepentiemiento": "Ustedes piden elecciones, pero han de ser conscientes que han propiciado el nuevo Gobierno".

Con esta votación, ha caído el último intento del partido naranja para la convocatoria de elecciones anticipadas. Una reclamación que han defendido desde el primer hasta el último momento aunque no tuvo éxito ni con el PP, ni con el PSOE, ni en el Congreso.