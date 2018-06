El que levantó la liebre, a primeros de abril pasado, fue el coordinador de Jusapol en Madrid, Carlos Morales, quien envió a todos sus compañeros un mensaje de dimisión demoledor: no sólo proclamaba que la asociación policial –creada en julio de 2017 para reclamar la equiparación salarial– había violado sus tres principios fundamentales, sino que tiraba de la manta para destapar la infiltración y manipulación de ese movimiento de base por parte de Ciudadanos.

En ese descarnado testimonio de uno de los fundadores y principales impulsores de Justicia Salarial Policial –que surgió en Palencia de forma totalmente independiente para "fortalecer la unión entre policías nacionales y guardias civiles" en demanda de "la equiparación salarial con las policías autonómicas –, se denunciaba que "la esencia de Jusapol desaparece" como consecuencia de que "ya no somos todos –es de unos pocos–, creo que no es apolítico y tampoco asindical", tal como se escucha en el mensaje de audio al que Público ha tenido acceso.

Pero el párrafo más contundente –y revelador del desembarco de Ciudadanos en Jusapol para manipularlo a su antojo– es el siguiente:

"Nos negamos todos a que alguien naranja impusiera el secretario general, una persona que nadie había visto"

Empezamos a montar todo, con gente que había trabajado mucho en este proyecto de Jusapol: Pablo, Aarón, Chema y yo. Los problemas vienen cuando un día antes de la entrega de la ILP [Iniciativa Legislativa Popular] nos exigen que hay que meter por imperativo legal a una persona que ni conocíamos, y además ¡que iba a ser el secretario general! Nadie lo había visto, nadie sabía de su existencia. Nadie sabía quién era.

"Esta persona impuesta, a partir de ese momento ha ido a la entrega de la ILP, se ha hecho la foto al lado de Albert Rivera..."

A partir de entonces, nos negamos todos... a que alguien naranja impusiera el secretario nacional. Esta persona impuesta, a partir de ese momento ha ido a la entrega de la ILP, se ha echado la foto al lado de Albert Rivera, ha ido a la manifestación de Valladolid, ha ido a la manifestación de Guadalajara y también a la manifestación de Ávila. Anteriormente a esto, no se le había visto.

Y el mensaje de Morales a sus compañeros prosigue con el relato de lo que fue una clara maniobra de infiltración política en la asociación policial que estaba triunfando entre agentes y guardias precisamente por sus raíces independientes de partidos y sindicatos:

El resto de personas que seguimos montando el sindicato decidimos que si nos lo imponían no iba a ser secretario nacional, sino una secretaría sin peso. Esto llevaba su curso, hasta el día que se decidían los puestos. Al acto llegó el impostor con todo preparado: un código ético sacado de algún partido político, un organigrama y con todos los puestos decididos… y sabía que no era el secretario nacional, que nos íbamos a negar. Pasaba a ser el secretario de organización. El secretario nacional: Chema, de Oviedo.

Y, bueno, vino el impostor vendiéndonos la moto de que iba a ser un sindicato horizontal y no vertical, como hasta ahora habían sido todos. Pero la realidad es que en la Secretaría de Organización él tiene todo el peso del sindicato. Apoyado también por un amigo suyo que se ha traído. Por el ‘artículo 33’ se hace así y ha habido órdenes de que se hiciera así, momento en el cual decido levantarme de la mesa e irme. A pesar de que me habían dado lo que yo había pedido.

Cs votó en contra de la equiparación salarial cuando PSOE y UP presentaron una moción en el Congreso

No cabe duda de que Morales hizo lo que la mayoría de los políticos son incapaces de hacer: dimitir en coherencia con su declaración de principios. Y Jusapol quedó en manos del partido que decidió aprovecharse del auge de ese movimiento de base por la equiparación salarial... por cierto precisamente el mismo Ciudadanos que votó en contra de ello cuando PSOE y Unidos Podemos presentaron una moción en ese sentido al principio de la legislatura de Rajoy.

Pero la formación naranja no sólo se aprovechó del éxito de Jusapol, sino que muy pronto se apropió de la asociación y forzó su transformación en un sindicato policial (Jupol), en flagrante violación de sus compromisos constituyentes, según ha podido constatar Público de diversas fuentes policiales y sindicales.

Esa maniobra política de Rivera ha sido puesta en práctica por Miguel Ángel Gutiérrez –secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y portavoz de Interior en el Congreso–, pese a que empezó con mal pie al participar en la reunión de Jusapol de septiembre pasado abogando por la equiparación salarial entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, en vez de la de estas dos fuerzas con los cuerpos policiales autonómicos, como era la reclamación inicial de la asociación:

La demostración más palpable de que Ciudadanos ha logrado poner a Jusapol al servicio de las ambiciones políticas de Rivera fue la gran marcha del último 20 de enero en Barcelona, hacia donde el partido naranja movilizó policías y guardias civiles de toda España. Según indicó Morales en su mensaje a los compañeros, la organización previa de ese acto masivo –que instrumentalizó el conflicto entre el Gobierno y la Generalitat en beneficio del líder de C's– ya planteó que se iban a movilizar medios de envergadura en toda España si los agentes accedían a hacerle la campaña a Rivera:

"Había que ir a Barcelona con pancartas y banderas. A cambio iban a fletar todos los autobuses de España"

Mantenemos un reunión en Carabanchel. Las órdenes eran claras: 'rompe la unidad de acción'. Nuestra excusa es que los compañeros querían ir a Barcelona con pancartas y banderas, pero no fue así. Ellos querían ir con polos y gorras y portando la pancarta de Jusapol. A cambio iban a fletar todos los autobuses de España.

Aquí, Morales ya indica que Ciudadanos se dispone a pagar esa inmensa movilización que sería utilizada como ariete contra los partidos catalanes soberanistas, en vez de en demanda de mejoras salariales y laborales de policías y guardias civiles:

Y recalcar que las asociaciones de guardias civiles estaban a favor de ello. Que los sindicatos fueran con esas prendas [las de Jusapol, no las de C's]. Pero mi misión era la que era y así lo hice: romper la unidad de acción. Más tarde llegó la manifestación de Barcelona. Yo no asistí. Algo raro empezaba a ocurrir en todo esto. Vi cómo humillaban a las asociaciones de guardias civiles, que las dejaron en un segundo plano, y no en la pancarta principal, que parecía que se trataba de un acto político y no de una manifestación por la equiparación. Ahí hubo un antes y un después de mi persona en mis relaciones con Jusapol. Decidí salirme de todo este proyecto. Porque no veía claridad ni transparencia, que muchos predicaban.

Morales no fue, por principios, a la marcha gigante de Barcelona, así que no conoció las interioridades de su gestión y puesta en escena, pero Público ha podido confirmar de varias fuentes que los verdaderos promotores y organizadores no fueron los sindicatos policiales, sino la españolista Sociedad Civil Catalana y Ciudadanos... y que este último partido se hizo cargo de la mayor parte de los costes para sufragar un despliegue que estaba muy por encima de las posibilidades de Jusapol y sus seguidores.

Gutiérrez niega que Ciudadanos ayudase a sufragar gran parte del coste de la marcha de Jusapol en Barcelona

"Jusapol sólo había logrado reunir unos 5.000 euros, pero el coste total de ese alarde de medios, con grandes entarimados y megafonía en plaza Catalunya

–¡hasta un globo aerostático!– ascendió a 17.000, según me explicaron los compañeros que vieron las cuentas de gastos. Y la diferencia la abonó Ciudadanos", asegura a Público un policía que participó en la marcha y que pide permanecer en el anonimato.

Público se ha puesto en contacto con Miguel Ángel Gutiérrez, quien ha respondido sobre esa versión: "Puedo confirmarte que NO es cierto. No aportamos nada desde Ciudadanos a esa u otra manifestación de policías o guardias civiles".

En cuanto a cómo puede ser que Jusapol reuniera fondos suficientes para sufragar tamaño despliegue, Gutiérrez se limitó a responder a este diario: "Bueno, nosotros no sabemos de donde lo sacaron. Solo puedo decirte que nosotros no aportamos nada".

Anteriormente, tal como subraya el coordinador de Jusapol en Madrid, Morales, en su mensaje de audio, todas las movilizaciones de la asociación en la capital de España se habían efectuado "a coste cero", algo que subraya varias veces en el mismo audio. Pero el alarde de medios desplegados en Barcelona estuvo a la altura de los actos masivos organizados por las asociaciones y los partidos independentistas catalanes; un dispendio muy por encima del alcance de Jusapol.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la líder de C's en Catalunya, Inés Arrimadas, el líder del PPC, Xavier García Albiol, y otros políticos encabezan la manifestación convocada por Jusapol en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta

"Era un acto puramente político, con una cabeza de la manifestación presidida por Rivera, Albiol, Arrimadas..."

"Era un acto puramente político, con una cabeza de la manifestación presidida por Rivera, [Xavier] Albiol [líder del PP catalán], [Inés] Arrimadas, Gutiérrez y casi todos los diputados de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, y las dos terceras partes de los manifestantes no eran policías", continúa el agente citado anteriormente, que estuvo asignado al cordón policial que protegía a todos esos políticos: "Formé parte de la cápsula de seguridad que los rodeaba; estábamos cogidos de la mano como críos para que nadie se les pudiera acercar".

Después, Rivera ascendió al estrado y el abogado de Jusapol, Antonio Luis Vázquez, lo presenta a la multitud. "¡El presidente...!", atronan los altavoces. Y tras una pausa preparada termina: "...de Ciudadanos". Los manifestantes estallan en gritos de "¡¡Presidente!! ¡¡Presidente!!"

Pero a muchos de los policías participantes no les gusto nada esa manipulación política del acto. Como otro agente de la Policía Nacional que después se quejaba de que "acudieron demasiados agentes de extrema derecha, de los que cuando alzan el brazo lucen en el sobaco un tatuaje pequeñito de la cruz gamada..."

En cualquier caso, esa demostración de fuerza de la derecha con apoyo policial masivo y nutrida presencia de ultras ha levantado muchas ampollas entre los sindicatos y las asociaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado; un malestar interno que se agravó poco después cuando, el 8 de abril, se anunció desde Palencia la creación del nuevo sindicato Jupol, "como herramienta de la Asociación Jusapol", haciéndose con la estructura inactiva del sindicato UNIPE para ponerse en marcha de inmediato, en violación del compromiso fundacional de Jusapol de no transformarse en un sindicato.

Además, Jupol abraza de inmediato los postulados de Ciudadanos –como las tesis de "Una Policía para el siglo XXI"– y en esa reunión Vázquez pidió abiertamente a los futuros afiliados el voto para Albert Rivera. Gutiérrez ha reconocido a Público que Jupol ha sido montado por Jusapol para acudir a las elecciones sindicales de este año.

Pero los detalles de la génesis de Jupol, y sus estrechos vínculos con C's, merecen otro artículo.

...CONTINUARÁ