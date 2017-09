El objetivo de los investigadores del caso Nicolás era demostrar que el comisario José Manuel Villarejo Pérez elaboró una serie de "notas informativas" internas de la Policía "con una clara intencionalidad de incriminar y desprestigiar a los responsables policiales de la comisión judicial en el caso NICOLAY", como se denomina a la parte separada del procedimiento que está dedicada a la grabación ilegal cometida en sede policial de una reunión entre jefes de Asuntos Internos y agentes del servicio secreto CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

Pero del exhaustivo análisis de esas notas, contenido en el extenso informe final de la comisión judicial al que ha tenido acceso Público, no sólo se deduce ese extremo sino que también se pone de manifiesto que la denominada Operación Cataluña –emprendida por la brigada política de Interior para desacreditar a políticos y partidos soberanistas catalanes– fue montada y coordinada desde la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que en aquella época dirigía el comisario José Luis Olivera Serrano, actualmente director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Es en el análisis de una de esas "notas informativas" de Villarejo, precisamente relacionada con el envío de un sobre anónimo con datos empleados para incriminar a la familia Pujol que fueron incluidos en el célebre informe apócrifo que la UDEF –publicado a toda portada por varios diarios afines pero que al final tuvo que ser desautorizado por el propio Ministerio del Interior–, cuando los investigadores dejan clara la estrecha relación de Olivera con esas maniobras ilegítimas, como se puede ver en este fragmento:

La carta anónima del informe apócrifo contra los Pujol

Informe final del caso Nicolás. Fragmento sobre el papel del comisario Olivera.

Escribe la comisión judicial:

En relación a los extractos arriba expuestos cabe afirmar que tienen las siguientes INCONGRUENCIAS y FALSEDADES:

1. Habla de una CARTA CERTIFICADA, cuando lo único que se recibe en la UAI [Unidad de Asuntos Internos] fue UN SOBRE GRANDE con documentación.

2. No coincide la fecha del franqueo, ya que afirma que fue el 13/04/2014, cuando verdaderamente fue el 29/04/2014.

3. Tampoco coincide la Oficina de Correos que sorprendentemente afirma ser (cómo puede conocer ese dato, si no fue él quien la remitió), la número 0827694 de BARCELONA, que se corresponde con la sucursal nº 23 sita en la Avenida de Madrid nº 106 de Barcelona, cuando realmente y tras las gestiones policiales correspondientes se acredita que el "SOBRE ANÓNIMO" fue remitido desde la sucursal de Correos de SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA).

Villarejo escribe que la carta anónima fue franqueada en domingo, cuando las oficinas de Correos están cerradas

4. Afirma que la fecha de franqueo de la CARTA CERTIFICADA fue el 13/04/2014.

Pues bien, es un domingo y las oficinas de correos se encuentran CERRADAS.

Además el inspector puede acreditar por pagos con tarjeta bancaria que ese fin de semana se encontraba en Madrid, siendo por tanto imposible auto-enviarse esa carta desde Barcelona esa fecha.

5. En el SOBRE que se remite a la UAI, NO APARECÍA REMITENTE (es un sobre ANÓNIMO), mientras que la NOTA INFORMATIVA afirma que el remitente es un tal ANDRES GARCÍA. Coincide que ese nombre es el "alias" que suele utilizar el socio del comisario VILLAREJO, el ex Inspector Jefe Antonio GIMÉNEZ RASO, vinculado a MÉTODO 3 y con una estrecha relación con el comisario principal José Luis OLIVERA, jefe de la UDEF Central años 2005- 2012 y máximo responsable de la investigación GÜRTEL, también éste estrechamente relacionado personal y profesionalmente con el comisario VILLAREJO.

6. Las notas carecen de número de registro de entrada y/o sello oficial que acredite la fecha y su efectiva entrega a la Unidad o Dependencia policial correspondiente, sin embargo en otras NOTAS informativas elaboradas por el mismo autor sí incorpora tales requisitos para acreditar su entrega.

Más todavía, los investigadores incluso citan directamente una de las exclusivas de Público sobre las acciones de esos detectives, que se hacían pasar por agentes de la UDEF al participar en la Operación Cataluña:

Informe final del caso Nicolás. Fragmento que cita a 'Público' sobre los detectives.

Escribe la comisión judicial:

En base a lo arriba expuesto cabe concluir, que si el comisario VILLAREJO afirma conocer la fecha y la sucursal de correos desde la que se remite una carta certificada o sobre anónimo y que los que la reciben la ocultan y no informan a sus superiores ni autoridades judiciales del contenido de la misma, es porque alguien del entorno de la máxima confianza del ex comisario VILLAREJO fue quien la remitió, y la identificación de uno de los remitentes de ese envío coincidente con el alias que su socio, el ex Inspector Jefe Antonio GIMENEZ RASO solía utilizar, delata al autor de ese "sobre anónimo" al Jefe de Asuntos Internos, quien además tiene una estrecha relación con los detectives de METODO 3 a los que se le toma declaración.

En la tercera y última nota que fecha el 20 de enero de 2015 , El ex comisario VILLAREJO sigue en la misma línea temática de desprestigio a los mandos policiales de la Comisión Judicial, pero eleva aún más el tono y acusa al comisario principal de una suerte de delitos e infracciones administrativas. Sin embargo, a esta Comisión Judicial sorprende enormemente cómo esta NOTA INFORMATIVA tiene al final de la misma, como fecha de registro de entrada el 19/01/2015 (supuestamente en un organismo oficial que no especifica cuál es, ni figura sello oficial acreditativo, sin embargo sí dice tener el número 884), fecha anterior a la de elaboración de la propia NOTA INFORMATIVA que aparece en su inicio, el 20/01/2015. En definitiva, parece difícil e incongruente registrar una NOTA INFORMATIVA antes de realizarla.

Villarejo admite negocios incompatibles con la Policía

A continuación, los investigadores citan otra exclusiva de Público –en la que se revela que Villarejo alardeaba de tener "periodistas infiltrados" en medios de comunicación como El Mundo– para reproducir su larga nota informativa interna del 16 de enero de 1995 dirigido a la Dirección General de la Policía (véase a continuación ese informe íntegro que en su día desveló este diario) porque en ella admite tener negocios (como agencias de detectives o bufetes de abogados) incompatibles con sus funciones como comisario de la Policía:

Y escriben los investigadores: "Esta NOTA INFORMATIVA prueba cómo el Sr. VILLAREJO para acreditar su autenticidad y la fecha de presentación de las mismas, las firma y registra con sello oficial de la Unidad o dependencia correspondiente, no ocurre así con ninguna de las NOTAS INFORMATIVAS que dice elaborar en el año 2014, donde acusa tanto al ex jefe policial de la comisión judicial (Marcelino) como al responsable policial actual (Inspector Rubén) y que son presentadas por los hermanos CIERCO en su querella contra Marcelino MARTIN BLAS. Además en la misma reconoce su continuidad y mantenimiento de su estructura societaria simultáneamente con su función policial, completamente incompatible (agencias detectives, etc.) y sujeta a responsabilidad penal (art. 441 CP) y administrativa (LO 2/86), bajo la sorprendente justificación de una decisión personal subjetiva "ENTENDÍ QUE CONTINUABA COMO ANTES HASTA QUE FUERA LLAMADO O YO TOMARÍA LA INICIATIVA CUANDO CONOCIERA ALGUNA NOTICIA DE INTERÉS".



El "pantallazo" falso que dio 'El Mundo' a toda portada

Informe final del caso Nicolás. Sobre el informe publicado en 'El Mundo'.

Las intoxicaciones informativas que formaron parte de la Operación Cataluña son también tratadas en el informe de la comisión judicial, cuya página 356 constata:

1. Nota fechada el 1 de julio de 2014 publicada el 7 de julio de 2014.

El contenido de la primera nota (de 6 páginas) es publicada en el diario El Mundo en dos artículos. Uno, el 7 de julio de 2014, que versa sobre el llamado "pantallazo" de las transferencias bancarias de la familia PUJOL, y otro publicado el 3 de agosto de 2014, que también versa sobre los movimientos bancarios de la familia PUJOL en relación con el blanqueo de capitales. [A continuación se incluyen los enlaces a las noticias de El Mundo en versión digital]

Sin embargo, un día antes que Eduardo INDA y Esteban Urreiztieta publiquen el anterior artículo, el 02/08/2014 Antonio FERNANDEZ publica en el diario digital Elconfidencial.com (diario también afín al ex comisario Villarejo) un artículo muy similar pero con fotos de los extractos de las NOTAS INFORMATIVAS, también escribiendo sin discusión ninguna sobre la "nota" del comisario VILLAREJO.

En junio de 2015 el periodista Antonio FERNANDEZ de Elconfidencial.com publica un libro "Pujol&Puig" de la editorial Esfera de los Libros (propiedad de UNEDISA, la editora de EIMundo) en el que recoge extractos exactos de la primera "nota informativa" del comisario VILLAREJO.

El 31 de julio de 2014 es Daniel MONTERO (fundador de Información Sensible con el comisario VILLAREJO) y Luis RENDUELES en INTERVIU (editado por el Grupo ZETA) quienes avalan y publicitan la "nota" con un artículo titulado "Así cazaron a Pujol".

En septiembre de 2014, coincidiendo con las visitas que tanto Francisco Nicolás como Jase Manuel VILLAREJO realizan a miembros de la familia PUJOL, Manuel CERDAN periodista afín a Jose Manuel VILLAREJO publica en EIConfidencial.com un artículo en el que cuelga fragmentos de esta nota, también comentando su contenido.

Dichos fragmentos coinciden en texto con la nota incorporada a la querella de Ramón e Higini CERCO NOGUER, pero no en el tipo de letra ni en la posición de la frase de cierre "FIN DE LA NOTA". Asimismo, de la supuesta fecha de elaboración de esa Nota INFORMATIVA en el año 2014 a su presentación en notaría de esa misma NOTA INFORMATIVA en septiembre de 2016, el título también varía.

Tipo de letra, Encabezado y pie de página de la nota.

Un "completo informe" de la UDEF copiado de Wikipedia

Informe final del caso Nicolás. demostración de la 'Wikinota' de Villarejo.

Los investigadores también destapan la burda falsificación de aquel supuesto informe de la UDEF, que fue presentado en la época como la prueba irrefutable de la corrupción de la familia Pujol, precisamente en las fechas próximas a la anterior consulta popular soberanista del 9-N. Esto escribe la comisión judicial:

La mayoría del contenido de la nota de 6 hojas de extensión (lo que Eduardo INDA y Esteban Urreiztieta describen el 3 de agosto de 2014 como "completo informe"), coincide con los siguientes textos:

a) Wikipedia, concretamente de las entradas de "Banco Madrid" y "Banca Privada de Andorra",

https://es.wikipedia.org/wiki/Banca_Privada_d%27 Andorra

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Madrid

b) De una presentación de Banco Madrid en docplayer.es http://docplayer.es/1094279-Banco-madrid-nuestra-entidad .html https://es.wikipedia.org/wíki/Banco Madrid

e) De un artículo de Joan Caries Valero de 2011 en diarioabierto.com. http://www.diarioabierto.es/45413/banca-privada-andorra-propietaria-banco-madrid

d) Entradas sobre definiciones de los vehículos "SIL" de la web de la CNMV y de Forteswiss https://www.fosterswiss.com/síf-luxemburgo/

Finalmente, el "pantallazo" que figura en la primera página de la NOTA INFORMATIVA del 01/07/2014 parece ser una selección de transferencias seleccionadas de las diferentes cuentas bancarias que la familia PUJOL (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) poseía en la Banca Privada Andorrana (BPA) (sin valorar la veracidad del contenido del pantallazo). Ya que ningún sistema bancario despliega conjuntamente transferencias bancarias de diferentes titulares a la vez de manera interrelacionada. Normalmente ese sistema que suele ser estandarizado despliega en cada transferencia el saldo inicial, el movimiento bancario y el saldo final, sin embargo en ese "pantallazo" tan solo figura el importe de la transferencia. [Así termina este capítulo del informe de la comisión judicial]

Vaya, un impresentable montaje que fue enarbolado por numerosos medios de comunicación como supuesto "borrador" de la UDEF, sin que su comisario jefe, José Luis Olivera Serrano, abriese la boca para desmentirlo. Verde y con asas.

...CONTINUARÁ