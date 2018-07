La Operación Tándem avanza y ha puesto en la cuerda floja a los colaboradores de la presunta organización criminal que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo y en la que colaboraban otros funcionarios públicos de la Policía como los comisarios Carlos Salamanca y Enrique García Castaño, este último detenido en la tarde de este miércoles tras consumarse el chantaje a la Casa Real revelado por Público hace más de año y medio.

Según la investigación, que mantiene en secreto la mayor parte de lo incautado en los registros de las empresas y casas de los detenidos desde noviembre de 2017, con Villarejo colaboraban altos funcionarios de Policía y de Hacienda, así como empleados de entidades bancarias y también periodistas como los que ayer firmaron y publicaron la grabación entre la amiga del rey emérito Juan Carlos I, Corinna Sayn-Wittgenstein; el expresidente de Telefónica y compañero de pupitre de José María Aznar, Juan Villalonga; y el propio comisario Villarejo cuando aún estaba en activo: los digitales de Eduardo Inda y Pedro J. Ramírez, así como sus redactores Manuel Cerdán y Daniel Montero.

El director adjunto operativo advirtió a un coronel del CNI

En enero de 2017, Público difundió una grabación con el comisario Enrique García Castaño, en el que desvelaba que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, se había reunido con un mando del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para advertirle de que si era imputado en la causa del pequeño Nicolás harían pública la información que Villarejo le había sacado a Corinna y que pondrían al descubierto el dinero que el rey emérito tenía fuera de España y los negocios que habían hecho juntos.

Esta grabación, que volvemos a reproducir a continuación, llevó a la destitución fulminante del comisario García Castaño de su puesto en la Comisaría General de Información y su traslado a la zona sur de Madrid. Pero recientemente también fue relevado de ese puesto y enviado al Consejo Asesor de la Policía, debido a la documentación incautada en Tándem y que al parecer demuestra que García Castaño cobró también por hacer trabajos para empresas del Ibex y grandes empresarios y políticos, como el ex consejero de OHL Javier López Madrid o el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

En concreto, García Castaño, conocido como El Gordo, contó a Público:

COMISARIO: Entonces, siguiente paso, todo esto de las cuentas de Corinna; una cuenta que hay en Turquía, una cuenta que hay en Suiza, las comisiones, los pagos, los billetes, los cuadros, el no sé qué... no sé cuántos. Se lo ha dado todo a Cerdán [Villarejo]. Todo lo tiene Cerdán. Y en el momento en que a Villarejo se le cruce la locura o vea que le entra la paranoia de 'van a por mí', ¡pum!

Y añadió que quien concertó la entrevista fue el ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga. Es decir, la mayor parte de lo publicado este miércoles por los dos medios citados antes ya era más que conocido, porque los policías lo habían filtrado y utilizado en su beneficio desde hace años. Como queda claro con el audio que se puede escuchar aquí (y que Público difundió hace ya 19 meses):

C: ...porque éste [Villarejo] está obsesionado por el tema de Gao Ping [de la mafia china del caso Emperador, donde fue imputado el hijo de Villarejo]. Siguiente paso, Corinna. Corinna se ve con Villarejo en Londres y una de las veces le relata que ha estado Félix Sanz a verla y que Félix Sanz la ha medio amenazado.

PERIODISTA: Va a verla a través de su amigo Villalonga o César Alierta que es el que...

C: No, no Félix Sanz Roldán va a verla...

P: No, a Villarejo, se lo dice su amigo Villalonga, que es amigo de Corinna.



El propio Castaño indicaba que la operación que se traían entre manos con ayuda de Inda y Cerdán era "un chantajillo":

C: Y ésa es la jugada, que tú no me haces caso.

P: Pregúntale. ¿Has comido con alguien la semana pasada, así, del otro lado?

[refiriéndose al CNI]

C: Cállate. Te estoy contando todo cronológicamente lo que hay y quién tiene esa información. Ahora mismo la información la tiene Mauricio Casals, pero Mauricio Casals ya se ha quitado de en medio, ya también se junta poco con Villarejo... La información la tiene Cerdán.

P: Y Cerdán es otro de los sobaos de Villarejo.

C: Cerdán es tronco de Villarejo, es muy tronco, y Cerdán me imagino que...

P: Llámale [refiriéndose a Pino].

C: Ahora, me imagino que, según vaya la situación, sacarán o no sacarán; porque, claro, sacarán o no sacarán cuando el otro [Villarejo] le diga: "Tira palante". Si el otro considera que no se meten con él o considera que le dejan tranquilo, pues me imagino que parará. Ése es el chantaje... Espérate que voy a llamar a Pino.

Mauricio Casals es presidente de La Razón y adjunto al presidente del Grupo ATRESMEDIA.

A continuación, García Castaño llamó a Eugenio Pino, puso su teléfono en manos libres y la periodista, que había empezado a grabar ante la gravedad de las revelaciones, registró perfectamente su conversación, en la que el ex director adjunto operativo de la Policía reconoció el chantaje:

C: Qué te iba a decir... ¿tú el viernes comiste con alguien del CNI?

PINO: ¿Si comí yo con alguien del CNI...?

C: El viernes, que si comiste...

PINO: ¡Ah! Sí, sí, sí, sí, sí, sí.

C: Ah, vale, vale, vale...

PINO: Sí, sí. He comido en Alcalá de Henares con un coronel, sí.

C: Ah, es que me lo dijeron, y yo quería saber si era verdad o mentira.

PINO: No, he comido con uno... es que... Te lo cuento. Le dije: "Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir, o sea, que no me llamen a declarar". Yo creo que es un [ininteligible] ¿No?

C: Vale, vale, no hagas ni puto caso de eso. No hagas ni puto caso.

PINO: Pues sí, estuve comiendo porque él es amigo mío. Éste es el que me dijo que me iba poniendo a caer de un burro el jefe [por Félix Sanz Roldán].

La conversación termina muy poco después.

Villarejo se lo contó personalmente a 'Público' en 2016

Pero ésta no era más que una de las muchas veces que el comisario Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017, había intentado utilizar esta información para extorsionar a la Casa Real y al CNI. En octubre de 2016, tras ser imputado en el caso Nicolás al igual que su mujer, también se lo contó a Público. De hecho, dejó bien claro qué era lo que le movía a denunciar al director de los servicios de inteligencia: el hecho de que no hubiera sido contratado para solucionar esa "crisis de Estado":

"Si quieres amenazar a alguien de muerte coges a un tío como yo, que no se le conoce la cara", les espetó durante una comida a periodistas de Público:

VILLAREJO: Lo tengo porque Corinna me lo entregó, porque la iban a haber matado, porque el muy tonto [refiriéndose a Félix Sanz] la amenaza de muerte a la Corinna... ¡Él! Si quieres amenazar a alguien de muerte coges a un tío como yo, que no se conoce la cara, bueno ahora sí, el nombre, la cara me preocupado que no… La amenaza de muerte… Dice ella, ¿después de todo lo que me he comido me van a amenazar de muerte? Una polla. Pues le dices que me coma el coño. Y tiene la grabación y, claro, a los dos minutos de eso le ha ha llegado al otro tonto... Todo ese chocho... pues a Villarejo, que le suda la polla. Yo, cuando volví hace veintitantos años, volví con una condición. Yo me había ido de la poli, me he arruinado dos veces pero he ganado pasta, yo no sé lo que es una comisaría ni un coche oficial...

Y añadió:

VILLAREJO: Ella [refiriéndose a Corinna] contacta conmigo porque alguien le dice que "hay un abogado que no se asusta'. Porque, claro, ella viene y quiere presentar una denuncia en la Corte Penal Internacional porque, dice: “El presidente del Gobierno me ha amenazado de muerte”… Y, claro, hay un espabilao que dice: “Hay un zumbao por ahí”. Ella no tenia ni puta idea de que yo era madero. Mi estatus de madero es solamente para que los informes tuvieran validez, no es por otra cosa, y no he ejercido hasta que volví en el año 92, 93... y ya hablaremos de la zumbada esa que dice que la he pinchado [refiriéndose a la doctora Pinto].



La Operación Tándem continúa

Las fuentes consultadas por Público no se extrañan de quiénes han sido los periodistas que han firmado la información: uno de ellos ha sido socio del comisario Villarejo en el digital Información Sensible, ahora investigado por si el capital proviniera del blanqueo de capitales; el otro ha hecho trabajos con y para el comisario Villarejo, de los que seguiremos informando.

...CONTINUARÁ