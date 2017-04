Marhuenda sobre las informaciones de Cifuentes en 'La Razón': "Mañana le damos otro viaje"

El periodista y director de La Razón, Francisco Marhuenda, así como el presidente del mismo periódico, Mauricio Casals, fueron grabados por la Guardia Civil cuando mantenían conversaciones con Edmundo Rodríguez, uno de los principales investigados por la 'Operación Lezo' sobre la corrupción en el Canal de Isabel II. Frases como "Mañana le damos otro viaje" o "Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche" muestran la compaña orquestada contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En las escuchas, a las que ha tenido acceso El Español, se pone de manifiesto que tanto Casals como Marhuenda publicaron informaciones falsas y presionaron al entorno de Cifuentes para que retirara la denuncia contra Ignacio González y su administración al frente del Canal de Isabel II.

"Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche" explicaban a Rodríguez Sobrino los dos imputados que este jueves a las 12 tendrán que declarar ante el juez Eloy Velasco por varios delitos de coacción, intimidación y pertenencia a organización criminal.

Entre las conversaciones grabadas se muestra cómo Marhuenda y Casals presionaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que dejara de dar información a la Justicia sobre el asunto, algo que se considera delito de obstrucción a la justicia.

"Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar”. A lo que Edmundo contesta: “Paco tienes que decirle: ‘esto ha llegado muy lejos, Edmundo es uno de los nuestros y queremos una solución para él’".

En otro momento, Marhuenda y Casals explican que esta presión puede llegar a ser de todo el grupo Atresmedia. "Cifuentes tiene que ver que no es sólo La Razón, sino que está la Razón, Antena 3, Onda Cero, La Sexta".

El Español también desvela que las presiones por parte de Rodríguez Sobrino y Casals también afectaron a Marhuenda al advertirle que su futuro dependía de esto. "Yo le he dicho (a Marhuenda) que su continuidad depende de esto”.

Incluso, el director de La Razón tuvo que disculparse por publicar una noticia "positiva" del número 2 de Cifuentes: "Siento lo de Garrido, ya he dicho que no salga nada bueno de él. Ya nos hemos inventado una cosa para darle una leche y que tome nota. Le he dicho: ‘tu misma, llevas ahí mucho tiempo en el Gobierno. Ahora la gente asocia el Canal a vosotros, punto, e Ignacio González es PP. Tú misma".

Por último, las grabaciones también muestran el tratamiento despectivo a la jefa de prensa de Cifuentes: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros..’. Mañana le damos otro viaje a Cifu (Cifuentes)”.