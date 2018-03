Los Comités de Defensa de la República (CDR) llaman a la ciudadanía a no pagar los peajes de las autopistas en la operación retorno de Semana Santa, según informa la agencia de noticias catalana ACN. "No tendrán a quién mandar si nosotros no les obedecemos”, es el lema de lo que definen como la "primera acción directa de desobediencia civil masiva".

"Durante esta # OperaciónRetorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, NO PAGUES NINGÚN PEAJE!!!", señalan los CDR, que, a través de sus redes sociales, sugieren diferentes opciones de protesta a los conductores: "Cuélate pasando pegado al coche de delante, manifiesta tu insubordinación con la frase ‘no vull pagar’ o quita el Teletac".

♦ENS SUMEM A LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL ♦



Ja n'hi ha prou de pagar unes autopistes a l'IBEX 35 que ja estan més que amortitzades.



⏺Com unir-te a l'acció:

No paguis, passa amb el cotxe de davant (i en cas que els CDR aixequin barreres... Passa😉)#NoVullPagar #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/Jr1KeYstFS — CDR Sant Cugat #ElPoderDelPoble (@CDRepublica) 30 de marzo de 2018

Los CDR ya hicieron una acción similar el pasado jueves cuando levantaron durante unas dos horas las barreras del peaje de la AP-2 en Montblanc, en la Conca de Barberà.

"Las carreteras catalanas están más que amortizadas y los peajes sólo sirven para pagar los vicios de Abertis y del IBEX35. Detengámoslo!!!", han señalado los Comités de Defensa de la República, que enmarcan la acción de no pagar los peajes en la "protesta contra la represión española, los encarcelamientos políticos, el exilio forzado, los porrazos y el secuestro judicial de la soberanía catalana".