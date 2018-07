Usted dijo al llegar al cargo, después del convulso cese de Carlos Sánchez Mato y de la intervención del ministerio de Hacienda en las cuentas del Ayuntamiento, que quería recuperar la normalidad. ¿Ha sido así?

En términos políticos y de gestión hemos recuperado toda la normalidad que se puede recuperar teniendo en cuenta que los Gobiernos de la nación someten a los Ayuntamientos a cambios continuos de normativa cada año. Los ayuntamientos necesitamos tener una perspectiva estratégica de futuro mucho más clara, aún así creo que en los últimos seis meses la situación está bastante normalizada dentro de lo que es la incertidumbre habitual que tenemos cada año.

Los Presupuestos han sido aprobados en julio ¿Por qué tan tarde?

Los Presupuestos han llegado tarde por varias cosas. Bueno, en primer lugar estos Presupuestos no hubieran sido posibles sin el decreto 1/2018, que es fruto del acuerdo que le arranca la Federación Española de Municipios y Provincias al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Gracias a ese decreto, los ayuntamientos podemos invertir de mejor manera el superávit, y eso nos permite tener un escenario mucho mejor. A partir de ahí, nosotros tenemos que hacer un cambio de bases de ejecución que lleva prácticamente el mismo tiempo de elaboración que un Presupuesto porque esas bases tienen información pública, alegaciones, enmiendas, etcétera, y luego tenemos la propia tramitación del Presupuesto, que se inicia en mayo pero que con los plazos de enmiendas, al final llega cuando llega. Las tramitaciones del Presupuesto no han estado paradas en ningún momento.

¿Ha sido influido en el retrado la negociación con el PSOE?

El problema era más de escenario político que de una negociación sobre aspectos concretos del Presupuesto. Era necesario saber que márgenes íbamos a tener con este decreto 1/2018 y con otros cambios normativos. Y en ese sentido, hemos tenido buenas noticias a lo largo de todos estos meses, entre otras cosas porque los ayuntamientos y Madrid en concreto se lo han peleado mucho.

¿Es creíble que se ejecuten a tiempo unas cuentas aprobadas en julio?

Ahora mismo tenemos un 70% del gasto autorizado. Quitando aquello que era obligatorio que viniera en un presupuesto nuevo, es decir aquellas cosas que no podían ejecutarse con un presupuesto prorrogado, el resto está teniendo una ejecución razonablemente buena. Y luego, aparte de eso, están las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que en nuestro caso son 700 millones de euros, y cuya autorización del gasto y la tramitación tiene que ser durante este año pero la ejecución puede ser en dos años.

Le preguntaba por la ejecución porque desde el PP les acusan de que lo que no ejecutan va a la amortización de deuda.



El PP hace una lectura muy interesada de lo que sucedió el año pasado. En 2017 teníamos un Presupuesto muy expansivo pero se produjo un choque con el exministro Montoro en la interpretación de la regla de gasto, así que tuvimos que cerrar un acuerdo de no disponibilidad de gasto de 400 millones de euros. La oposición nos dice dos cosas a la vez: por un lado, 'Habéis incumplido y por otro lado no habéis ejecutado'. Es que si hubiéramos ejecutado más hubiéramos incumplido mucho más, y aún así ya hemos pasado la regla de gasto que planteaba Montoro.

Otra cosa es que yo creo que ahí en cuanto a la ejecución hacen una mala interpretación de la ejecución de las IFS, que es una inversión en dos años, pero ya digo que el año pasado fue un año con unas características muy concretas, aún así veníamos de una ejecución de IFS de en torno a 220 millones en 2013-2014; algo más en 2015, y de ahí hemos pasado a más de 500 millones y a más de 400 millones en 2017 con todo lo que ha pasado. Siempre estamos duplicando de lo que veníamos. Parece que Ciudadanos, que es el populismo fiscal más ramplón que hayamos visto en política en este país porque siempre plantea menos ingresos y más gastos, lo que nos viene a plantear es que tenéis que gastar como Gallardón pero tenéis que recortar como Botella. Se puede hacer una gestión compensada, a no ser que seas Ciudadanos.

¿La idea sigue siendo que Madrid tenga deuda cero en 2030?

En cuanto si hay que tener deuda cero o no, seguramente sea hasta antieconómico tener deuda cero. Bueno, yo creo que ahí acabará habiendo hasta cambios normativos, porque no tiene ni pies ni cabeza la normativa actual, y yo creo que los Ayuntamientos que tenemos superávit, que pagamos bien a proveedores que no tenemos deuda comercial y que estamos por debajo del ratio del 75% de deuda sobre ingresos corrientes, no tenemos problema de deuda y creo que habría que flexibilizar y espero que se flexibilice.

¿Qué expectativas tienen con el cambio de Gobierno? ¿Cree que accederá a modificar la regla de gasto?

En el Ayuntamiento tenemos dos prioridades a este respecto. La primera es urgente: Madrid necesita una lectura distinta de su regla de gasto, de su techo de gasto, porque tenemos un techo de gasto especialmente bajo para nuestra capacidad de financiación. Esto es urgente. Eso tiene que ser ya, ya llegamos tarde. Porque si queremos que tenga efectos este año hay que tomar decisiones ya.

¿Y cuál es la segunda prioridad?

Una reforma general para todos los ayuntamientos de la regla de gasto, que eso afectaría las cuentas conjuntas de toda España y que eso, digamos, es el campo de negociación más complejo. Aún así, creo que hay ayuntamientos grandes, como Madrid y Barcelona, que además tienen leyes propias, que podrían tener una vía distinta al conjunto de los Ayuntamientos porque además creo que podríamos asumir más competencias que otros ayuntamientos. Ahí es donde hay que enmarcar la cuestión: una mirada muy urgente para este año, una mirada más estratégica para el conjunto de los ayuntamientos y luego yo creo que, eso también lo ha insinuado Meritxell Batet, una velocidad más rápida para Madrid y Barcelona.

¿Reclaman un trato diferente para Madrid?

Madrid tiene unos números más propios de una Comunidad Autónoma que de un ayuntamiento: número de trabajadores, capacidad de financiación, por supuesto población, etcétera. Madrid no puede ir por la misma vía que un Ayuntamiento de 5.000 habitantes, no tiene sentido que nos rija la misma ley de Haciendas locales. Madrid ya tiene una ley de capitalidad, y Barcelona ya tiene una ley propia, pero creo que podemos avanzar más y ayudar si gestionamos directamente competencias que le están pesando mucho a otras administraciones. Pienso en renta básica o en algunas otras competencias que tengan que ver con dependencia, con educación infantil, con vivienda. Quien sufre los desahucios somos nosotros.

¿Ha habido ya contactos con el nuevo Gobierno?

En principio va a haber una reunión con los Ayuntamientos de Madrid y de Barcelona. Ayer [por el jueves pasado] hubo ya una reunión con el ministro de Fomento, y ya ha habido reuniones a distintos niveles. Es verdad que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de llegar, pero hay asuntos que son bastantes urgentes y que nos interesan a las dos Administraciones. Al final, el Gobierno central es un Gobierno con muchas ideas y poco tiempo y muchas se tienen que materializar en nuestra ciudad. Seguramente no hay ayuntamientos tan capacitados como nosotros para materializar políticas en materias como la transición energética, la dependencia, la vivienda y otras muchas.

Después de Montoro todo es mucho más fácil

Claro. Nosotros no estamos pidiendo que nos den todas las competencias y que nos den todo el dinero. Lo que estamos pidiendo es que nos transfieran las competencias, o al menos nos dejen gestionarlas, y de paso nos den autonomía fiscal.

¿Esa autonomía fiscal implicaría más impuestos?

Se trata de aumentar nuestra capacidad de ingresos. El Ayuntamiento de Madrid puede recaudar, por ejemplo, gravando el IBI a las viviendas vacías, un 50%, o buscando alguna fórmula como tasa turística que nos permita controlar el mercado de las viviendas vacías mejor. Si tenemos competencias, podremos hacer más cosas Ahí tenemos posibilidad de hacer cosas que no sólo es recibiendo dinero, sino que es recibiendo competencias.

¿Cómo sería esa tasa turística? ¿Han calculado cuánto recaudarían?

La tasa turística no es una propuesta cerrada; se trata más bien de ejemplificar cómo podríamos tener algún ingreso más simplemente teniendo autonomía para gestionarlo. En el caso de la tasa turística todavía hay que hablar con el sector, habría que ver, habría que definirla.

Qué hacer con la vivienda precio alquiler

En el Presupuesto de 2018 y sobre todo 2019 llevamos mucho dinero para construcción de vivienda pública, hay partidas en servicios sociales en ayudas al pago de alquileres, también entra todo lo que es el incremento de personal para el control de las viviendas turísticas, ya sabes que hemos empezado con una moratoria de licencias turísticas y que estamos empezando ya a sancionar y que vamos a aprobar el plan de usos turísticos en breve, es decir que hay bastantes cuestiones que tienen que ver con la vivienda que van en nuestros presupuestos y en nuestras políticas, pero hay muchas que no; por ejemplo, nosotros si queremos cambiar el Plan General de Vivienda, tenemos que pasar por la Comunidad de Madrid, las competencias turísticas están en la comunidad Autónoma, las principales de vivienda también- La Comunidad de Madrid está haciendo 300 viviendas públicas y nosotros estamos vamos a hacer 2.500 en la ciudad de Madrid. Si otros no van a ejercer sus competencias, que nos las den a nosotros porque luego cuando hay una presión de tal, cuando hay que dar alojamiento de emergencia a quien se queda fuera de un desahucio somos nosotros.

El mensaje que queremos dar es que hay muchas competencias que las administraciones que las tienen no las ejercen y que nosotros estamos dispuestos a quedarnos con todas ellas porque tenemos la capacidad administrativa, la capacidad política y tenemos ideas para gestionarlas.

Las escuelas infantiles la Comunidad de Madrid está haciendo cero y nosotros 13. También puede haber cuestiones que no tenga porque quitarle la competencia a la comunidad, sino que haya un cambio en la ley de Haciendas Locales aunque sean compartidas pero que nos permitan a nosotros más en cuestiones como la renta mínima. El trabajo de gestión de una renta mínima se hace prácticamente entero por los servicios sociales municipales y luego se manda a la comunidad, que tiene que autorizar el gasto y puede tardar la leche pero en cambio la presión la tiene el funcionario municipal. Yo casi prefiero tenerla entera yo, porque si se me va a poner la cara colorada y el retraso la tiene la comunidad. Necesitamos una solución rápida. Hay muchas cosas que queremos asumir ya.

¿Gasto social?

El gasto social luce poco porque lo notan los ciudadanos pero no lo notan los medios (risas). Por eso siempre puede entenderse como algunos otros gobiernos entienden que es poco eficiente electoralmente, pero nosotros acabaremos incrementando un 50% los gastos en la legislatura, pero eso se ve poco, porque no hay medios que se hagan eco. Lo que ha vendido aquí históricamente en términos electorales es el ladrillo, y nosotros estamos incrementando las dos cosas: prácticamente se ha duplicado la inversión y ha crecido mucho el gasto social, que va a seguir creciendo mucho más porque todas estas inversiones nuevas de escuelas infantiles por ejemplo, eso va a ser hoy inversión, pero mañana va a ser gasto público. Y es la clave, porque luego Madrid todavía está creciendo en muchas zonas pero hay una parte enorme de la ciudad que es ya ciudad consolidada y hay lo que hay y no va a haber mucho más porque ya está todo consolidado, ya está todo construido, etcétera y de lo que se trata es cómo gestionamos lo que hay, de ver cómo apoyamos para que la gente no tenga que irse de su casa cuando suben los alquileres, de cómo hace que la gente encuentre plaza en una escuela infantil y no tenga que irse a otro municipio, cuesta muchísimo comunicar el gasto social.

Remunicipalizar los servicios públicos ahorran dinero

Hemos remunicipalizado cosas; funeraria, bicimad, Teleférico, numerosos párkings y ahora mismo de cerrar el proceso de 5 o 6 polideportivo que acaban sus contratos Eso a veces ahora costes y a veces no, no ocurre lo mismo en todos los sectores. En cuanto a calle30 sí es claro, porque el modelo de calle30 se hizo para intentar que no contara entre la contabilidad europea para el cómputo de déficit excesivo y de deuda y que sí conto y que además ha generado ineficiencias porque ahora mismo nosotros en calle30 pagamos IVA, impuesto de sociedades por los beneficios. Tiene poco sentido para nosotros e incluso para el sector privado, podemos ir a un modelo más público y que funcionara mejor. Ahora, estamos trabajando con socios privados en Calle30 intentando buscar un acuerdo porque si queremos hacerlo con ciertas garantías y con cierta velocidad tiene que ser de común acuerdo el proceso.

¿Qué balance hacen de los Presupuestos participativos?

Muy positivo. Yo no lo hubiera creído hace años si me dicen que iba a haber 70 proyectos completamente acabados, que iba a haber 115 que están ya en ejecución. Es cierto que cada año vamos revisando estos presupuestos participativos porque son un reto de gestión terrible: hay centenares o miles de propuestos que tienen que evaluar los técnicos municipales, que luego hay que votar, que luego hay que redactar los proyectos, hay que hacer las licitaciones, etcétera. Proyecto que a veces son muy pequeños, pero son muchísimos, pero a nivel administrativo te da casi igual un proyecto pequeño que grandes, o sea un reto administrativo tremendo, pero bueno, año a año hemos ido mejorando y creo que en la próxima legislatura lo vamos a tener completamente estabilizado.

¿Aunque hay un cambio de Gobierno en el ayuntamiento de Madrid?

Sí. Yo creo que está bastante consolidado entre los ciudadanos pero es claro que las derechas que tenemos enfrente pues dan un poco de miedo.

Los contratos menores

Estamos en un porcentaje de contratos menores a nivel de presupuesto semejante al que ha habido en otras legislaturas, en torno al 0,5% del presupuesto en contratos menores. Lo que sí ha aumentado mucho son los contratos abiertos, los contratos completamente abiertos a la competencia se han más que duplicado: sólo en el último han crecido un 49% que llegan a ser el 97% del presupuesto de lo que se contrata. Lo que ha hecho el PP y medios afines con cierta habilidad tenía más que ver con dar fuego de cobertura a lo que estaba pasando en Comunidad de Madrid y a lo que ha acabado estaba pasando en el anterior Gobierno de la nación. De hecho, donde han crecido mucho los contratos menores es en la Comunidad de Madrid, que gasta 20 veces más en contratos menores que el Ayuntamiento. De hecho, casi el 100% del gasto hospitalario en la Comunidad de Madrid es en contratos menores.

¿De qué aspectos de estos Presupuestos se siente más orgulloso? ¿Dónde ponen el foco estas cuentas?



La Igualdad entre hombres y mujeres, porque es el área que más crece. En general, el gasto social porque son las áreas que más crecen y ese fue nuestro compromiso desde el principio, incluso cuando pensábamos que íbamos a tener unos presupuestos más complicados y porque era lo que había que sostener. Y luego otra cuestión es la inversión, porque ese decreto 1 /2018, ese acuerdo que arrancó la FEMP a Montoro nos ha permitido acometer inversiones financieramente sostenibles para financiar muchísimos proyectos y vamos a llegar a un presupuesto de 980 millones en inversión, teniendo en cuenta que muchas van a ser IFS que van a ser ejecutadas en dos años pero que actualizaremos este año y, claro, eso nos da un horizonte muy potente que se nota sobre todo en los barrios y se nota mucho en términos de reequilibrio territorial : inversiones no tan grandes pero que tienen que ver con instalaciones deportivas básicas, con colegios, con operación asfalto. Son las tres cosas que más resaltan.

Ustedes presumen de que estos Presupuestos son en clave de género. ¿En qué se nota?



Hay un incremento muy fuerte en el presupuesto del área de Igualdad. Hay presupuesto para todo tipo de cosas: recursos para los espacios de igualdad, recursos de emergencia para mujeres víctimas de maltrato, el plan contra la trata, la prostitución. Pero más allá de eso, el Ayuntamiento de Madrid lleva dos años es un informe de impacto de género y es que todos los programas de gastos, la tendencia es que tienen que ir haciendo memorias, indicadores de impacto de género. Este año ya hemos a un 59% de los programas con memoria de impacto de género, y a partir del año que viene nuestra intención es que más que memoria de impacto de género, lo que haya es dentro del propio presupuesto, dentro de las propias aplicaciones presupuestarias del Ayuntamiento, a la hora de elaborar los presupuestos, tenga que ir incorporado ese impacto de género, es decir que a la hora de trabajar y preparar el presupuesto tenga una lectura transversal con impacto de género y que sea evaluable. Eso no es fácil a nivel de gestión yo entiendo a los gestores. Con toda la presión que les metemos todo el mundo: más trabajo, inventarse indicadores es complicado, pero en esto estamos siendo supervanguardistas que llevamos dos años y que se ha avanzado mucho y yo creo que vamos a ser capaces de incorporarlo a los presupuestos en los próximos años. Funcionarias muy implicadas, y muy concienciadas.

Presupuesto 2019

El año lo que irá en el Presupuesto 22-23 equipamientos nuevos que ya son inversiones muy importantes de centros deportivos, que estamos licitando este año y que irán el año que viene, pero aún tenemos mucha incertidumbre por la regla de gasto. Todavía no tenemos fecha para la reunión con la ministra. En estos momentos que estamos preparando los Presupuestos del año que viene todavía no tenemos muy claro el techo de gasto que va a tener Madrid. A lo que iba más la pregunta en términos políticos y de gestión, creo que está bastante normalizado.