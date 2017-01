Condenan al PSOE de San Blas por contrabando de tabaco

MADRID. - La formación del PSOE en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas tendrá que pagar 4.251 euros de multa por contrabando de tabaco, según ha destacado la Cadena Ser.



El pasado 20 de septiembre, la agrupación recibió una inspección de la Agencia Tributaria, tras sospechar que se guardaba y vendía tabaco de liar de manera ilegal. Finalmente, tras confirmar las sospechas, el PSOE ha recibido la notificación con la multa que tendrán que pagar. Además, tendrán que cerrar el bar de la formación durante 231 días.

Según la Agencia Tributaria, la agrupación socialista de San Blas-Canillejas ha cometido una infracción administrativa “grave", que supone el cierre temporal del local “entre seis meses y un día, y doce meses”, según se explica en la norma. A pesar de que se trata de una situación de contrabando, no hay delito porque el tabaco requisado no supera los 15.000 euros.



El escrito con la notificación de la multa llegó directamente a la sede del PSOE, en Ferraz ya que todas las agrupaciones tienen el mismo Código de Identificación Fiscal. No obstante, la responsabilidad es de la propia agrupación de San Blas y, por lo tanto, serán ellos los que hagan frente a la sanción.



El Partido Socialista de Madrid, al conocer la multa, convocó a los responsables del PSOE de San Blas-Canillejas. En la reunión, uno de los militantes asumió en primera persona la responsabilidad y se le abrirá un expediente informativo. La sanción de la Agencia Tributaria aún está en fase de alegaciones y la intención del PSOE de Madrid es recurrir la multa.