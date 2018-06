El Congreso apoya la ley de Podemos sobre los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles

"Esta Proposición de Ley no es mérito nuestro, es mérito de los colectivos sociales y de las mujeres que llevan años luchando contra la discriminación laboral de las mujeres", ha sostenido Pablo Iglesias al comienzo de la defensa de la toma en consideración de la reforma de los permisos de paternidad y maternidad.

La proposición se prevé que saldrá adelante, ya que así lo han anunciado los portavoces de todos los partidos políticos en el pleno del Congreso. Con ello, se aprobará de forma unánime, si ningún partido cambia de postura a última hora de la tarde cuando los diputados tengan que dar su voto definitivo sobre la reforma.

De esta forma, parece que se conseguirá una reivindicación histórica del movimiento feminista y que ya había sido reclamada por Podemos. Desde que el partido morado llegó a la Cámara Baja, el PP había vetado esta reforma hasta que ahora el PSOE ha dado paso a que se sometiera a debate y votación. La reforma en el pleno la ha defendido Pablo Iglesias que ha aprovechado para dar las gracias a la plataforma PPiiNA, impulsoras de la ley que establece 16 semanas de permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y 100% remunerados.

Iglesias: "Los cuidados no pueden sostener que las mujeres sigan siendo discriminadas"

"Los cuidados no pueden ser tarea exclusiva de las mujeres y no pueden sostener que las mujeres sigan siendo discriminadas. A mí no me toca ayudar a mi compañera, a mi me toca hacer esas tareas al 50% porque mi pareja que, como todas las mujeres de este país tienen derecho a no ser discriminadas laboralmente", ha sostenido el líder de Podemos.

El PSOE también se ha mostrado a favor de esta reforma: "La maternidad no puede seguir siendo un obstáculo". Han defendido que la integración de la igualdad es clave para el partido y que el grupo socialista apoyará todas las medidas que vayan en este camino. "Somos favorables a impulsar la reforma de estos permisos" aunque, como ya incidió Pedro Sánchez la semana pasada, "con una remuneración adecuada".

El resto de partidos también se han mostrado favorables a la reforma como una forma de luchar contra la discriminación y las desigualdades de las mujeres. Desde los portavoces del grupo mixto, a PNV o ERC han "celebrado" esta ley. Mientras que Ciudadanos y PP, con algunas críticas hacia el texto completo, también han anunciado que votarán a favor.

Si finalmente el Congreso da luz verde a la Proposición de Ley, habrá sido un gran paso que cumple con reivindicaciones que ya llevan años en el foco político y social. Sin embargo, quedaría todavía una larga tramitación parlamentaria con un plazo de enmiendas al texto que podrán presentar todos los partidos.