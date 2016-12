El Congreso indemniza con 11.000 euros a Pedro Sánchez tras renunciar a su escaño de diputado

MADRID.— Ya es oficial: Pedro Sánchez, el antiguo líder del PSOE y de la oposición parlamentaria a Mariano Rajoy, recibirá la indemnización por cese que prevé el actual reglamento del Congreso de los Diputados tras abandonar su escaño de diputado por Madrid el pasado mes de octubre. La resolución ha sido aprobada por la Mesa de la Cámara baja y publicada en la web de la institución este miércoles.



Al exdirigente socialista le ha sido reconocida una prestación de cuatro meses de la asignación constitucional –sueldo– que perciben todos los diputados. Actualmente ese salario básico asciende a 2.813,87 euros mensuales, una cantidad que está sujeta a la retención fiscal correspondiente. En total, Sánchez percibirá 11.255,48 euros por ese concepto.







Esa cantidad corresponde a los cuatro meses a los que, según el reglamento de la cámara que regula las prestaciones sociales de los diputados, tiene derecho Pedro Sánchez a razón de un mes por cada año, o fracción de seis meses, que ha ejercido como diputado. Según la resolución publicada hoy mismo, en estos momentos Sánchez ha percibido ya una mensualidad y le resta por percibir otras tres.



Para poder cobrar esta "indemnización por cese" hay que solicitarla expresamente. Pedro Sánchez ha debido de presentar un documento en el que certifica que en el momento de dejar su escaño no percibe ningún tipo de ingreso. Además, Sánchez se ha tenido que comprometer a no tener otros ingresos, tanto públicos como privados, mientras dure la prestación autorizada, es decir cuatro meses. En el caso de Sánchez ese plazo termina el 31 de marzo.



No es la primera vez que Pedro Sánchez se encuentra en esta situación. Ya cobró dos meses correspondientes al ejercicio como diputado en la IX legislatura, la última de Zapatero, cuando entró como diputado sustituyendo a Pedro Solbes por la circunscripción de Madrid. En la siguiente, la X, ya con Rajoy en Moncloa, volvió a ocupar un escaño al sustituir a Cristina Narbona, ya en el año 2013.



En la pasada legislatura, la XI, hubo un diputado que solicitó la "indemnización por cese al no ser reelegido –el socialista Herick Campos— mientras que en la precedente fueron otros 10 parlamentarios, pertenecientes a los principales grupos parlamentarios, quienes se acogieron a esta prestación que contempla el actual reglamento del Congreso de los Diputados.