El Partido Popular ya tiene nuevo rumbo, y el viaje le llevará a escorarse más hacia la derecha. Con el 57% de los apoyos, Pablo Casado es el nuevo presidente de la formación conservadora tras imponerse a su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, en la votación de este sábado.

Casado se ha impuesto a Santamaría por cerca de 450 compromisarios en las dos votaciones

En total, 2.973 de los 3.082 compromisarios llamados a las urnas han decidido hoy el destino del partido de Mariano Rajoy, ya expresidente de la formación, tras dos jornadas llenas de tensión y golpes entre los candidatos; ambos se daban por ganadores , ambos criticaban los cálculos del contrario.

Finalmente, Casado se ha impuesto a Santamaría por cerca de 450 compromisarios en las dos votaciones: en la elección del Comité Ejecutivo Nacional Casado ha obtenido 1.701 apoyos, frente a los 1.250 de Santamaría; en la votación de la Junta Directiva Nacional ha cosechado 1.689, también lejos de los 1.251 de su rival.



Javier Maroto, exvicesecretario en la anterior dirección, celebraba la victoria de Casado poco antes de que se proclamara oficialmente el resultado. "Es un proyecto de verdad ilusionante e integrador".

Casado: "El PP ha vuelto"

"El PP ha vuelto". En sus primeras declaraciones como presidente del partido conservador, Casado ha garantizado que el PP se mantendrá "fuerte y unido" ante los retos que le aguardan

Ovacionado por los suyos, el líder de la formación conservadora ha prometido que no les va a "defraudar", y ha asegurado que su partido reconquistará "el corazón de todos los españoles", además de recuperar su "base electoral" y "sus principios de siempre".

Así, Casado ha afirmado que hoy nadie ha "perdido" -"Sólo ha ganado el PP"-, y ha prometido a Santamaría que la integrará si así lo desea. Voluntad de integrar existe, afirmaba, "por lo menos por mi parte", matizaba.

También ha tenido palabras de agradecimiento para Rajoy, al que ha pedido que se quede "muy cerca": "Va a ser muy difícil estar a tu altura"; "Te voy a seguir llamando presidente, porque te debemos mucho". De hecho, Casado también ha reivindicado el legado de José María Aznar, y ha prometido que contará "con todos los expresidentes".



Santamaría, "orgullosa" de su equipo y del PP

Antes del anuncio oficial de los resultados, a cargo de la presidenta de la Mesa del XIX Congreso, Ana Pastor, Santamaría asumía la derrota y se declaraba muy "orgullosa" de su partido y de su equipo.

Tras la derrota, Santamaría vuelve a recordar que ella ha sido "la persona que votaron los militantes"

En sus primeras declaraciones tras conocerse la victoria de Casado, la exvicepresidenta del Gobierno de Rajoy no ha contestado a las preguntas sobre dónde le gustaría estar dentro del partido. "Es lo menos importante", afirmaba, sin aclarar siquiera si aceptará un puesto en la nueva dirección. Ni siquiera ha desvelado si aceptaría ocupar el puesto de secretaria general, alegando que es Casado el que, en primer lugar, se lo tendría que proponer. De momento, según la exvicepresidenta, no hay ninguna reunión concertada entre los que han sido los dos rivales para liderar el PP.

Aunque sí ha lanzado el último órdago a Casado: "Me siento muy orgullosa de haber sido la persona que eligieron los militantes. A ellos me deberé siempre y es lo más bonito que me ha pasado". También ha vuelto a incidir en que ha llevado a cabo una "campaña limpia" en la que no ha "criticado a nadie" ni "faltado a ningún compañero". "Esta es mi forma de hacer las cosas en la política, y en la vida. Y es lo que voy a seguir haciendo", asegura la exvicepresidenta.