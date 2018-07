Carmen Calvo no hace el guiño en el Congreso que ERC le exigía

Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, en su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, no ha hecho el guiño que ERC le exigía para apoyar la renovación de la cúpula de RTVE y para apoyar el resto de iniciativas socialistas, lo que podría hacer tambalear al Gobierno, si cumpliera su amenaza en todos los casos.



La vicepresidenta sí ha hablado de "diálogo franco y abierto, democrático y sin cortapisas" con Catalunya pero también de que "el cumplimiento de la legalidad es una obligación de ida y vuelta constante". Ha defendido la reforma de la Constitución porque aunque tenga "40 años tiene 80 sociológicamente". Dice que el Gobierno es consciente de que "la Generalitat tiene un proyecto independentista sin la mayoría suficiente para salir adelante" pero "no tenemos que autoengañarnos", ha añadido, "las obligaciones no son solo legales, hay obligaciones de carácter político". En resumen, ha declarado que: "el Govern tiene un proyecto distinto al nuestro pero somos capaces de encontrarnos con ellos en las coordenadas que todos conocemos".



Por su parte, Joan Tardà, el portavoz de ERC que ayer le exigió a la vicepresidenta un guiño, le ha agradecido el tono y ha suavizado algo la amenaza. Ha recordado acuerdos anteriores históricos, entre ERC y el PSOE, como el que hizo posible la ley del aborto, para empezar, y ha dicho que ERC seguirá apoyando, como siempre ha hecho, las medidas sociales, "aunque sea con la nariz tapada", como otras veces, porque les parezcan "insuficientes". "Pelearnos más de lo cuenta" en eso "sería imperdonable", en su opinión. Pero, más allá de sus confluencias ideológicas, cree que "estamos en un escenario de urgencias y de máximas preocupaciones" y que los socialistas "no deberían abusar de su posición". En concreto, ERC sigue exigiendo al Gobierno que "se pueda hablar del referéndum". Ésa es su línea roja y exigen que esté, de alguna manera, explícita en el orden del día de la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra, de la próxima semana. Si así fuera, "mañana podremos echarles una mano", ha dejado caer, en referencia a la ajustada votación de la renovación de la cúpula de RTVE.



Jordi Xuclà, del PdeCat, le ha afeado que no hayan contado con ellos para la renovación del ente público: "ayer no fue un buen inicio" y le ha recordado que "tienen un gran reto", en referencia a conseguir grandes consensos. Sobre su "sin cortapisas", le ha aplaudido la expresión porque espera que sirva "para reconocer al otro no para negarlo".



Mikel Legarda, del PNV , ha subrayado "el diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas" al que la vicepresidenta ha hecho referencia. Ha declarado que ellos están por un "modelo más en red que jerárquica o piramidal, al modo de la construcción europea" y les ha ofrecido "apoyo, franco pero con el objetivo de lograr acuerdos".



Juan Carlos Girauta, de Ciudadanos, le ha pedido a la vicepresidenta que precise si "sin cortapisas" es sinónimo de "sin condiciones", como también quería saber Tardà. Le ha pedido que le responda con un sí o con un no a si van a hablar de referéndum con la Generalitat.





Carmen Calvo, además, ha anunciado varios asuntos, en esta comparecencia. Por un lado, ha desvelado que el Gobierno va a sacar los restos de Primo de Rivera del Valle de los Caídos y que se los entregará a sus familiares, como tiene previsto hacer con los de Franco. Por otro, ha informado de que Pedro Sánchez va a convocar la Conferencia de presidentes autonómicos en breve, tras su reunión unilateral con cada uno de ellos.