Pablo Iglesias rompe a llorar en el Congreso tras su enfrentamiento con Zoido por Billy el niño

Juan Ignacio Zoido y Pablo Iglesias se han enfrentado hoy, en la sesión de control al Gobierno, por la condecoración al mérito policial que el torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, conserva después de que sus crímenes hayan sido probados.



Iglesias ha preguntado al ministro si el Gobierno ha valorada retirarle la condecoración y el ministro le ha respondido que no, que "nadie ha solicitado que se retire esa condecoración" y que "no parece que haya justificación legal" para hacerlo y "que no se tiene constancia de que se haya retirado a nadie" nunca. "Cumpla con la ley", ha exigido al líder morado y ha recibido el aplauso de la bancada popular.



Iglesias ha tomado la palabra, recordando a los que todavía aplaudían que lo hacían a un torturador y ha tirado a la cara al ministro que "el Gobierno tiene competencias para retirar esa medalla que es una ignominia" y le ha leído algunos testimonios de víctimas de Billy el niño, algunos de cuyos familiares estaban presentes en la tribuna de invitados. Después ha recordado que es probable que Zoido sea ministro poco tiempo y ha pedido al Psoe que el nuevo ministro que nombre retire la medalla " a ese malnacido". Entonces muchos diputados se han puesto en pie para dirigir sus aplausos largamente mirando a la tribuna de invitados.



El ministro para cerrar la cuestión ha afirmado que "si hubiera sentencia de todo eso" no estaríamos hablando de esto, que en los gobiernos socialistas anteriores tampoco se retiró y, de repente, se ha puesto a hablar de otras cosas: " usted está acostumbrado a solucionar problemas personales mediante consulta o referéndum", "no saben lo que quieren: un día 5 ministerios, tve y el CNI y otro les dan un cheque en blanco", " que un día dicen que los escraches son libertad de expresión y al día siguiente lo contrario". Mientras hilaba este discurso Rafael Mayoral gritaba desde la tribuna y Ana Pastor le ha llamado al orden dos veces.



Ahí ha terminado el episodio. Después, mientras la sesión de control continuaba, Pablo Iglesias ha roto a llorar en su escaño y ha sido consolado por Irene Montero y por Íñigo Errejón.