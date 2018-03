La subida de las pensiones ni está ni se la espera

La semana pasada la reunión de la Comisión del Pacto de Toledo, que es donde se intenta acordar el futuro de las pensiones, forzó un nuevo encuentro para ésta y un cambio en el orden del día. A propuesta de los socialistas, se ha vuelto al punto 2, el que viene a marcar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. La calle lo exige y esta vez parece que el parlamento le escucha.



Sin embargo, la esperanza de que el acuerdo avance va por barrios. El portavoz del PNV, calificaba la reunión de hoy como “uno de los días más interesantes”. “Hay voluntad de llegar a acuerdo; todo el mundo está de acuerdo en que el 0,25 no sirve para actualizar las pensiones”, decía claramente y pedía a Mariano Rajoy que haga una propuesta al Pacto porque aunque no sea habitual “la situación es extraordinaria y requiere posiciones extraordinarias también del gobierno”.



Unidos Podemos, por boca de Alberto Montero no lo veía tan claro: “El PP venía hoy a no conseguir ningún avance en la cuestión de la revalorización de las pensiones. Hay un pleno previsto la próxima semana en el que aparecerá Rajoy y no quieren anticipar nada”. “El PP no quiere volver al IPC; así que los pensionistas tienen que saber que sus pensiones se van a seguir revalorizando al 0,25 los próximos años”.



Por Ciudadanos, Toni Roldán, ha propuesto hacer “reformas laborales para que tengamos un mercado laboral que no sea el más precario de Europa y para que tengamos unos índices de natalidad que no sean los más bajos de Europa. Solamente en el largo plazo podemos conseguir que este sistema sea sostenible de verdad y que lo podamos disfrutar los mayores del futuro”. “Hay que pensarla como una reforma en su conjunto” “Nosotros ya hemos propuesto una bajada del IRPF, que permitiría una subida para los pensionistas mileuristas de 60 Euros, bastante más de los 6 que sería la traducción de la subida que propone el Psoe, para una cuarta parte de los pensionistas”. “Ésta sería una medida al corto plazo. Se podría tener a partir del próximo presupuesto pero, además, debemos abordar las cuestiones estructurales del sistema”. “El psoe de momento ha hecho propuestas podemitas pero no ha explicado absolutamente nada de cómo piensa financiarlas”.



Por el Psoe, Mercé Perea ha explicado que no han presentado memorias económicas de sus propuestas porque “esos datos los tiene el gobierno” y porque “no estamos en eso”. “Ahora estamos en qué pensiones queremos; con este sistema del PP en menos de veinte años estaremos sin pensiones públicas; 18.800 millones de déficit”. “En toda Europa se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones con arreglo al IPC”. “Hay 11 países europeos que gastan más en pensiones que nosotros”. “El gobierno tiene que rectificar, hasta Ciudadanos ha dicho que hay que tocar el IRP”, que es el índice que da lugar a la subida del 0,25. Cree que “está claro que el PP quiere ganar tiempo” y dice tener, con ironía o no, “la esperanza de que Mariano Rajoy traiga de regalo el IPC el miércoles que viene”, al pleno monográfico que ha convocado.



Del PP, Gerardo Camps, ha hablado de “trabajo, trabajo y más trabajo”. “Las propuestas son variopintas”. Incluso han ido variando a lo largo del día, ha denunciado y, como ejemplo, ha puesto la propuesta de Carles Campuzano de acabar con el factor de sostenibilidad para ir elevando la edad de jubilación en estimación del crecimiento de la esperanza de vida. Pide que se concrete y “que se hagan estudios económicos, proyecciones y estimaciones que hasta ahora no existen”. Hemos llegado a escuchar, ha dicho, que “hay que reformar la reforma de 2011 y acabar con el factor de sostenibilidad; para que me entiendan todos los pensionistas, estamos cambiando la base sobre la que hay que aplicar la revalorización y, por lo tanto, podemos estar hablando de un incremento importante de las pensiones[…]”, como si eso fuera horrible.



Fuentes presentes en la reunión del Pacto nos cuentan que la situación sigue siendo muy compleja. Que el punto 2 se aparcó previamente porque con seis días de reuniones no había habido manera de llegar a un acuerdo y que, por lo tanto, hoy tampoco. Fuentes interesadas también nos cuentan que Toni Roldán, solo hace acto de presencia en la comisión para la foto y para hacer declaraciones cuando hay prensa. Hoy sin ir más lejos, confirman que entró y salió cuando se fueron las cámaras y volvió a la salida para hacer declaraciones sobre una comisión en la que ni había estado.



Sobre el futuro del asunto, fuentes cercanas al gobierno afirman que no creen tanto en la sorpresa que pueda dar Mariano Rajoy en le pleno sobre pensiones, como en que a medio plazo pudiera salir algo del diálogo social, del que se rumorea que lleva meses iniciado de manera discreta, entre el gobierno y los agentes sociales.



Pase lo que pase en el pleno del miércoles, el próximo 20 de marzo se vuelve a reunir el Pacto de Toledo y retomarán el asunto en el punto en el mismo punto, en el que están encallados.