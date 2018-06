"¿Quiere usted poder decidir la forma de estado?" y "En caso afirmativo, ¿quiere que ésta sea una República?". Estas son las preguntas de la consulta que se celebrará en el madrileño barrio de Vallecas (con una población de cerca de 100.000 habitantes). Los colectivos organizadores pretenden así dar la palabra a sus vecinos y ofrecerles la oportunidad de votar qué forma de estado prefieren.

Para la votación, que se celebrará el próximo 23 de junio, no se ha pedido una autorización al Gobierno. "Se trata de una forma de conocer la opinión de nuestros vecinos y visibilizarla", explica Alejandro Rodríguez Vila, portavoz de Vallekas Decide.

Los detalles como el control de los votos para verificar que alguien no pueda participar más de una vez o la edad a partir de la cual se puede votar se deciden en asambleas abiertas celebradas en el barrio. La primera tuvo lugar el pasado martes y la próxima será este lunes a las 19:00 horas en la Parroquia San Carlos Borromeo.

La organización quiere establecer más de una treintena de mesas con sus urnas por todo el barrio en las que los vecinos podrán depositar su voto. Para ello, hace más de una semana que han presentado una petición a la Junta de Puente de Vallecas, aunque todavía no han obtenido respuesta. ​

Papeleta de la consulta republicana. VALLEKAS DECIDE

Dado que no es una consulta oficial, "no hay un censo" y "la participación no está cerrada a nadie", declaran a Público fuentes de la organización. Por lo tanto, podrá votar cualquier ciudadano que pase por allí aunque no esté empadronado en el barrio.

Cada colectivo organizador aportará una cantidad de dinero para la financiación de la consulta (compra de las urnas, la impresión de las papeletas y la difusión de la propaganda). "El dinero va a salir de nuestros bolsillos, aunque también pediremos la colaboración de nuestros vecinos", explica Víctor Jiménez, miembro de las marchas de la dignidad.

Los colectivos promotores de la consulta son el PCE, PCPE, Izquierda Castellana, YESCA y Elena Martínez, la coordinadora del 25-S. En la última asamblea se unieron otros grupos y además desde la organización se anima a la participación de personas a título individual, es decir, que no dependan de otros colectivos.

Rodríguez afirma que "la monarquía es una forma de Estado que no ha decidido nadie y por la que nunca se ha preguntado a los ciudadanos, y esta es una oportunidad para ello". El portavoz recuerda que desde hace ya tres años, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta por la Monarquía. La última vez que lo hizo, la valoración fue de 4,34.

Según el la organización, "Vallecas es uno de los barrios más ligados a la izquierda y el republicanismo". Además, una nota informativa difundida por Vallekas Decide, afirma que el barrio está "especialmente castigado y golpeado por la crisis del capitalismo y el Régimen del 78 que lo sustenta".

Después de esta consulta, la intención es realizar más en otros barrios, e incluso ciudades o comunidades autónomas: "Queremos hacerlo en otros barrios e incluso abarcar más territorio, pero es algo que todavía tenemos que estudiar", dice el portavoz.