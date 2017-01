Cospedal pide perdón presionada por la oposición pero mantiene el velo sobre el Yak-42

@CdelCastilloM



MADRID.- La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha acabado por perdir "perdón en nombre del Estado" a los familiares de los 62 militares fallecidos en la tragedia del avión Yak-42 en 2003. Así se ha pronunciado ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde comparece para informar sobre el dictamen del Consejo de Estado del accidente aéreo sobre los hechos.



"Es una cuestión importante y de reconocimiento y no tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado a los familiares", ha cedido Cospedal después de que tanto el PSOE como Unidos Podemos, Ciudadanos y otros grupos de la oposición le hubieran exigido a la ministra que pidiera perdón, algo que no hizo cuando tuvo la oportunidad en su exposición inicial ante los diputados. "Lo hago de corazón", ha asegurado.



En su primera intervención, la ministra de Defensa también ha evitado referirse a las principales lagunas que 14 años después todavía oscurecen la tragedia del Yak-42.



Así, la ministra no ha comentado los avances del expediente administrativo que Cospedal resolverá en los próximos días en incógnitas como a dónde fue a parar la diferencia entre los 110.000 euros que Defensa pagó a NAMSA (Agencia de la OTAN para la gestión del vuelo) y los 36.500 euros que recibió la compañía que finalmente recibió la empresa ucraniana que operó el vuelo.



Tampoco se ha referido la ministra al paradero de los 42 contratos de transporte que Defensa contrató con NAMSA antes de la tragedia del Yak-42 —y que podrían revelar agujeros entre los pagos del Ministerio y lo recibido por las compañías aéreas similares al que se produjo en la contratación del aparato responsable de la tragedia—; por qué no se contrató el seguro obligatorio de los pasajeros; o quién ordenó que los restos de las víctimas se repatriaran antes de que se pudieran identificar correctamente los cadáveres. En todas estas cuestiones han centrado sus intervenciones los grupos de la oposición.



Cospedal sí ha reiterado, en su intervención inicial en la comisión de Defensa convocada de forma extraordinaria para tratar el dictamen del Consejo de Estado que señala al Ministerio como responsable patrimonial de la tragedia, que asume como ministra las conclusiones de dicho informe, aunque pese a ello no ha pedido perdón.

En su comparecencia en la comisión de Defensa Cospedal ha esquivado pedir perdón a las víctimas o referirse a Trillo, responsable del Ministerio en la época en la que el Consejo de Estado señala que pudieron haberse tomado medidas para evitar la catástrofe del Yak-42. Sin embargo, ha decidido dedicar sus últimas palabras a resumir los procesos en los que Defensa ha mejorado desde entonces.



La ministra ha hecho referencia en este caso a la puesta en marcha de herramientas para escuchar las quejas de los militares. Defensa, antes de que el Yak-42 se estrellara en las cercanías del aeropuerto de Trabzon (Turquía), había recibido al menos 14 quejas elevadas por mandos militares.





