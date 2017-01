Cospedal no pide disculpas pero consigue calmar el enfado de las víctimas del Yak-42

MADRID.- La palabra "perdón" no salió de su boca, pero su actitud fue suficiente para calmar el enfado de sus interlocutores. María Dolores de Cospedal prometió a las familias de las víctimas del Yak-42 acatar el último informe del Consejo de Estado, una actitud que la asociación tildó de "oro moral".



La ministra de Defensa recibió a los abogados y familiares de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía y, tras hora y media de "cordialidad y franqueza" -según el comunicado de su departamento-, se comprometió a seguir el dictamen del máximo órgano consultivo del Estado -que culpa al Ejecutivo de Aznar de la tragedia-, "pese a su carácter no vinculante", subraya el documento.



"Aunque la palabra perdón no ha salido en la reunión, con la intención mostrada por Cospedal de esclarecer los hechos nos vale a las familias", destacaron, por su parte, el vicepresidente de la Asociación, Francisco Cardona, y la familiar de una de las víctimas, Curra Ripolles.

Según Defensa, Cospedal les ha mostrado su "máxima disposición" a colaborar en las peticiones que la han realizado. Aunque en el comunicado no se especifica cuáles son éstas peticiones, los familiares han expuesto después en rueda de prensa que han instado a la titular de Defensa a que se investigue la contratación de los aviones que transportaban a los militares españoles entre Irak y España y el seguro de vuelo que no se había pagado.



El Ministerio recuerda que las "indemnizaciones resarcitorias ya fueron sufragadas" pero reconoce que el informe del Consejo de Estado establece la "responsabilidad patrimonial del Estado" en el accidente del Yak 42, "con independencia de que los tribunales de Justicia determinaron en su momento que el Ministerio de Defensa no tuvo responsabilidad civil o penal en el accidente aéreo". Recalca, además, que el reconocimiento de esta responsabilidad patrimonial de la Administración Pública "no está asociado a la afirmación de la concurrencia de actuaciones subjetivas generadoras de cualquier tipo de culpa".

Sea como sea, el departamento de Cospedal elaborará una nueva resolución al respecto, lo que supone un cambio radical en el enfoque de la gestión del suceso llevada hasta ahora por Defensa y pone el "marcador a cero" en el proceso abierto en 2004. Un giro que fue aplaudido por las víctimas, que valoraron el compromiso de Cospedal de "investigar por tierra, mar y aire" el accidente de una aeronave que, según el Consejo de Estado, "nunca debió volar".



El presidente de la Asociación, Miguel Sencianes, se ha declarado por ello satisfecho con la reunión y, tras agradecer la "predisposición de Cospedal a escuchar desde el minuto cero", ha asegurado que tiene "grandes esperanzas" en que la nueva resolución sirva de homenaje a los fallecidos en un accidente que podía haberse evitado.

Representantes de la asociación de familiares de las víctimas del accidente del Yakolev 42, a su salida hoy del ministerio de Defensa, donde han mantenido una reunión con la ministra María Dolores de Cospedal. EFE/Kiko Huesca

Hacia el fin de la vía jurídica abierta en 2004

A punto de cumplirse los 14 años del accidente y una vez agotados los procedimientos penales, los familiares de los fallecidos han manifestado su esperanza en la resolución que redactará Defensa sobre la responsabilidad patrimonial. Y es que con el nuevo informe, se entrará en un proceso que dirimirá la responsabilidad patrimonial de la Administración y se concluirá toda la vía jurídica abierta en 2004, ha explicado el representante jurídico de la Asociación, Leopoldo Gay.

"Defensa está asumiendo su responsabilidad: el Yak era ilegal y no tenían que volar"

"Defensa está asumiendo la responsabilidad y no es otra que el Yak era un vuelo ilegal y no tenían que volar. Lo que nos importa es que las familias hemos puesto el marcador a cero con el Ministerio para empezar a trabajar por una verdad que sabemos pero que va a quedar públicamente reconocida", ha dicho Curra Ripollés, que ha valorado también que Cospedal haya actuado "como ministra y no como miembro de un partido".

En ese sentido, Sencianes ha asegurado que las familias no pelean ahora por una indemnización, sino para que la verdad sirva de homenaje a los militares fallecidos frente al "ultraje y la humillación" por parte de Federico Trillo.



Al respecto ha dicho que el entonces ministro de Defensa y el Partido Popular les engañaron "en todo" en referencia concreta a la ausencia de los contratos del Yak que, según se expuso en su día, no obran en poder de Defensa. Tan sólo disponen de una parte del contrato del Yak que encontró el también exministro de Defensa José Bono en las cajas fuertes del Ministerio, que abrió acompañado de la Guardia Civil porque los oficiales se negaban a hacerlo.



Por ello, Francisco Cardona, vicepresidente de la asociación y padre de uno de los militares fallecidos, se ha mostrado algo más cauto y, aunque ha afirmado que salieron de la reunión "confiados y con esperanza" por la "clara intención" de Defensa de esclarecer los hechos, también ha advertido de que las familias esperan no volver a sufrir un nuevo "desengaño".