La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha vuelto a lanzar un mensaje a la Generalitat que dirige Carles Puigdemont, a quien ha acusado de mentir a la ciudadanía sobre el referéndum independentista que prepara para el próximo 1 de octubre. "Votar por votar no es sinónimo de democracia", opinó la también ministra de Defensa del Gobierno de Mariano Rajoy.

Asimismo, Cospedal ha hecho hoy un llamamiento a los demás partidos constitucionalistas, PSOE y Cs, para mantener la unidad frente al desafío independentista, porque esa unidad, ha recalcado, será la que les dé "la razón y la victoria".

En su intervención en la reunión de presidentes provinciales y secretarios generales autonómicos del partido, Cospedal ha apelado a esa unidad para defender el Estado de derecho y ha advertido a los independentistas de que no se puede atacar dicho Estado sin saber que eso tiene consecuencias. "No se puede poner uno por encima de la ley y pensar que el Estado de derecho no va actuar", ha subrayado Cospedal, quien ha defendido la actuación de los últimos días de todas las instituciones.

Por eso, tras poner en valor la unidad interna del PP y su mismo mensaje en todo el territorio, Cospedal ha considerado que "hoy es el día" de recordar al resto de formaciones que defienden el orden constitucional que deben apostar por la unidad de estos partidos para defender la democracia frente a quienes pretendan atacarla.

Y frente a ese mensaje de unidad para socialistas y Ciudadanos, ha enviado un reproche a Podemos, por tratar de "sacar partido" de esta situación organizando concentraciones o "manipulando" a la gente. Ha señalado así que, como saben que no es tan fácil ahora convocar manifestaciones contra la política del Gobierno porque está mejorando la economía, Catalunya les parece "una excusa perfecta" para volver a tomar las calles.

La número dos del PP ha insistido, por otra parte, en denunciar que la Generalitat y los independentistas están constantemente "engañando a la gente" cuando manipulan el concepto de democracia, porque "votar por votar no es sinónimo de democracia". Y también "engañan" cuando defienden el derecho a decidir para los catalanes y se lo "quitan" al conjunto de los españoles, ha dicho Cospedal, quien se ha sumado al mensaje que está dando estos días el Gobierno a los independentistas, pidiéndoles que desistan de esta "deriva".

Les ha pedido, asimismo, que "dejen de acosar" a quienes defienden el cumplimiento de la ley y que dejen de acosar también a otros colectivos como padres, profesores y alumnos de centros de enseñanza para que se sumen a las protestas soberanistas. Eso es, ha añadido, más propio de "tiranías" que de democracias.

Todo en un discurso en el que Cospedal ha dado la bienvenida a los nuevos presidentes provinciales y secretarios autonómicos elegidos en los procesos internos del partido. Y ha señalado que esta reunión "simboliza la cohesión interna" del PP y el mensaje "claro y rotundo" que tiene en toda España.