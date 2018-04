Cifuentes presenta su "renuncia irrevocable" como presidenta del PP de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha comunicado oficialmente al PP su renuncia como presidenta de los populares madrileños.

Así se lo ha trasladado a la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, en una carta en la que presenta su "renuncia irrevocable" al frente del PP de Madrid.

El actual secretario general regional del partido, Ángel Garrido, asumirá la presidencia regional hasta que se produzca la elección del nuevo presidente.

Este es el texto de su carta de renuncia:

Querida María Dolores:

Me dirijo a ti para comunicarte formalmente mi renuncia irrevocable a la Presidencia del Partido Popular de Madrid, rogándote des traslado de la misma a nuestro Presidente Nacional, Mariano Rajoy.

Asumí la enorme responsabilidad de presidir el PP de Madrid durante el XVI Congreso, celebrado en marzo de 2017, y, desde entonces, he trabajado incansablemente por y para el Partido Popular.

Se trata de una decisión muy dolorosa para mí, porque llevo militando en este partido mucho más de la mitad de mi vida, dando siempre lo mejor de mí y luchando por principios y valores que creo son buenos para Madrid y, sobre todo, para España.

Esta es la segunda renuncia que hago en menos de dos días. Primero, como sabes, fue la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ahora, la Presidencia del PP de Madrid. Responsabilidades que, en ambos casos, asumí gracias a la confianza de los madrileños y de los militantes de nuestro partido.

Pese a todo, y lamentablemente, me he visto obligada a tomar estas dificilísimas decisiones, para no perjudicar ni a los madrileños, poniendo en riesgo la Presidencia de la Comunidad, ni a nuestro querido partido, que necesita estabilidad para continuar un proyecto político de centro que tan positivos resultados está obteniendo en nuestra región.

He sido siempre leal a nuestro Presidente, cuyo respaldo, aliento y cariño nunca me han faltado, y que agradezco expresamente; a nuestro Partido, que tanto ha hecho por España, y a todos los madrileños, a los que me votaron y me apoyaron, y a los que no lo hicieron.

No hace falta que haga especial mención, María Dolores, a mi lealtad hacia ti, no solo porque eres la Secretaria General del partido, sino porque también eres mi amiga, y siempre me lo has demostrado.

Esté donde esté en cada momento, siempre podréis contar conmigo.