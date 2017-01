Los críticos del PSOE exigen una nueva dirección para mayo ante el eventual adelanto de las elecciones

MADRID.- Las plataformas de militantes del PSOE críticos con la Gestora han pedido este viernes que el partido tenga elegida a su nueva dirección en el mes de mayo para que pueda estar preparado en el caso de que haya adelanto electoral y han denunciado que es "una irresponsabilidad" dejar el Congreso para junio, como previsiblemente propondrá la dirección este sábado al Comité Federal.



Así lo han defendido en una rueda de prensa en Madrid, hasta donde se han desplazado representantes de las 50 plataformas que se han constituido por todo el territorio en las últimas semanas y que seguirán trabajando en las próximas semanas para defender, entre otras cosas, que el PSC no quede "al margen" de las primarias que elegirán al próximo secretario general del partido.



La encargada de defender el manifiesto que han consensuado ha sido la portavoz de las plataformas, Nieves Hernández, militante de Sevilla, quien ha apelado a "la responsabilidad" de la Gestora y de los miembros del Comité Federal para que convoque el Congreso "sin más dilaciones" y acabar así con "la interinidad en la dirección" del PSOE, que creen que les "debilita interna y electoralmente".



Flanqueada por una gran bandera del PSOE y rodeada de los portavoces, Hernández ha subrayado que la defensa de que el partido cuente con una "nueva dirección elegida" no es un asunto baladí que se pueda resumir en "un mes más o un mes menos" respecto a los planteamientos de la Gestora. Se trata, ha recalcado, de que el partido esté "preparado en caso de adelanto electoral".



"El partido no se puede enfrentar a unas elecciones en una situación como la actual, sería una irresponsabilidad", ha remachado la portavoz, que ha hecho hincapié en que todos los partidos van a resolver sus congresos en el mes de febrero (ese mes celebrarán sus cónclaves PP, Ciudadanos y Podemos) y el PSOE "no lo hace", cuando, además, "es el único" que tiene "una dirección interina".



Dicho esto, ha subrayado que la atribución que tiene la Gestora es precisamente la de convocar el Congreso y ha lanzado otra advertencia a la dirección: las plataformas rechazan en su manifiesto que, "aprovechando la interinidad de la dirección, se produzca cualquier decisión que implique la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".



Además, también se han mostrado contrarios a que esta misma dirección provisional tome "cualquier decisión que deje al margen de estos procesos a los afiliados y afiliadas del PSC".

"Nos vemos en la necesidad de seguir trabajando"

De esta manera, Hernández ha avanzado que seguirán movilizándose en las próximas semanas, en torno a estas plataformas que, según ha dicho, reúnen a "miles y miles de militantes". "Nos vemos en la necesidad de seguir trabajando y seguir reivindicando", ha señalado.



Eso sí, por el momento no quieren hablar de candidaturas. Hernández ha subrayado que su defensa es que haya primarias y Congreso y ha insistido en que no se van a pronunciar sobre ningún nombre, tampoco sobre el ex secretario general Pedro Sánchez, que también reclamaba una convocatoria del Congreso cuanto antes.



Además, ha asegurado que no han tenido ninguna interlocución con la Gestora, cuyo portavoz, Mario Jiménez, ha asegurado este viernes que el partido escucha a los militantes. La pregunta sobre si ha habido comunciación ha generado carcajadas entre los militantes en el acto, que ha tenido lugar en una sala de la cafetería de la Fundación Abogados Atocha, en el centro de Madrid, y que ha terminado al grito de "No es no".



En su manifiesto, los militantes recalcan que se organizaron en torno a estas plataformas, "entre tristes e indignados", después de que el Comité Federal del PSOE decidiera permitir con la abstención el Gobierno de Mariano Rajoy.



Y desde ese momento vienen defendiendo la "urgente normalización de la vida orgánica del partido, la renovación de los órganos federales y contar así con una nueva dirección que esté legitimada por la militancia y que permita al PSOE reforzar su papel de alternativa a la derecha conservadora gobernante".



A la cita de este viernes no ha acudido ninguno de los diputados del "no" a Rajoy. Algunos de ellos, como Odón Elorza y Zaida Cantera, han participado de manera muy activa en las asambleas organizadas por las plataformas.



En el acto del sábado no ha habido caras conocidas del partido. Sí ha estado el alcalde de Xirivella (Valencia), Michel Montaner, localidad en la que tuvo lugar el primer acto público de Pedro Sánchez después de dejar su escaño en el Congreso. Según ha dicho, ha querido participar como muestra del "espíritu de Xirivella", que no quiere otra cosa que "devolver la participación a los militantes".