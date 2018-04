El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha otorgado un plazo de 48 horas a Cristina Cifuentes para que el PP apoye en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el máster de la jefa del ejecutivo madrileño, con la advertencia de que pedirá su dimisión si no se da ese apoyo.

Aguado ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Comité Territorial de Madrid, que se ha celebrado en la sede nacional del partido. Según el portavoz del partido naranja, el PP debe demostrar si está "por conocer la verdad", o bien por "zanjar" la polémica sobre la supuesta falsificación del título universitario. De ser este segundo caso, ha advertido el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, el PP debe buscar dentro de su lista un "presidente interino" para los próximos meses.

Si el PP no acepta esa investigación "estará demostrando que lo que quiere es sepultar el asunto y proteger a Cifuentes, a pesar de que se esté poniendo en jaque el prestigio de la universidad de Madrid, que parece que no les importa", ha considerado Aguado."Hablamos de un delito tipificado en el Código Penal que acarrea penas de cárcel, tanto para los miembros de la universidad Rey Juan Carlos como a la presidenta, como principal beneficiaria", ha recordado.

No ha sido necesario esperar dos días. Pocas horas después del ultimatun de Ciudadanos, el Partido Popular ha aceptado apoyar la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid "si es conforme al Reglamento".

"Una vez presentada la iniciativa de creación de una Comisión de Investigación ante la Mesa de la Asamblea de Madrid, y si es conforme al Reglamento en su objeto y normas, apoyaremos su creación. Como siempre", ha asegurado el PP Comunidad de Madrid en su cuenta de twiter bajo el hashtag "#sinmiedoalaverdad"

Utilidad de la comisión de investigación

Aguado había defendido la necesidad de una comisión de investigación, aún cuando, como en este caso, el asunto se haya judicializado y los afectados puedan acogerse a no declarar. "Recordemos que 24 horas después de que compareciera Esperanza Aguirre, dimitió, y un mes y medio después de que lo hiciera Ignacio González, también".



El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid se ha quejado también de que los madrileños llevan "17 días de bochorno" y ellos, "dieciséis sin tener ningún tipo de contacto con el PP, porque ellos no han tenido a bien facilitar ni papeles ni ninguna versión de lo que estaba pasando", cuando en otras ocasiones sí lo han hecho". Motivo por el cual, su partido se ve obligado a hacer esta invitación al PP a través de los medios de comunicación hasta que "podamos hacerlo de otro modo".

No obstante, ha dicho, "por ahora no hay ninguna indicación, lo cual alimenta la sospecha —ha considerado— de que algo huele muy mal en este asunto de Cifuentes". Aguado no se ha referido a la posibilidad de forzar la dimisión de la presidenta apoyando la moción de censura propuesta por el PSOE, y en su lugar, ha resumido que la decisión acordada por Ciudadanos en su Comité Territorial es fruto de "tener claro cuáles son nuestros intereses".