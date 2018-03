Este martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por vulnerar la libertad de expresión de los dos jóvenes catalanes que en 2007 quemaron fotos de los monarcas y fueron condenados a pagar 2.700 euros de multa por un delito de injurias contra la Corona.



Todo podría apuntar a que la condena a España lleve a una reflexión sobre estos delitos y la libertad de expresión en España. Sin embargo, parece que Ciudadanos no apunta en esta dirección: "Nosotros consideramos que existe un delito de injurias al rey", ha explicado a los medios de comunicación Juan Carlos Girauta antes de la Junta de Portavoces. Y lo ha querido subrayar por "la sentencia de Estrasburgo que podría llamar a equívoco" porque la condena no significa que "las injurias al rey no existan o no puedan existir" y afirma que éstas "se pueden penar".

La sentencia de Estrasburgo, sin embargo, ha dejado claro que estos delitos no pueden ser juzgados como un nuevo tipo delito de odio y que entenderlo así "sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que permite que haya una sociedad democrática". Además, deja claro que condenar por la quema de fotografías de los miembros de la Casa Real es "coartar la libertad de expresión".

Cs insiste en "el delito de injurias al rey" y que es "de acuerdo al derecho de su existencia"

Ante esto, Girauta ha insistido en que Ciudadanos "siempre respeta las decisiones de los tribunales" tanto cuando cuadran con lo que les gusta como cuando no les "gusta tanto". "Cosa que no hacen aquellos que están en el entorno de los que han sido condenados o de los que ven con buenos ojos este tipo de cosas", apostilla el portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Congreso. Por ello, alega que si el TEDH cree que estos actos no son constitutivo de delito, se "acata" y "respeta", pero insiste en que sigue existiendo "el delito de injurias al rey" y que "sigue siendo absolutamente acuerdo al derecho su existencia".

Esta misma tarde, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defenderá en el Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real. Respecto al debate que tendrá lugar en el Congreso, Girauta ha alegado que será el diputado José Manuel Villegas quién defenderá y explicará la posición de la formación naranja ante la propuesta de ERC.