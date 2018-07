Albert Rivera ha anunciado que Ciudadanos ha entregado un escrito a la Mesa del Congreso con la petición de anular el pleno de RTVE convocado para esta tarde. La Mesa del Congreso se ha convocado para las tres y media, tan sólo media hora antes de la hora de inicio del pleno. El escrito se manda, según alega el líder del partido naranja, porque antes de celebrarse este pleno debe convocarse la comisión de nombramientos para conocer cuáles son los perfiles de quienes se presentan a liderar el RTV.

Desde el partido aseguran que este es el procedimiento establecido y que debe seguirse, comos sí se seguirá en el Senado. Sin embargo, el pasado jueves los letrados del Congreso fueron consultados por esto y afirmaron que debido al "carácter excepcional" de este trámite se podía eludir que se convocara esta comisión. La Mesa asumió este planteamiento por lo que parece complicado que cambien de opinión.

Por ello, que aunque la Mesa del Congreso se reúna, Ciudadanos no las tiene todas consigo para que se anule el pleno. Aún así, Rivera no ha anunciado que hará su partido si se celebra el pleno. Han insistido en que se anule el pleno, o bien, que Sánchez retire el "decretazo". Explica que cómo no han recibido respuesta, todavía no pueden tomar una decisión aunque sí han dejado una puerta abierta a no participar en el pleno o en la votación: "Si siguen en esta línea no podrán contar con nosotros", asevera Rivera.

Rivera asegura que Sánchez

está intentando "colonizar RTVE"

Estas posiciones las ha dado a conocer a los medios de comunicación tras la reunión del Comité Permanente Nacional. Además, ha criticado que el proceso está convirtiéndose en "la colonización de RTVE" y un intento más "de seguir parasitando las instituciones". Asegura que estos días se ha dado "un lamentable espectáculo, restando credibilidad al ente público".

Más allá de esto, han insistido en abogar por el concurso público: "Frente a ese concurso que finalmente conseguimos y que ya está en marcha, llega Sánchez, de la mano de Iglesias, e intenta asaltar RTVE. Hemos visto este espectáculo lamentable, proponiendo nombres y viendo cómo se caían. Ante esta situación surrealista, en la que hemos visto a Sánchez e Iglesias en los despachos, nosotros les pedimos que retire el decretazo y ponga fin a la cacicada que pretenden dar en RTVE española".



"RTVE no es la única cacicada"

Albert Rivera también ha criticado que Sánchez ponga al frente del CIS a "un hombre de la Ejecutiva del PSOE y del propio Sánchez". "Esto no es regeneración, esto es tener mucha cara", ha señalado el líder de Ciudadanos. Con ello, ha querido hacer referencia a que Sánchez está haciendo "dedado tras dedazo", cómo ya lo hacía Mariano Rajoy. De hecho, ha utilizado un lema que es muy escuchado en las reivindicaciones y en las manifestaciones en la calle: "PP y PSOE lo mismo son".

"¿Cómo van a creer los españoles en las instituciones si tienen semejante políticos intentando manipular a través de los medios y de las encuestas? Esto es un deja-vu, ya lo hemos vivido durante cuarenta años", ha insistido Rivera. Anunciando que la próxima semana presentarán su Ley Orgánica del Poder Judicial que garantiza la independencia de los altos cargos y que espera que se apruebe en el Congreso en otoño, con el fin de evitar que estos dedazos se repitan aquí.