El expresidente del Cabildo de Tenerife y presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales contra quienes le apuntan como presunto acosador de la exdiputada de Coalición Canaria (CC) Dulce Xerach.

Melchior se ha pronunciado así después de que haya habido personas, entre ellas la magistrada de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell, que le han señalado tras admitir Xerach en su cuenta de Twitter -se ha sumado al fenómeno #Cuéntalo- que había sufrido abuso sexual y de poder de un político activo en Canarias.

"Voy a emprender -acciones judiciales- contra los que me nombran a mi, contra los que no me nombran no puedo emprender, pero es un tema jodido, triste, feo y asqueroso", apuntilló Melchior en declaraciones a la Cadena Ser y recogidas por Europa Press.

Políticos animan a Dulce Xerach a identificar al acosador



Por otra parte, la mayoría de representantes políticos que se han pronunciado sobre la denuncia en Twitter de la exdiputada la han animado a identificar al autor de los hechos.

La portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, ha apuntado que la identificación del abusador evitaría las especulaciones injustas. Además, ayudaría a otras posibles víctimas de esa persona, en opinión de la líder de Podemos en Canarias, Noemí Santana.

Tanto la representante de Podemos como la del PP han calificado de "valiente" la actitud de Dulce Xerach al hacer público ese episodio, un calificativo empleado también por el PSOE, pero que no ha sido utilizado de momento por los representantes de CC.

El portavoz de CC, José Miguel Navarro, ha considerado que se trata de una denuncia "a título personal", así que debe ser ella la que lo explique y la que hable de personas concretas.

Sobre este asunto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha dicho que quien denuncie abusos sexuales tiene el "máximo respeto" y "el apoyo y la colaboración" del Ejecutivo. Clavijo defiende ante este tipo de delitos que, "cuanta más gente denuncie, mejor", por lo que ha animado a las mujeres que hayan sufrido abusos sexuales a que los denuncien.



En un comunicado, Coalición Canaria ha animado a Dulce Xerach a que "si así lo considera", denuncie en las instancia adecuadas que ha sido víctima de abusos sexuales y de poder. "Creemos que una mujer que haya sufrido cualquier tipo de abuso está en todo su derecho y debe sentirse siempre con la libertad para denunciar, si quiere hacerlo y cuando quiera hacerlo, ante una situación de estas características", apunta CC.

La denuncia en Twitter de Dulce Xerach ha tenido otras reacciones políticas en la red social, en donde ha recibido el apoyo de la diputada del PSOE Patricia Hernández, quien también ha elogiado su valentía.

También en Twitter, la vicesecretaria del PSOE en Tenerife, Marian Franquet, califica la decisión de Dulce Xerach como "un paso de gigante" y le ofrece su solidaridad.