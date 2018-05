Tono solemne, miradas cómplices y suspiros varios. Así, entre inocultables gestos de satisfacción, una amplia representación de políticos, sindicalistas y personalidades internacionales de distintos ámbitos han aterrizado este viernes en Cambo-les-bains, una pequeña localidad del País Vasco francés, para certificar que ETA ya es parte de la historia. El objetivo era hablar de lo que pasó esta semana, pero también de lo que deberá pasar a partir de la siguiente. La idea es clara: si no hay terrorismo, ya no debe existir una política de excepcionalidad.

La expectación era máxima en los jardines de Villa Arnaga, el caserón neoclásico donde vivió el célebre escritor Edmond Rostand, autor de Cyrano de Bergerac. El Foro Social Permanente, la organización Bake Bidea (Camino a la Paz) y los mediadores del Grupo Internacional de Contacto (GIC) eligieron este palacete al otro lado de la frontera para celebrar lo que bautizaron como "Encuentro Internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco", título que se dio a conocer hace ya varios días, cuando aún había innumerables dudas sobre cómo y cuándo se produciría la declaración de disolución de ETA.

El misterio se desveló el jueves, cuando un comunicado escrito y un mensaje de audio grabado por Marixol Iparragirre y Josu Urrutikoetxea confirmaba la desaparición. Esa declaración final era clave de cara al acto que ha comenzado a las 12.00 de este viernes en Kanbo y que cuenta con la participación de varias personalidades internacionales. Prácticamente todas pidieron que sus datos se mantuvieron en absoluto hermetismo hasta que llegaran al encuentro, básicamente por temor a las “presiones” que pudiese ejercer el gobierno español para evitar su presencia.

Entre esos invitados internacionales se encuentran el ex director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus; el ex primer ministro de Irlanda, Berti Ahern; el político mexicano Cuathémoc Cárdenas –fundador del Partido de la Revolución Democrática, ex candidato a la presidencia del país y actual coordinador de asuntos internacionales del Gobierno de la Ciudad de México-; y Jonathan Powell, diplomático británico y asesor del ex primer ministro Tony Blair en el proceso de paz que se desarrolló en Irlanda del Norte.

Todos ellos se han dejado fotografiar en los jardines de Villa Arnaga junto al abogado sudafricano Brian Currin, jefe del GIC –un grupo que ha trabajado intensamente para lograr el final de ETA-, y Jean-René Etchegaray, alcalde de Baiona y presidente de la Mancomunidad Única del País Vasco francés, un cargo que le eleva al nivel de "lehendakari" a este otro lado de la frontera. Currin y Etchegaray hicieron de anfitriones, al igual que Agus Hernán y Anais Funosas, caras visibles del Foro Social Permanente y Bake Bidea respectivamente.

Sin Urkullu ni Barkos

La lista de asistentes se completaba con una amplia representación de cargos electos del País Vasco francés –han acudido integrantes de todos los partidos a excepción del ultraderechista Frente Nacional-. Desde este lado de la frontera han acudido dirigentes del PNV –con su presidente Andoni Ortuzar a la cabeza-, EH Bildu y Podemos Euskadi, mientras que PSE y PP optaron por no participar. Tampoco ha habido representación oficial de los gobiernos de Euskadi y Navarra, cuyos máximos responsables, Iñigo Urkullu y Uxue Barkos, protagonizarán este viernes a la tarde una comparecencia conjunta, en la que darán a conocer una declaración propia. Quienes sí han aceptado la invitación han sido los representantes de los sindicatos ELA, LAB y UGT.

Según adelantó Agus Hernán, las personalidades internacionales tenían previsto reunirse esta misma mañana para consensuar una declaración que se dará a conocer al final del acto. Será una persona joven la encargada de leerla, en clave de futuro. Más de 300 periodistas acreditados seguirán atentamente sus palabras.