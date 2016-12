Cumbre 'sanchista' en Madrid para reactivar la candidatura de Pedro Sánchez

SEVILLA.- Una parte de los diputados del PSOE en el Congreso que rompieron la disciplina de voto negándose a facilitar el Gobierno a Mariano Rajoy ha convocado este martes en Madrid una reunión con distintos miembros de las estructuras orgánicas del partido y alcaldes afines a Pedro Sánchez.



El objetivo de esta cumbre es consensuar una estrategia única de los críticos frente a la Comisión Gestora que dirige el PSOE, aunque gran parte de los convocados son reconocidos sanchistas y pretenden que el encuentro sirva para reactivar la candidatura del exlíder socialista de cara a las futuras primarias y evitar que el peso de los críticos se debilite y se fracture en dos posibles candidaturas.

“Nosotros queremos a Pedro, creemos que es el candidato mejor posicionado para plantar cara a Susana Díaz, y si el resto de compañeros críticos piensa que existe un candidato alternativo mejor, una tercera vía, le pedimos que den un paso al frente, anuncien el nombre y a partir de ahí lo debatimos. Los críticos compartimos la necesidad de recuperar un PSOE de izquierdas, pero es hora de unir fuerzas en torno a un solo nombre, y para nosotros es Pedro Sánchez”. Con esta claridad se expresa uno de los dirigentes que ha preparado la cumbre de socialistas críticos.



La mayoría de diputados rebeldes del Congreso ha confirmado su asistencia, aunque se conocen ya dos ausencias notables, antiguos fieles al exsecretario general, como el que fue su número dos, César Luena, y la líder del PSOE vasco, Idoia Mendia.

Tanto Luena como Mendia defienden ahora una tercera vía, ni Pedro Sánchez ni Susana Díaz, pero por el momento no ofrecen nombres concretos. Aunque ninguno de los dos acudirá a la cita de Madrid, sí han confirmado destacados miembros de sus federaciones, como el exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza.

Los diputados socialista Odón Elorza (d) y Zaida Cantera (i), que rompieron la disciplina de grupo votando 'no' a la investidura de Mariano Rajoy, durante el acto organizado hoy por la Plataforma Pro-Congreso Extraordinario y Primarias de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

La cumbre sanchista reúne a cargos orgánicos y alcaldes de las federaciones que se mantienen más fieles a Pedro Sánchez, como Madrid, Navarra, Galicia o Valencia capital (incluido el secretario general del PSPV, José Luis Ábalos), pero también ha desplegado a los socialistas andaluces más críticos con Susana Díaz, encabezados por el histórico alcalde de Dos Hermanas y expresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano, y puestos intermedios de las federaciones de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana.



Se trata de una “muestra cualitativa” del sector crítico del partido que trata de unificar fuerzas; sin embargo, es una iniciativa al margen de las plataformas de bases que se han creado en el conjunto del país. La diferencia entre éstas y la cumbre de Madrid es que las primeras avanzan sin un liderazgo claro (les une su rechazo a la Gestora y al proyecto de Díaz) mientras que los segundos quieren concentrar todas sus fuerzas en reactivar la figura de Pedro Sánchez.

Para algunos es un intento también de desactivar la posible candidatura del exlehendakari Patxi López. Los sanchistas temen que el diputado vasco pacte a última hora una candidatura de consenso con Susana Díaz, y para entonces sea demasiado tarde para reimpulsar a Sánchez.



Los críticos quieren aunar fuerzas en torno al exsecretario general del PSOE, aunque entre sus afines hay diferencias sobre la estrategia a seguir: unos defienden más presencia y protagonismo de éste en las calles, en los medios y en las redes sociales, mientras que otros le sugieren que no despeje su candidatura hasta que se convoque oficialmente el congreso federal, igual que planea hacer Susana Díaz.



La cumbre del martes es una respuesta de los críticos que creen que la estrategia de Luena y Mendia (apostar por un candidato alternativo a la andaluza que no sea Pedro Sánchez) es un error, y debilitará las opciones de quienes quieren frenar a Díaz.



Al menos de la reunión quieren sacar en claro cuál es la opinión mayoritaria del sector crítico, quién está dispuesto a dar un paso adelante en las primarias y quién no. “Si existe tercera vía o alguien se lo está pensando, el encuentro del martes es el escenario para decirlo de una vez por todas. No sabemos a quién apoyan otros, nosotros defendemos a Pedro”, dice un dirigente socialista andaluz.