La CUP convoca concentraciones en 15 ciudades para protestar por las detenciones por quemar fotos del rey

BARCELONA.- La CUP ha convocado concentraciones en 15 ciudades catalanas este lunes a las 20 horas tras la detención de militantes de su formación investigados por la Audiencia Nacional por presuntamente quemar fotos del rey durante la manifestación de la izquierda independentista en la Diada.



Las protestas se han convocado "por la detención de independentistas por parte de los Mossos d'Esquadra" bajo el lema 'Desobedecemos. Ni rey ni miedo', en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, Navàs y Santa Coloma de Gramenet (donde han detenido a dos investigados), y otras ciudades como Vic, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Igualada (Barcelona), Tortosa (Tarragona) y La Seu d'Urgell (Lleida).



En un comunicado firmado por la CUP, y organizaciones de la izquierda independentista como Alerta Solidària, Arran y COS, critican que los Mossos "actúan bajo el acuerdo tácito entre los gobiernos catalán y español que los ampara para llevar a cabo actuaciones de oficio, sin órdenes previas, para reprimir el independentismo catalán".









Según estas organizaciones, este acuerdo trata de frenar a los que ponen "el dedo en la llaga", los que señalan la debilidad del proceso soberanista y de los que, en definitiva, están haciendo real la independencia con sus acciones, en sus palabras.



"Los Mossos d'Esquadra han jugado de nuevo a forzar la máquina de la represión política. Interior calla. La Audiencia Nacional se congratula", lamentan. Han exigido la inmediata puesta en libertad de los detenidos porque así lo hacen siempre "que el Estado invasor opera en contra de las que luchan por la libertad en nuestra tierra".



Endavant, una de las corrientes que conforman la CUP, ha expresado en un apunte en su cuenta de Twitter que Mossos y Jxsí están "al servicio del estado español".

Rompen la foto del rey como protesta por las detenciones

Seis diputados de la CUP que han comparecido en rueda de prensa en el Parlament para valorar las detenciones de independentistas por quemar fotos del rey en la Diada han roto cada uno de ellos una foto del monarca y han declarado: "Estamos orgullosas de nuestra gente, lo volveríamos a hacer, no tenemos miedo ni tenemos rey".



En la comparecencia estaban los diputados Benet Salellas, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí, Gabriela Serra, Anna Gabriel, Joan Garriga y la miembro del Secretariado Nacional Núria Gibert, que en medio de las declaraciones han roto la fotocopia con la imagen de Felipe VI.



Mireia Vehí ha pedido el cese del consejero de Interior, Jordi Jané, por la gestión respecto a las detenciones porque "no es la persona adecuada para liderar el departamento" al no tener, en sus palabras, altura de miras en este momento político. "El Govern y el presidente del Govern tienen un problema de autonomismo, y el problema de autonomismo se llama Jordi Jané", han expresado, y aunque no ha querido poner fecha para un futuro cese, ha dicho que septiembre, cuando está previsto el referéndum, está a la vuelta de la esquina por lo que debe hacerse pronto.



Al preguntarle si estas detenciones ponen en riesgo futuros pactos con JxSí, ha indicado que "estas detenciones son un tema de alto calado político y son un elemento político en las negociaciones de todo tipo", aunque no ha querido concretar si el cese de Jané será una condición en futuras negociaciones.



En su intervención, Vehí ha corresponsabilizado a los Mossos d'Esquadra de las detenciones porque la investigación viene de una actuación de oficio del cuerpo policial por la quema de fotos y ha reivindicado la desobediencia "como mecanismo de construcción de la república catalana".

"Cero gestión política"

Ha opinado que, del mismo modo que cuando se arrestó a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), la gestión de las detenciones no ha sido de su agrado porque ha habido "cero gestión política".



Ha constatado que Catalunya vive un momento excepcional de construcción democrática y por eso necesita "un consejero que esté dispuesto a asumir el conflicto democrático del Estado y no a funcionar como si esto fuera la autonomía de hace 10 años".



Sobre si llevarán esta cuestión a la reunión sobre el referéndum convocada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, Vehí ha indicado que en este encuentro deberá plantearse "el abordaje del conflicto democrático con el Estado español".



La diputada ha asegurado que han entendido el mensaje del Gobierno español en la 'operación diálogo': "Mano dura contra la izquierda independentista", y le ha respondido que ni el Gobierno ni la Conselleria de Interior pararán el referéndum.

PDECAT: "Quemando imágenes del rey no se ganan independentistas"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha advertido este lunes a la CUP de que quemando imágenes del rey no se amplía la base social favorable a un Estado independiente y ha recalcado que "el adversario en términos políticos es el Estado" y no los Mossos d'Esquadra.



En rueda de prensa, Pascal ha manifestado todo el apoyo del partido al cuerpo de los Mossos d'Esquadra y al conseller del Interior, Jordi Jané.