La CUP ha anunciado, al poco de que el fiscal general haya ordenado citar como imputados a los alcaldes catalanes que apoyan el referéndum, que sus 30 regidores no acatarán la orden y no declararán ante la Fiscalía. Así lo ha anunciado la formación en un comunicado en el que insta al resto de fuerzas políticas a hacer lo mismo al amparo de la ley del referéndum aprobada por el Parlament de Catalunya.

"Denunciamos la actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español", señala la CUP, que considera que la orden del fiscal general, José Manuel Maza, tiene el "único objetivo de atemorizar a la población y a los cargos electos".

Maza ha ordenado a los fiscales jefe de las provincias catalanas que imputen a los alcaldes de los 712 municipios que han dado su apoyo a la celebración de la consulta del 1-O y, en caso de que no comparezcan, que ordenen su detención. Ante ello, la CUP afirma que Maza "no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación. Ordenando estas detenciones sobrepasaría su límite de competencias vulnerando derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad".

La CUP, que gobierna en 28 ayuntamientos y en Sabadell y Badalona forma parte de la coalición que lidera los consistorios, asegura que se responderá conjuntamente ante la "estrategia represora" del Estado para hacer valer lo que consideran el mandato popular mayoritario amparado en el derecho de los pueblos a su autodeterminación.



Por su parte, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) han expresado su "máximo apoyo a los alcaldes y alcaldesas" que quieren colaborar con el 1-O a la orden de la Fiscalía General. "Defender la democracia nunca puede ser un delito".

El vicepresidente de la AMI, el alcalde l'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni (ERC), ha colgado un vídeo en Twitter en el que se ve cómo destruye en una trituradora los requerimientos del TC que la Delegación del Gobierno le remitió advirtiéndole de que colaborar con el 1-O es ilegal. "Recibido y archivado el requerimiento del Gobierno de España a la alcaldía de l'Ametlla de Mar", escribe en el tuit que acompaña el vídeo.

El alcalde de Argentona, Eudald Calvo (CUP), también ha publicado un vídeo similar en su cuenta en la misma red social con el mensaje: "Ya hemos archivado la advertencia del Gobierno". No son los primeros que destruyen el documento, ya que el viernes el alcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Carles Escolà (Compromís per Cerdanyola), rompió con sus manos el escrito a las puertas del Ayuntamiento.