Podemos defiende a Colau y afirma que les representa: "Rendir pleitesía a un rey no va con nosotros"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha salido este lunes en defensa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y ha respaldado su decisión de no acudir a la Recepción del Rey con motivo del Mobile World Congress (MWC). "Rendir pleitesía a un Rey no va con nosotros", ha asegurado. De hecho, afirma que su partido no sólo respalda a Colau, sino que además les "representa".

Echenique: "Ada Colau es alcaldesa, pero no sierva"

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos tras la reunión de la Ejecutiva, Echenique ha rechazado que el comportamiento de Colau pueda perjudicar a la citada feria, ya que el consejero delegado de la GSMA - la asociación que agrupa la industria del móvil e impulsa el evento-, John Hoffman, ha asegurado que tienen contrato para celebrar este evento en Barcelona hasta 2023.

"Creo que es mejor escuchar al máximo responsable de Mobile World Congress respecto a la incidencia de no acudir a un besamanos que escuchar a la tertulianez de este país, a opinólogos que a lo mejor no están enterados de cómo funcionan este tipo de acontecimientos", ha avisado.

En esta línea, el dirigente 'morado' ha asegurado que Colau "se ha comportado como una ciudadana del siglo XXI, que hace honor a sus responsabilidades institucionales". "Es alcaldesa pero no sierva", ha enfatizado, antes de señalar que precisamente el Mobile World Congress es un evento dedicado a las nuevas tecnologías del futuro.

"Precisamente cuando hablamos de un evento como este suena raro hablar de cosas como un 'besamanos', que con su propio nombre evoca cosas de siglos anteriores, y no precisamente del siglo XX", ha insistido.

Por ello, ha asegurado que aunque a Podemos le parece "legítimo" que haya "quien esté a gusto rindiendo pleitesía ante un Rey", ellos son "ciudadanos del siglo XXI". "Tenemos todo el respeto institucional hacia la Jefatura del Estado, pero esto de rendir pleitesía a un Rey no va con nosotros. Por eso no sólo apoyamos, sino que nos representa", ha enfatizado.