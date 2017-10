La M45 es otro ejemplo de la herencia recibida por los madrileños tras el paso de Alberto Ruiz-Gallardón por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y refleja fielmente el modelo faraónico que durante años seguirán costeando los madrileños. Una autopista de apenas 36,6 kilómetros que fue presupuestada en 289,6 millones -contando una partida para expropiaciones-, y que finalmente costará cerca de 3.000 millones de dinero público, según las cuentas del grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid a las que ha accedido Público.

Un total de 3.000 millones de euros para 36,6 kilómetros supondría pagar 82 millones por kilómetro construido, cuatro veces más de lo que cuestan mil metros de línea de AVE (20 millones aproximadamente), o casi 14 veces el precio de un kilómetro de carretera convencional (en torno a 6 millones por kilómetro). Todo a través del sistema de peajes en la sombra, con una concesión prolongada hasta 2032 en uno de los tramos en los que se concedió la obra, y hasta 2029 en los otros dos.

La estimación del incremento del precio final con respecto a lo recogido en los pliegos en un 1.036% puede parecer excesivo -no tanto si se tienen en cuenta otras actuaciones de Gallardón-, pero el exjefe del Área de Concesiones en la Dirección de Carreteras durante su mandato, Carlos Millán Urra, ya ha reconocido que espera que la M45 acabe costando 2.000 millones. Y nadie parece estar dispuesto a hacerse responsable de este dispendio.

Alberto Oliver, diputado de Podemos en el parlamento regional, explica que sólo en expropiaciones el proyecto inicial contemplaba un desembolso de 11.6 millones, y Millán Urra ya ha elevado esta cifra hasta los más de 210 millones: un incremento del 1.800%. Según el partido morado, finalmente estos pagos podrían costar cerca 300 millones, teniendo en cuenta conceptos como el daño a la concesión o el reequilibrio económico financiero, aunque aún están a la espera de recibir más información para afinar estas estimaciones. "El Gobierno de Cristina Cifuentes está intentando tapar este tema, y la información que hemos pedido tardará en llegar varios meses, como nos tiene acostumbrados", denuncia.



Los cálculos del diputado y portavoz adjunto en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras tienen en cuenta variables como el IPC documentado por el Banco de España desde el año en el que comenzaron las obras, así como las modificaciones del proyecto inicial aprobadas en Consejo de Gobierno.

Oliver aclara que la primera -en 1998, meses después de la licitación- consistía en un mero recálculo; que la segunda -2002- sí supuso un aumento considerable en la cantidad presupuestada, y que apenas han podido acceder a los datos de la tercera, que afecta al tramo que habrá que costear hasta 2.032, por lo que la factura podría seguir subiendo.

"La información de los cálculos viene, por una parte, de los pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas, y por otra de esas rectificaciones del Gobierno de la Comunidad", explica.

"Los datos de pago reales los hemos extrapolado de los pagos actuales y proyectado a futuro con un IPC medio del 3%. La mayor parte de los sobrecostes viene del aumento de los años de explotación que de momento nadie ha explicado en esta cámara", apunta el diputado, que también critica que la Comunidad no haya ganado "ninguna" de las sentencias de expropiación relacionadas con la M45. "Parece que algo no se hizo muy bien en su momento", apostilla.



Y esto sin tener en cuenta que, de haber recurrido el Gobierno de Gallardón a una hipoteca a 25 años, con un tipo de interés del 5,5% -y no al sistema del peaje en la sombra, por el que las concesionarias pagan la infraestructura a cambio de un canon-, esta no habría supuesto un gasto de más de 533,5 millones -expropiaciones aparte-, según Podemos.

En su comparecencia del pasado 21 de septiembre ante la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea -a petición del partido morado-, Millán Urra no supo explicar por qué la Comunidad de Madrid escogió este sistema. Teóricamente, el canon anual -84 millones por los tres tramos- se calcula en base al número de vehículos que circulan diariamente por esta vía, en torno a 98.000.

La autopista de circunvalación M45 fue inaugurada en 2002; transcurre desde la Autopista M-40, en Carabanchel, hasta la altura de Coslada, donde se une con la M-50. Las obras comenzaron en 1998, después de que la Comunidad concediera, vía procedimiento negociado sin publicidad, los contratos de tres tramos de 11,104 km, 14,460 km y 7,616 kilómetros, respectivamente.

El primer tramo, que debería haber costado 101,738 millones, finalmente rondará los 951 millones, según los cálculos de Podemos; el segundo se disparará de los 121,670 millones hasta los 1.127 millones, y el tercero, presupuestado en 54,6 millones, supondrá un desembolso de 510 millones de euros.

Oliver también critica el aumento de una partida concreta en los Presupuestos de la Comunidad. Escasos días después de su aprobación, el Ejecutivo de Cifuentes aprobó aumentar una partida de 84 millones hasta los 179, y sospecha que esta acción está relacionada con el despilfarro en la M45. "Llamaremos a la recién nombrada directora general de Carreteras e Infraestructuras [Chelo Pérez] para que nos cuente la situación lo antes posible, para que explique cómo puede haberse dado un aumento tan bestial sin haber informado a la cámara, y tan solo una semana después de la aprobación de la Ley de Presupuestos", advierte.

Exdirector general de Carreteras desaparecido, licitación bajo sospecha



Podemos recalca que incluso la licitación ya fue polémica. El Gobierno de la Comunidad declaró desierto el concurso de adjudicación al que se presentaron seis empresas, para después conceder las obras vía procedimiento negociado sin publicidad, "en menos de un mes".

La Asamblea no pudo localizar al director general de Carreteras de Gallardón antes de la fecha en la que se solicitó su comparecencia. Después, se excusó afirmando no tener "en absoluto en la memoria" los hechos

En los pliegos se especificaba que cada constructora debía redactar el Proyecto de Construcción del tramo al que optara, algo que según el partido morado supondría una inversión millonaria difícil de asumir sin contar con ninguna garantía de que lo recuperaría, y debían hacerlo en un tiempo récord. Sólo contaban con cuatro meses, cuando habitualmente este tipo de proyectos requieren de aproximadamente un año de trabajo según la formación morada (entre estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, diseño de estructuras y otros trabajos necesarios).

Y no es menos polémico que la Asamblea no pudiese localizar al que fuera director general de Carreteras de Gallardón hasta 2004, Javier de Águeda, hasta después de la fecha en la que Podemos había solicitado su comparecencia. Recientemente, de Águeda justificó su ausencia afirmando que ya está "retirado de toda actividad profesional". También aseguró no tener "en absoluto en la memoria" los asuntos "que ocurrieron en 1998, hace ahora casi 20 años".



La M45 vuelve a la Asamblea de Madrid

Este martes, a partir de las 12.00 tendrá lugar una nueva sesión de la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de Madrid para abordar el caso de la M45. En esta ocasión, Podemos ha pedido la comparecencia de Jesús Mora de La Cruz, Secretario General Técnico de la Comunidad de Madrid y firmante de todos los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. En la web de la Asamblea no se especifica si se producirán más comparecencias para abordar este caso, en definitiva otro ejemplo del despilfarro del Partido Popular con dinero público.