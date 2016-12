Detenido el concejal de Vic Joan Coma, investigado por la Audiencia Nacional por "incitación a la sedición"

BARCELONA.- Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al concejal de Capgirem Vic Joan Coma, investigado por la Audiencia Nacional (AN) bajo la acusación del posible delito de "incitación a la sedición". Coma ha sido detenido en el ayuntamiento de la capital de Osona y será trasladado a Madrid, donde este miércoles tendrá que comparecer ante el juez de la AN Ismael Moreno. Coma estaba citado a declarar el pasado 24 de octubre, pero decidió desobedecer y no comparecer ante el tribunal. Entonces argumentó que "no reconocemos la autoridad de ningún tribunal por encima de nuestros derechos fundamentales más elementales, entre los cuales está la libertad de expresión".



El Movimiento de Solidaridad 30/03, surgido en apoyo al concejal de la CUP, ya ha convocado concentraciones frente a los ayuntamientos por esta tarde-noche. Coma es el primer cargo electo del Estado español acusado del delito de incitación a la sedición, que le puede comportar una condena de hasta ocho años de prisión. El origen de su proceso judicial es una denuncia del concejal ultraderechista Josep Anglada, después de que en diciembre del año pasado Coma defendiera la desobediencia como herramienta imprescindible para ejercer el derecho en la autodeterminación de Catalunya. "Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos", dijo Coma.









La semana pasada, en una entrevista con Públic junto con la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, el concejal de Vic reafirmó su apuesta por la desobediencia como único camino para avanzar hacia la ruptura con el Estado español. «Igual que los insumisos se veían abocados a no ir a la mili para abolirla, nosotros nos vemos abocados a ejercer la desobediencia, que nunca es una opción placentera, para ejercer el derecho a autodeterminar-nos. Digan lo que digan, sin desobediencia no se puede ejercer el derecho a la autodeterminación», proclamó Coma.



Sobre su futura comparecencia judicial, consciente que muy probablemente sería detenido en pocos días, apuntó que es partidario de utilizar el proceso como "altavoz político".

​

Colau: "Es impropia de una democracia"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tachado de "inverosímil" la detención del concejal y ha avisado de que judicializar la política puede perjudicar y complicar la situación.



"No entiendo que por unas declaraciones normales se pueda" detener al edil, ha aseverado Colau sobre una operación que ve desproporcionada e injustificada, en la que los Mossos han detenido al concejal después de que no acudiera a declarar cuando fue citado por la justicia por un presunto delito de incitación a la sedición.



La alcaldesa ha criticado que esta detención y la judicialización es "impropia de una democracia y del siglo XXI", y ha apelado al sentido común para que los asuntos políticos se resuelvan con política y no en los juzgados.