Isabel Franco, diputada por Huelva en el Congreso, lanzará “en los próximos días” una candidatura a las primarias que Podemos ha puesto en marcha en Andalucía para decidir las personas que formarán parte de las listas en las próximas autonómicas, que serán como muy tarde en marzo del año que viene. La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, tendrá así una rival en la elección que Podemos abrirá dentro de dos semanas, el día 10 de julio, martes, y cerrará seis días después, el 16, lunes. Después, habría otras primarias conjuntas con IU para decidir las listas electorales definitivas de la coalición.

La dirección estatal, a quien no le gusta la manera en que Rodríguez lleva el proceso de confluencia con IU en Andalucía y lo quiere controlar, ve “con simpatía” la candidatura de Franco. “Lo vemos con simpatía. Isa es una persona muy querida en Podemos. Es bueno que haya participación”, dijeron a Público fuentes de la dirección de Podemos. La relación entre las direcciones andaluza y estatal se ha deteriorado a marchas forzadas en los últimos tiempos. Existe hoy un alto grado de desconfianza mutua. Un ejemplo de ello se ha vivido esta misma semana. Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, estará en un acto el próximo domingo en Sevilla que ha organizado con su gente, por su cuenta, sin contar con la dirección andaluza, que se quejó públicamente de ello.

La candidatura de Franco, que se apoya en el manifiesto Defender Podemos Andalucía, es muy dura con Rodríguez. La diputada por Huelva dimitió hace un mes, justo cuando se abría el proceso de primarias, del Consejo Ciudadano Andaluz. Y lo hizo con acusaciones de grueso calibre contra Rodríguez. “El acuerdo con IU va más allá de una coalición. Se trata de desconectar Podemos Andalucía para fusionarnos con IU en un nuevo espacio con normas y vida propia. El mismo camino que ha anunciado Izquierda Anticapitalista, el partido al que pertenece Teresa Rodríguez, en otros territorios como Madrid”, se lee en el manifiesto. “Lo que se pretende —agrega el manifiesto— es hacer es una organización nueva, con un censo nuevo, para el que han pedido al menos 50.000 contactos, con un código ético propio, con recursos y decisiones en las que no va a participar Podemos Andalucía. Una marca nueva sobre la que los inscritos e inscritas de Podemos Andalucía no tendremos nada que decir”.

Franco: "Hay que darle una alternativa a la gente que no sigue al 100% la hoja de ruta de Izquierda Anticapitalista"

Franco explicó así, en declaraciones a Público, las razones de su candidatura: “Esta es una iniciativa desde el manifiesto de Defender Podemos Andalucía. Decimos que no se promueva una marca diferente, (Adelante Andalucía), sino que se promueva una coalición electoral con IU. Y que se haga lo que los inscritos han mandatado. Se han empezado a crear asambleas en torno a Defender Podemos en todas las provincias. Hay que darle una alternativa a la gente que no sigue al 100% la hoja de ruta de Izquierda Anticapitalista. De momento, quiero darle un impulso de que se pueda presentar una alternativa”.

A la pregunta de si el aparato de Podemos estatal es el que ha promovido su candidatura, Franco respondió: “Yo soy muy procedimental. Podemos estatal no se debería de meter en esto. No le voy a consultar a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno decidirá lo que tiene que hacer. Esto es democracia. Esto es una cosa que tiene que ver con Andalucía. Esto no tiene que ser estatal sino de los inscritos e inscritas de Andalucía. Lo estoy haciendo con un grupo de compañeros y compañeras de Andalucía”.

Pluralidad es riqueza

La secretaria general de Podemos Andalucía, preguntada por Público al respecto de la candidatura de Franco manifestó lo siguiente: “Me parece muy bien que se presenten. Era obvio que había una corriente contraria a la autonomía aprobada en la asamblea andaluza, pero no se expresaba de forma clara como corriente de opinión apadrinada por Madrid y con una perspectiva centralista. En la última asamblea que fue hace un año y medio vinieron en nuestra lista llamada ‘Por una marea andaluza’, más claro imposible, aceptando sus postulados político organizativos. Hoy se sienten más fuertes para presentarse como corriente propia seguramente gracias al apoyo expreso de Madrid. Es sano que la gente diga lo que piensa siempre. Y la pluralidad es sinónimo de riqueza. No me preocupa esa pluralidad, pero espero que el proceso pueda ser netamente andaluz. Sin injerencias. Porque las elecciones en Andalucía se ganan desde sus 62 comarcas, al sur de Despeñaperros. Estoy convencida de eso”.

Rodríguez: "Nadie me va a decir que quiero acabar con Podemos porque Podemos Andalucía es mi proyecto vital"

Preguntada por Público por las acusaciones de que quiere desconectar Podemos Andalucía de Podemos y promover una marca nueva, Rodríguez fue muy clara y tajante: “No voy a permitir que se digan cosas que no son verdad metiéndole miedo a los inscritos sobre ‘aquí vienen los anticapitalistas a romper y a diluir Podemos’. La lista es plural y la dirección andaluza es plural. No lo dudaba Franco antes de dimitir a principios de este mes. La confluencia en Andalucía será una coalición y llevará el nombre de Podemos Andalucía. Lo hemos dicho mil veces y tocará decirlo mil más".

"Sobre lo de disolver Podemos: Yo llegué a Podemos el primer día. Su construcción es un esfuerzo colectivo del que formo parte, desde que presentamos la iniciativa en el Teatro del Barrio de Madrid. En aquellas europeas fui como número 2. Luego, construimos Podemos Andalucía desde cero y sin ayuda, y situamos a Podemos pleno a pleno como alternativa a Susana Díaz, llegando a eclipsar al PP como oposición en muchos casos", añadió la secretaria general de Podemos Andalucía.

Rodríguez remachó: “Nadie me va a decir que quiero acabar con Podemos porque Podemos Andalucía es mi proyecto vital desde hace 4 años. Lo que no voy a dejar es de cumplir el mandato de una asamblea que dijo por unanimidad (todas las listas lo llevaban) que queremos un Podemos andaluz y que no somos una sucursal”.