Un diputado del PSOE madrileño amenaza a otro de Podemos: "Te arranco la cabeza"

El diputado del PSOE Daniel Viondi y el de Podemos Alberto Oliver han tenido hoy un encontronazo durante la comisión de transportes de la Asamblea de Madrid, tras la que el primero le ha dicho al segundo: "Como vuelvas a hacer una intervención así te arranco la cabeza".

Fuentes parlamentarias han indicado que estos hechos se han producido una vez se ha levantado la sesión de la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, en la que ha comparecido el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente.

El diputado de Podemos se ha dirigido a la presidenta para que quedara constancia de la amenaza en el acta de la sesión, pero ya se había levantado, por lo que lo ha rechazado. Las mismas fuentes han explicado que, antes de abandonar la sala, los presentes en la comisión han tratado de relajar los ánimos pero, al salir, los dos diputados se han encarado, después de que Oliver apartara a Viondi ligeramente con la mano.

Durante la sesión de esta comisión, Daniel Viondi ha reprochado en su intervención al diputado de Podemos que haya acudido a la comisión a "defender" la postura del Ayuntamiento de Madrid y actuar como portavoz de la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, en lugar de asistir a "recabar" información.

Tras su intervención, Oliver ha pedido el turno de palabra a la presidenta de la comisión, Lucila Toledo, por "información inexacta". Después, el diputado socialista ha pedido replicarle, a lo que Oliver ha respondido: "No hay réplica". "¿Eres tú el presidente de la comisión para decir si yo tengo o no tengo réplica?", le ha contestado Viondi. "No está usted por encima de esta Mesa", ha comentado Oliver.

La presidenta no ha ofrecido a Viondi turno de palabra para contestar al parlamentario de Podemos, por lo que el diputado socialista se ha quejado al final de la sesión. "Ruego a la presidenta que si empezamos a utilizar el 114 porque constantemente nos estamos aludiendo se tiene que hacer todas, no una y en exclusiva", ha criticado Viondi. Una vez levantada la sesión, ha sido cuando se ha producido el encontronazo.