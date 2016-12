Los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid ratifican la destitución de López por un solo voto 

MADRID.—Los diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid han ratificado este miércoles por un voto de diferencia la decisión del Consejo Ciudadano del partido en la Comunidad de cesar a José Manuel López como portavoz parlamentario y de nombrar a Lorena Ruiz-Huerta como sucesora en este cargo.



Antes de la reunión, el propio José Manuel López López había vaticinado que su cese como portavoz se aprobaría por un solo voto de diferencia (14 a favor frente a 13 en contra). Ciertamente lo clavó: de los 27 diputados del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, 14 diputados votaron a favor de la destitución de López y 13 en contra.







Lo han hecho durante una reunión del grupo parlamentario a la que no ha asistido el diputado regional y secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, que está al frente del Consejo Ciudadano, órgano político del partido en la región. La reunión empezó con media hora de retraso, a las 11.00 horas de la mañana.

Además de Espinar, tampoco han acudido a la reunión otros cinco diputados regionales de Podemos, algunos de ellos por encontrarse fuera de Madrid como es el caso de Pablo Padilla y Miguel Ongil. Los ausentes han votado de forma telemática recurriendo bien a la llamada telefónica o al servicio de mensajería instantánea Telegram, muy extendido entre los miembros de Podemos.



El Consejo Ciudadano de Podemos aprobó el pasado 23 de diciembre la destitución de López como portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, lo que ha generado polémica en el seno de la formación morada, que cuenta con 27 diputados en el Parlamento madrileño.

La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta.EFE/Paco Campos

Según ha explicado la nueva portavoz de Podemos en la Asamblea, en la reunión de esta mañana se ha llevado la propuesta de que José Manuel López siguiera formando parte de la Dirección, donde se ha dejado dos plazas para los errejonistas. Finalmente, han elegido presentar a dos mujeres: Raquel Ruiz y Mónica García, por lo que entiende que José Manuel López "ha sido quien ha declinado formar parte de la Dirección del Grupo".



"El ambiente en la reunión ha sido francamente bueno, relajado, cordial, con un turno de intervenciones y debate bastante largo, en el que los diferentes integrantes del Grupo han tomado la palabra y han mostrado sus posiciones a favor y en contra. La conclusión general es que todas las personas han mostrado su deseo definido, una voluntad firme para que a partir de este momento trabajemos todos juntos, codo con codo para construir de verdad el proyecto que tenemos adelante, un reto enorme e importantísimo, que es construir la alternativa al Gobierno popular de Cristina Cifuentes", ha afirmado.



"Todos hemos mostrado nuestra voluntad decidida y yo misma como portavoz me he comprometido a estar siempre por encima de este tipo de disputas entre familias y trabajar por la integración y coser las heridas que queden. Y que a partir del 9 de enero este Grupo esté como una piña trabajando contra el PP , que es lo que nos ha traído en la institución", ha proseguido Ruiz-Huerta.

La diputada autonómica ha señalado que durante la reunión López se ha despedido "discretamente" como portavoz y no ha formulado ninguna argumentación sobre los motivos por los cuales decide no formar parte de la dirección del Grupo. "Lo respetamos. Me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros en la dirección, pero él ha elegido que no y que Mónica y Raquel, que son dos excelentes compañeras, sea quienes formen parte de la nueva dirección", han señalado.



El propio López, en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento regional, ha dicho que seguirá como diputado autonómico para trabajar por un Podemos "más plural", "más participativo" y "donde la discrepancia no sea un problema sino un valor". López ha comentado que es un "mal día" para Podemos porque, en su opinión, no han sido "capaces de gestionar bien la pluralidad" de la formación, un objetivo que se ha planteado en su nueva etapa, como diputado regional.



"Voy a trabajar por un Podemos más plural, más participativo, donde las primarias tengan más importancia, donde sea democracia dentro y fuera y donde la discrepancia no sea un problema y sea un valor", ha manifestado.