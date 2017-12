El juez del Triobunal Supremo Pablo Llarena ha acordado retirar las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los consellers cesados que se encuentran en Bélgica. No obstante, el presidente de la Generalitat cesado descarta volver a España al entender que sería detenido a su vuelta.

Puigdemont pide a "tripartito del 155" que abandone la "fantasía" de gobernar



El presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont ha recomendado a Ciudadanos, PSC y PP, a los que llama el "tripartito del 155", que "abandonen la fantasía de gobernar Catalunya en contra del criterio de los catalanes", y ha elogiado la "dignidad" de los consellers excarcelados. Puigdemont ha intervenido este martes a través de videoconferencia desde Bruselas en el mitin de Junts per Catalunya en el Teatro Bartrina de Reus (Tarragona), al término del primer día de campaña de las elecciones del 21D.



Iceta ofrece lealtad a España exigiendo "lo que le corresponde" a Catalunya



El candidato del PSC en las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha ofrecido este martes lealtad al Gobierno central para exigir "lo que le corresponde" a Catalunya, que principalmente es más autogobierno y mejor financiación. Lo ha dicho en un mitin ante más de 500 personas en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca en el que también ha participado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y la número dos de la candidatura socialista, Eva Granados. Iceta ha dicho precisamente que quiere ser "como Vara, ni más ni menos" y eso pasa por defender los intereses de Catalunya siendo leal al conjunto de comunidades y el Estado.

Dolors Bassa se emociona en su primer acto electoral tras salir de prisión



La consellera cesada Dolors Bassa, que este lunes fue excarcelada junto a otros cinco integrantes del Govern cesado, se ha emocionado en su primer acto de campaña, programado en su localidad de origen, Torroella de Montgrí (Girona), en el que ha dado detalles de su estancia en prisión. Bassa, cabeza de lista de ERC por Girona, ha sido recibida entre aplausos por sus vecinos en el auditorio Espai Ter y no ha podido evitar que se le rompiese la voz al recordar el mes que ha pasado en la cárcel.

"Lo que más me ha dolido es que me han alejado de todo aquello que quiero", ha manifestado la republicana, quien ha citado a su familia, amigos y al paisaje del Ampurdán. Dolors Bassa ha lamentado que la hayan privado "de libertad durante mucho tiempo" y ha explicado que lo que más le había gustado de su primera noche en casa había sido levantarse, "mirar por la ventana y ver el cielo".

Albiol avisa a los pensionistas de que arriesgan su futuro si votan independencia



El candidato del PP a las elecciones, Xavier Garcia Albiol, ha alertado este martes a los pensionistas que decidan votar a los partidos independentistas de que "están poniendo en riesgo su futuro económico y el de miles de pensionistas".

En un mitin ante un centenar de simpatizantes -la mayoría jubilados- en un centro gallego de Barcelona, y acompañado del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Albiol les ha mandado un mensaje: "Mientras Catalunya siga siendo España, las pensiones en nuestro país están garantizadas".

Arrimadas pide a Puigdemont no hablar "en nombre de Catalunya" porque la perjudica



La candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha exigido este martes al candidato de JuntsxCat y presidente del Govern cesado "dejar de hablar en nombre de Catalunya", alegando que cada vez que lo hace perjudica a los catalanes. Asegura que el Govern es un "espantapájaros" de inversiones y que ganar al nacionalismo no es una utopía, sino que Cs lo tiene en la punta de los dedos, ha dicho en un acto de campaña con el líder de Cs, Albert Rivera, en el Teatre Auditori de Granollers ante más de 200 personas.

Turull critica que Rajoy hable de normalidad y la compara con la del "fundador" del PP



El candidato de JuntsxCat a las elecciones, Jordi Turull, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defienda que se está recuperando la normalidad en Catalunya cuando, a su juicio, es comparable con la que se vivía durante la época "del fundador" del PP. "Puede que la echen de menos, pero nuestra normalidad es la de la democracia y la libertad de todos para defender sus ideas", ha reivindicado en declaraciones a los medios antes de dar un paseo por Reus. Para Turull, no puede hablarse de normalidad si hay políticos en la prisión "por ser consecuentes con sus convicciones e ideales" y hay otros que están en Bruselas, y si la policía actuó como lo hizo durante el referéndum del 1 de octubre, ha dicho.

La Junta Electoral Central rechaza a observadores internacionales en las elecciones



La Junta Electoral Central ha rechazado que pueda haber observadores internacionales que supervisen el desarrollo de las elecciones al Parlament del 21 de diciembre. En un acuerdo de este lunes, recogido por Europa Press, consideran que "no resulta procedente" atender a la solicitud porque la legislación electoral española no prevé la existencia de dicha tipología de observadores, tal y como afirma un informe de la Dirección General de Política Interior.

Así, recalcan que únicamente se ha autorizado este tipo de observación en supuestos especiales en que lo ha solicitado un organismo electoral público de un Estado o una organización internacional reconocida por España, y a la que estatutariamente le corresponden funciones de observación de procesos electorales.

El abogado belga de Puigdemont asegura que "lo único que se ha retirado es la orden europea de detención"

El abogado belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, ha señalado en una entrevista que "la orden judicial internacional y la orden judicial española aún existen" por lo que, asegura, "lo único que se ha retirado es la orden europea". El letrado considera que "la influencia es sólo que Puigdemont puede quedarse en Bélgica y el caso en España continuará. Teóricamente, no habrá influencia de este paso en el procedimiento. No hay influencia en España, no. Pero en Bélgica significa que un juez no emitirá un juicio de extradición". Para el jurista el proceso "está terminado. El tribunal (belga) hará una declaración de que no hay más orden de arresto, que no hay más sujeto para tomar una decisión o emitir un juicio, que no habrá más proceso judicial, pero eso será en los próximos días".

El PP se reivindica como garantía de buena gestión "sin oportunismo ni insolvencia", tras el revés del CIS



El partido de Mariano Rajoy considera que Catalunya "necesita más PP" porque tiene experiencia de gestión y sabe "cómo se sale adelante" después de recibir las "peores herencias". Por eso, ante las elecciones del 21 de diciembre se presenta como la voz de los catalanes que quieren "una Catalunya y una España fuertes", "sin oportunismo ni insolvencia". Así se recoge en un argumentario interno del PP enviado a sus cargos, al que ha tenido acceso Europa Press, un día después de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que sitúa a Ciudadanos como primera fuerza política en los comicios catalanes frente al retroceso del PP (pasaría de los 11 escaños actuales a siete diputados).

Domènech quiere una hacienda propia y pide recuperar la bilateralidad



El candidato de CatECP a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha afirmado este martes que su formación quiere llegar a un pacto político, que lleve a acuerdos económicos y sociales, recupere la "bilateralidad" perdida en Catalunya con el Estado para interlocutar de tú a tú, y que permita construir una hacienda propia catalana, con la capacidad de controlar todos los tributos. En una conferencia en el Círculo de Economía en Barcelona, ha defendido que este acuerdo sirva para "superar el marco estatutario", ya que ve el marco autonómico obsoleto en toda España, pero sobre todo en Catalunya, donde lo cree el 70% de la población, ha dicho.

La Fiscalía belga pedirá al juez que cancele la euroorden contra Puigdemont



La Fiscalía belga anunció este martes que pedirá al tribunal de primera instancia competente que retire las euroordenes españolas contra el presidente de la Generalitat catalana cesado y los cuatro consellers cesados que lo acompañan en Bélgica. El Ministerio Público informó de que el juez tendrá que desestimar el caso y retirar las medidas de libertad vigilada a los que estaban sujetos en Bélgica Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, según un comunicado.

Jordi Sánchez pedirá volver a declarar ante el juez y Junqueras recurrirá su prisión



El líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, pedirá volver a declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena apenas cuatro días después de haber comparecido ante el juez instructor de la causa del 'procés', que este lunes acordó mantenerle en prisión provisional por el delito de sedición. Así lo han informado a Europa Press fuentes de la defensa, que también han confirmado que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras recurrirá la prisión sin fianza dictada el pasado 3 de noviembre por la magistrada que comenzó instruyendo la causa en la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Bélgica levanta las medidas cautelares sobre Puigdemont y sus consellers



La Fiscalía de Bruselas ha informado de que las medidas cautelares impuestas al presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont y a los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bélgica han sido suprimidas, tras recibir vía Eurojust la decisión del Tribunal Supremo de retirar las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra los cinco políticos catalanes. "Formalmente hay que esperar la decisión del juez (de primera instancia) para dar por cerrado el caso, pero las medidas cautelares se retiran de manera inmediata", ha explicado a Europa Press una portavoz de la Fiscalía bruselense. Tras entregarse a las autoridades belgas el pasado 5 de noviembre, Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, quedaron en libertad sujeta a medidas cautelares.

La CUP descarta pactar con los "programas autonomistas de ERC y JuntsxCat"



El candidato de la CUP a las elecciones del 21 de diciembre, Carles Riera, ha mostrado preocupación con los "programas autonomistas" de ERC y de JuntsxCat, con los que advierte que no pactará tras las elecciones si los acaban aplicando, y ha lamentado que ninguno de ellos haga referencia a la unilateralidad. "Con estos programas autonomistas nosotros no podemos pactar", ha advertido en una entrevista de Europa Press, en la que ha advertido de que sólo pactará con partidos con programas republicanos que impugnen el 155, y que desobedezcan activamente todas aquellas directrices y legislaciones del Estado que impidan el desarrollo de la autodeterminación catalana.

Puigdemont descarta volver a España pese a la retirada de la euroorden

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont descarta regresar a España a pesar de que el Tribunal Supremo haya retirado la orden europea de detención y entrega dictada contra él y los cuatro consellers cesados que le acompañan en Bélgica, al entender que sería detenido a su vuelta, según han informado a Europa Press fuentes de su defensa. El auto del juez Pablo Llarena hace referencia a las órdenes europeas de detención, aunque no a la nacional, de modo que los cinco fugados dejan de estar en búsqueda y captura en Europa, pero si regresan a España serán detenidos.



Podemos avisa de que no votará a ERC si se apoya en el PDeCAT, ni al PSC si se alía con Ciudadanos



La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha reafirmado que la candidatura con la que concurren en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, Catalunya En Comú-Podem, no va a apoyar la formación de un Gobierno liderado por el PSC si este se basa en un acuerdo con Ciudadanos, ni tampoco uno encabezado por ERC si el pacto incluye al PDeCAT. En rueda de prensa en el Congreso, Montero ha dejado claro que su formación no va permitir que se conforme un Ejecutivo en el que puedan tener influencia, y aplicar sus política, los partidos "corruptos", tanto españoles como catalanes —en relación con el PP y al PDeCAT—, ni la "extrema derecha" que, a su juicio, representa Ciudadanos.

Felipe González: "Iceta es el Messi de la política catalana, pero debería mirar más a puerta para meter goles"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado que el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, es "el Messi de la política catalana", aunque ha señalado que "debería mirar un poco más a puerta para meter goles". Así se ha pronunciado González en una entrevista en Antena 3 tras ser preguntado por las propuestas de Iceta con respecto a la quita parcial de la deuda a Catalunya y la Hacienda catalana en consorcio con el Estado.

Iceta ve el "A por ellos" de Albiol "más propio de taberna" que de campaña



El candidato del PSC en las elecciones del 21-D, Miquel Iceta, ha destacado que la expresión "A por ellos" con que el candidato del PP, Xavier García Albiol, inició su campaña corresponde a un lenguaje "más propio de taberna". Considera que la campaña no ha de ser un escenario "de lucha partidista y encarnizada, sino un escenario de contraste de propuestas y políticas" entre los partidos, siempre desde el respeto.

Arrimadas ve a PSC y PP "muy nerviosos" y mete presión a los 'comunes'



La candidata de C's a la Generalitat,Inés Arrimadas, ha dicho que el PSC y el PPC están "muy nerviosos" por los sondeos, cuando el "adversario" no es su partido sino el proceso soberanista, y ha instado a los comunes a "salvar" las políticas sociales tras haber sido la "muleta" de los independentistas. Arrimadas ha abierto hoy el ciclo de conferencias que organiza la Agencia Efe con motivo de la campaña electoral catalana del 21 de diciembre, un día después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorgase la victoria en votos a Ciudadanos.



La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de la Agencia Efe en Barcelona./ EFE

La preocupación por Catalunya baja del segundo al cuarto puesto tras el 155



La preocupación de los españoles por la independencia de Catalunya ha bajado ligeramente tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, según el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según la encuesta, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 15 del mes pasado, la independencia de Catalunya ha dejado de ser la segunda preocupación de los españoles y ya ocupa el cuarto puesto, tras el paro, la corrupción y los partidos políticos. El paro es citado como uno de los tres principales problemas por el 65,1% de los encuestados, seguido de la corrupción —31,5%—, los políticos —27%-, mientras que la independencia de Catalunya ocupa ya el cuarto lugar con un 24,6%, cuando en octubre ocupada el segundo puesto con un 29%.

ERC achaca la retirada de las euroorden contra Puigdemont al "miedo" del Supremo a hacer "un ridículo internacional"



Esquerra Republicana (ERC) ha achacado la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de retirar las euroórdenes dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los consellers cesados al "miedo" a hacer "un ridículo internacional". En los pasillos del Congreso, la diputada de ERC Ester Capella ha señalado que el magistrado ha dado "un paso atrás" para no tener que ser "enmendado" por la justicia belga, que está "mirando con lupa" la imputación contra Puigdemont y parte de sus consellers cesados. La independentista catalana ha remarcado que desconoce qué harán ahora Puigdemont y los consellers, aunque "seguramente", ha dicho, "no van a poder moverse de Bélgica" porque es "evidente" que si vuelven a España, "terminarán en prisión". En todo caso, ha recalcado que ERC respetará y defenderá lo que hagan "hasta el último momento".

Los consellers cesados y candidatos de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Turull y Josep Rull han asegurado que no han logrado "humillarles" y que salen de prisión "con la dignidad, las convicciones y los ideales más fuertes que nunca", al tiempo que han manifestado "tristeza" por los que han quedado en la cárcel. Turull y Rull han comparecido hoy por primera vez en rueda de prensa en el edificio Imagina de Mediapro después de salir de prisión ayer por la tarde. "Nos han querido humillar pero no nos hemos dejado, y lo decimos alto y claro: salimos con nuestra dignidad y convicciones e ideales más fuertes que nunca", ha afirmado Rull. El conseller cesado ha dicho, en todo caso, que salen sin "resentimiento" y que quieren transformar lo que ha sucedido en una "fuerza imparable" de cara al 21D, al tiempo que ha llamado a "conjurarse" para que "nadie pueda estar encarcelado por defender libremente sus ideas". Por su parte, Turull ha explicado que vieron unos minutos a los consellers cesados Oriol Junqueras y Joaquim Forn, y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, aún en prisión, y les dijeron: "Os sacaremos de aquí".

Los consellers cesadosy candidatos de JxSí Jordi Turull y Josep Rull durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy en Barcelona después de salir de prisión ayer por la tarde./ EFE

Cospedal confía en que Catalunya tenga un gobierno no independentista y ponga cordura

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha afirmado sobre las elecciones en Catalunya que espera que salga un Gobierno que no sea independentista y ponga "cordura, estabilidad y firmeza", y "tenga claro la lealtad institucional". Cospedal, en la inauguración de las jornadas La industria de la Defensa, nuevo escenario presupuestario, organizadas por El Economista, ha afirmado que el PP es un "valor seguro" para las próximas elecciones catalanas, frente a otros que "están por demostrar lo que son capaces de hacer porque hasta ahora todavía no han hecho nada".

Cuixart, desde la cárcel: "Hemos remontado situaciones más adversas"



El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado en un mensaje lanzado desde la cárcel: "Hemos remontado situaciones más adversas de nuestra historia colectiva, sea con la palabra o con la sonrisa y, cuando ha hecho falta, con el silencio". Cuixart ha querido lanzar un mensaje de optimismo después que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiera dejarle en prisión, así como al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al conseller cesado Joaquim Forn. "No dejaremos nunca que nada nos hiele nuestros corazones, ¡siempre adelante!", ha dicho en un mensaje publicado por la cuenta de Twitter de Òmnium Cultural.

🎗Missatge de @jcuixart des de la presó: Hem remuntat situacions més adverses de la nostra història col·lectiva, bé sigui amb la paraula o amb el somriure i, quan ha calgut, amb el silenci. Però no deixarem mai que res ens glaci els nostres cors. Us estimo molt. Sempre endavant! — Òmnium Cultural (@omnium) 4 de diciembre de 2017

El vídeo electoral de Puigdemont: "Habla, haz caceroladas, ve de amarillo"

El cabeza de lista, Carles Puigdemont, pide a los catalanes que actúen en libertad frente a las imposiciones del Estado en el vídeo de campaña de Junts per Catalunya. El president cesado ha dado a conocer este spot electoral a través de su cuenta de Twitter esta mañana.

🗣Parla

👩‍🎤Canta

⚔Defensa't

🖨Imprimeix

🐤Piula

🚶‍♀️Baixa al carrer

✔Penja coses al balcó

🥁Pica cassoles

🎗Ves de groc



Va ser un referèndum, i farem un país millor!#JuntsXCat pic.twitter.com/ZRll6k8rds — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de diciembre de 2017

Albiol quería un 155 "más duro" pero PSOE y C's exigieron elecciones inmediatas

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha reconocido que él quería "una aplicación más dura" del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, pero que tanto Cs como el PSOE exigieron la celebración de elecciones inmediatas. "Cuando decidieron dar apoyo, exigieron dos condiciones: que fuera temporal, no más allá de seis meses, y que se convocaran de forma inmediata elecciones autonómicas", ha explicado la mañana de este martes en un desayuno-coloquio con la Junta de Empresaris de Catalunya.

Mascarell: "El 'procés' ha demostrado que hay mucho autoritario escondido"



El exdelegado del Govern en Madrid e integrante de Junts per Catalunya, Ferran Mascarell, ha considerado que es una "anormalidad" que la campaña arranque con candidatos que están presos y ha dicho que "el 'procés' ha demostrado que en la otra parte hay mucho autoritario escondido". En una entrevista en RNE, Mascarell, número 26 de la lista, ha justificado la marcha a Bruselas del expresidente catalán y cartel de JxCat, Carles Puigdemont, porque ha sido "clave" para la internacionalización del proceso soberanista.

El juez Llarena acuerda retirar las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y sus consellers

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los consejeros huidos a Bélgica, pero no la nacional, de modo que los cinco dejan de estar en búsqueda y captura en Europa, pero si regresan a España serán detenidos. La intención del magistrado instructor es evitar que la Justicia belga pueda poner condiciones a la hora de entregar a los exmiembros del Govern huidos, a quienes la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela imputó cinco delitos cuando dictó las citadas órdenes de detención el pasado 3 de noviembre: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Llarena matiza en su auto que los hechos por los que se imputa a los investigados en esta causa, ya estén en Bélgica o en España, se habrían perpetrado mediante el concierto de todos "y con una unidad jurídica inseparable". Esto quiere decir que la depuración de las responsabilidades penales por la deriva independentista se tiene que llevar a cabo de manera "unificada" porque de otro modo el proceso podría conducir a respuestas "contradictorias y divergentes" entre los acusados.

El presidente cesado Carles Puigdemont y los consellers cesados Antoni Comin, Clara Ponsati, Meritxell Serret y Luis Puig, en un encuentro con alcaldes catalanes en Bruselas el pasado 7 de noviembre. REUTERS/Pascal Rossignol

El Gobierno llama a los catalanes a pensar qué interesa a Catalunya, España y la UE



El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha llamado hoy a los catalanes a reflexionar sobre lo ocurrido en Catalunya los últimos años y les ha pedido que el próximo 21 de diciembre voten pensando en qué le interesa a Catalunya, España y la Unión Europea. "Si piensan sobre ello, la decisión es muy clara", ha dicho Méndez de Vigo al ser preguntado sobre el comienzo de la campaña electoral en Catalunya, en la recepción con motivo del Día de la Constitución que celebra la Comunidad de Madrid.

Forn pide volver a declarar ante el Supremo para responder sobre toda la causa



El conseller de Interior cesado Joaquim Forn ha pedido al juez del Tribunal Supremo que le investiga por rebelión que le vuelva a citar a declarar para responder a todas las cuestiones relacionadas con la causa de la que es objeto y no solo para que se revise su permanencia en prisión preventiva. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la defensa de Forn ha presentado esa nueva solicitud ante el Supremo después de que ayer el juez Pablo Llarena acordara dejarle en prisión, junto al exvicepresidente Oriol Junqueras y los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que existe riesgo de reiteración delictiva. Daniel Pérez-Esqué, abogado del conseller de Interior, reitera en su nuevo escrito la disposición de su cliente a declarar sobre todos los elementos de la causa por rebelión, tal y como ofrecía en el escrito que presentó la semana pasada ante el Tribunal Supremo para solicitar que se le volviera a tomar declaración.

La Policía busca en el Instituto de Estadística catalán datos del censo del 1-0



La Policía Nacional ha entrado esta mañana en la sede del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) de la Generalitat en busca de documentación relacionada con el censo utilizado para el referéndum ilegal del 1 de octubre, informa Efe. Según han informado fuentes próximas a la investigación, el requerimiento ha sido ordenado por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye una causa sobre los preparativos del referéndum de independencia que suspendió el Tribunal Constitucional.

Publicada la suspensión de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República aprobada por el Parlament y que pretendía amparar jurídicamente la transición hacia una Catalunya independiente tras el referéndum del 1 de octubre.

El CIS publica hoy su barómetro mensual con la vista puesta en Catalunya

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy su barómetro mensual con las preguntas habituales sobre la situación política y económica y la percepción ciudadana acerca de los problemas del país, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral de la campaña electoral en Catalunya. En el último barómetro del CIS, difundido el pasado 7 de noviembre, la preocupación de los españoles por la independencia de Catalunya se había disparado de forma exponencial y ya era el segundo problema más citado por los encuestados después del paro.

Arranca una campaña marcada por los candidatos encarcelados

Esta medianoche ha empezado la campaña más anómala posible: con el candidato favorito en las encuestas en la prisión, con el presidente saliente en Bruselas y con los dos y todo el Gobierno catalán cesado y encausado por rebelión. Una campaña decisiva que, no obstante, los partidos han iniciado con actos de pequeño o medio formato.