El independentismo derrotó ayer al bloque del 155 en unas atípicas elecciones que evidenciaron el ascenso fulgurante de Ciudadanos, el partido que ha ganado los comicios en votos y escaños. Sin embargo, JuntsxCat, ERC y la CUP mantienen la mayoría absoluta que ya cosecharon en 2015.

Hoy es el día de las valoraciones pausadas y de las reacciones. En Público te lo contamos todo en directo. Actualízalo aquí.

Millo niega que la aplicación del 155 haya tenido un objetivo partidista



El Delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha desvinculado la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya de cualquier objetivo partidista: "El objetivo era restaurar el orden constitucional y convocar elecciones". En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para informar sobre los acuerdos relativos a Cataluña, Millo ha afirmado que los objetivos del 155 se han cumplido con "éxito": el cese de un Govern que "rompió" la Constitución y la convocatoria de elecciones autonómicas, y ha querido desvincular estos dos objetivos "de la voluntad democrática expresada por el conjunto de los catalanes".

Moody's dice que el resultado electoral es negativo para el crecimiento



La agencia de medición de riesgos Moody's ha alertado de que el resultado de las elecciones en Catalunya es negativo para el crecimiento económico y de que la prolongación de la incertidumbre podría deteriorar más el clima de negocios. En un informe publicado hoy, la agencia considera que es probable que la tensión política con el gobierno español continúe después de que los partidos independentistas hayan ganados las elecciones en Catalunya, ya que, afirma, la formación de gobierno pasa por un acuerdo entre estas formaciones. En su opinión, el resultado de las elecciones es negativo para la calificación crediticia tanto de España como de Cataluña, ya que no resuelve las tensiones políticas entre el Estado y la comunidad autónoma.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó este viernes a Mariano Rajoy a buscar una solución para la situación de Catalunya, "porque es su responsabilidad proponer una salida", afirmó. Sánchez, tras participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSC en Barcelona, culpó directamente al Gobierno de Mariano Rajoy de la nueva mayoría parlamentaria que tendrán los independentistas tras los comicios del jueves, "porque lo que ha ocurrido tiene mucho que ver con la actitud el Partido Popular en estos últimos años", y recordó que el PSOE le ha estado alertando todo este tiempo, informa Manuel Sánchez.

El PDECat pide restituir a Puigdemont y seguir con el procés sin "prisas"



La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha subrayado que el soberanismo tiene "la obligación de entenderse" para "restablecer" el Govern cesado con Carles Puigdemont a la cabeza, y ha apostado por seguir con el proceso soberanista, aunque sin las "prisas" de antes. La ejecutiva del PDeCAT se ha reunido hoy tras la mayoría absoluta de escaños obtenida ayer por el soberanismo, siendo la candidatura que integraba el partido, Junts per Catalunya, la segunda fuerza después de Ciudadanos, por encima de ERC.

Un total de 3.139 empresas salió de Catalunya entre el 1-O y el 21-D



Un total de 3.139 empresas trasladó su sede social desde Catalunya a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 21 de diciembre, registrándose en este último día 19 traslados, cinco menos que el día anterior, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. De esta forma, durante la jornada electoral en la región catalana fueron 19 empresas las que se mudaron a otros puntos de la geografía española, una de las cifras más bajas registradas desde la celebración del referéndum independentista del 1-O. Los traslados han disminuido en las últimas semanas desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los días con menos movimientos en este sentido fueron el lunes 19, con solo 11, y el lunes anterior, con 16 salidas.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este viernes de que el nuevo Ejecutivo que se forme en Catalunya tras las elecciones autonómicas celebradas este jueves estará "sometido al imperio de la ley". Rajoy ha comparecido en el Palacio de la Moncloa y, en un análisis de los resultados electorales que dan la mayoría a los partidos independentistas, ha confiado en que el futuro Gobierno de la Generalitat "abandone las decisiones unilaterales y no se sitúe por encima de la ley". En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha pedido una etapa en Catalunya de "entendimiento y no enfrentamiento" y ha ofrecido "toda la colaboración y voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista", aunque siempre dentro de la ley. "Haré todo lo que esté en mi mano pero no aceptaré que nadie se salte la Constitución ni el Estatuto de Catalunya ni la ley", ha subrayado.

Sin embargo, ha rechazado la propuesta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de mantener una reunión en un país que no sea España. "Yo en todo caso con quien tendría que reunirme es con la señora Arrimadas que es quien ha ganado las elecciones", ha respondido Rajoy en alusión a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas."El presidente asume como propio todo lo que le pase al PP, como cada uno de los militantes", ha comentado acerca del batacazo de Albiol en el 21-D.

ERC apuesta por investir a Puigdemont y exige a Rajoy que negocie



La número dos de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha explicado este viernes que su partido trabajará para "la restitución del Govern legítimo", lo que pasa por investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, y ha exigido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que negocie el proceso soberanista. Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, celebrada el día después de las elecciones catalanas en las que los republicanos quedaron como tercera fuerza del Parlament con 32 escaños, por detrás de JuntsxCat (34) y Cs (37).

Susana Díaz felicita a Arrimadas y desea que no se vuelva al "camino de la unilateralidad" y de saltarse las normas



La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha felicitado este viernes a la candidata de Ciudadanos (Cs) a la Generalitat, Inés Arrimadas, por su triunfo en las elecciones catalanas celebradas este jueves y ha deseado que en Catalunya no se vuelva al camino de "la unilateralidad y de saltarse las normas del estado de derecho", sino que se entienda que los ciudadanos de esa comunidad necesitan que haya seguridad jurídica y estabilidad. En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Susana Díaz también ha felicitado a todo el pueblo catalán por la altísima participación en las elecciones, porque es un elemento que se tiene que valorar.

Rajoy no ve extrapolables los resultados a nivel nacional y apuesta por agotar la legislatura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que los resultados de las elecciones catalanas del 21 de diciembre no son extrapolables a nivel nacional y ha apostado por agotar la legislatura, aunque ha reconocido que a partir de ahora se van a escuchar voces apuntando a un adelanto de las elecciones generales, según fuentes del partido.



Page: El resultado en Catalunya "no legitima saltarse Constitución"



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que los resultados de las elecciones "no legitiman a nadie para saltarse la Constitución". A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, García-Page ha incidido en que el resultado electoral "no da patente a nadie para saltarse ni el marco constitucional, ni el Estado de derecho, ni el Estatuto de Autonomía de Catalunya".



Rufián asegura que los resultados legitiman a los independentistas "más que nunca" a "culminar" el procés

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha afirmado que los resultados de los comicios catalanes, que dan mayoría a las fuerzas independentistas, les legitiman "más que nunca" a "culminar" el procés. "Las fuerzas políticas soberanistas ganan continuamente elecciones y están sentadas en la mesa dispuestas a dialogar. Estamos más legitimados que nunca a culminar el proceso que se inició y se proclamó en octubre", ha señalado.



El PNV exige que "se levante el 155 y sus consecuencias"

El responsable de política institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha exigido este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy "el levantamiento, cuando antes", de la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, "y sus consecuencias", y que abra "un cauce de diálogo" con las instituciones catalanas. Además, ha considerado que "negar el diálogo" o buscar vías unilaterales "son fórmulas fracasadas", y confía en que se busquen otras "novedosas" que se basen en el pacto y que saquen a Catalunya "del atolladero".

Feijóo reclama que no se eche la culpa a los demás del mal resultado del PP



El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por no echarle "la culpa a los demás" del "muy mal" resultado obtenido ayer por el PP en las elecciones en Catalunya que, en cualquier caso, no cree que sean extrapolables al conjunto de España ni dejen tocado a Mariano Rajoy. En declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ha felicitado a la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, una "excelente candidata" que ha tenido el "enorme mérito" de dirigir el primer partido constitucionalista que gana unos comicios autonómicos catalanes.



Radio Taxi Barcelona se lleva la sede social a Madrid



La empresa de servicios de taxis Radio Taxi Barcelona se ha sumado a la lista de compañías catalanas que se han llevado su sede social a otras comunidades y ha ubicado su nuevo domicilio social en Madrid. Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Radio Taxi Barcelona ha situado su nueva sede en el número 30 de la calle Sofía de la capital española, a pocos kilómetros del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. El número de sociedades catalanas que han trasladado su sede a otros puntos de España supera ya las 3.100 desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España. El resultado de las elecciones autonómicas de ayer, en las que el independentismo revalidó su nueva mayoría en el Parlament, puede dar pie a una nueva salida masiva de empresas de Catalunya, de donde ya se han llevado sus sedes grandes multinacionales como CaixaBank, Naturhouse, Colonial, Gas Natural Fenosa, Abertis, Cellnex o MRW.

Puigdemont: "España tiene un pollo de cojones"

El expresident Carles Puigdemont considera que "España tiene un pollo de cojones". Así se lo ha transmitido a sus compañeros de Junts per Catalunya durante una videoconferencia que ha mantenido este viernes, antes de la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas. La Sexta ha grabado la citada conversación, en la que Puigdemont considera que el resultado de las elecciones se lee en los términos de que "Rajoy pierde" y los independentistas ganan.

Alemania llama a respetar la Constitución y superar las divisiones



El Gobierno alemán ha afirmado este viernes, tras las elecciones en Catalunya, que espera que se superen las divisiones y que cualquier Ejecutivo debe actuar con respeto a la Constitución española y a la legalidad. "Esperamos que la actual división de la sociedad catalana pueda superarse y que pueda encontrarse un futuro común con todas las fuerzas políticas en España", ha dicho la portavoz del Gobierno, Ulrike Demmer, en una rueda de prensa ordinaria. Además, ha añadido que "cualquier gobierno tendrá que actuar en el marco de la legalidad y de la Constitución española".

Puigdemont insta a Rajoy a reunirse con él en Bruselas sin ninguna condición previa

El cabeza de lista de JuntsxCat y presidente del Govern cesado, Carles Puigdemont, ha instado este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a reunirse con él en Bruselas sin ninguna condición previa "por ninguna de las dos partes". Puigdemont ha ofrecido una rueda de prensa este viernes a mediodía antes los medios de comunicación en el Press Club Brussels Europe al día siguiente de las elecciones: "Como mínimo nos hemos ganado el derecho a ser escuchados". Está dispuesto a encontrarse con Rajoy para abordar una nueva etapa política "presidida por soluciones políticas, no por represión penal, en esta represión delirante en que han entrado".

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, este viernes./EFE

Domènech pide una reflexión de las izquierdas y rechaza investir a JxCat



El número 1 de la lista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha pedido "una reflexión de las fuerzas de izquierda" y ha rechazado apoyar la investidura de Carles Puigdemont o de cualquier otro candidato de JxCat. En una primera conferencia de prensa de valoración de los resultados de las elecciones catalanas de ayer, Domènech ha dicho que "el gran derrotado de la jornada ha sido Mariano Rajoy y el Partido Popular". En esta nueva etapa, los comunes consideran que "se debe superar el 155, recuperar el autogobierno y volver a una situación de normalidad democrática, que significa cesar la idea de que los conflictos políticos se pueden resolver por la vía penal".



Los mejores memes de la noche electoral del 21-D

El ego de Arrimadas y su amarga victoria, la cobertura de Ferreras y, sobre todo, el estrepitoso fracaso del PP de Albiol. Los tuiteros transformaron la tensión del 21-D en humor y carcajadas. Consulta la selección de los mejores memes de la noche electoral, que Tremending te contó en directo

Pisarello (BComú): "Respetamos los resultados aunque no nos gusten"



El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello (BComú), ha celebrado al elevada participación en las elecciones al Parlament de ese jueves a pesar del contexto político: "En Barcelona se ha impuesto Cs. Respetamos los resultados aunque no nos gusten". En declaraciones a la prensa antes de empezar el pleno municipal de este viernes, Pisarello ha dicho que el Gobierno municipal de BComú está a "las antípodas" de lo que defiende Cs, aunque ha recordado que la realidad municipal no siempre coincide con los resultados en el ámbito catalán o estatal. "Reiteramos nuestra predisposición para llegar a acuerdos con todas las opciones políticas que defiendan una reactivación económica sostenible que coloque la agenda social en el centro", ha expresado.

Albiol admite que "lo más fácil" sería dimitir pero estaría dejando al PP en una situación "muy delicada"



El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Gedneralitat, Xavier García Albiol, ha admitido que el PPC está "muy tocado" después de haber pasado de 11 a 3 escaños en las elecciones autonómicas, pero ha subrayado que ahora es momento de "reflexionar" y "tomar las decisiones que sean en el momento adecuado". Por eso, ha rechazado dejas las riendas del partido en este momento. "Para mí lo más fácil o lo más cómodo sería dimitir. Me parece que en estos momentos si yo dimito, me estaría seguramente favoreciendo a título personal pero estaría dejando el partido en un situación muy delicada, porque en estos momentos con tres diputados lo que corresponde es que todos los que estamos, todos sin exclusión, intentemos aportar la solución y veamos cuál es la solución", ha declarado Albiol a su llegada al Comité Ejecutivodel PP que preside Mariano Rajoy.

El Supremo cita a Junqueras el 4 de enero para estudiar si le saca de prisión



La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que fija para el próximo 4 de enero la vista en la que se estudiará si se levanta o no la medida de prisión que pesa sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras desde el pasado 2 de noviembre. La resolución señala que el exmandatario puede estar presente en la vista, tal y como solicitó su defensa. La Fiscalía ya ha anunciado que reclamará el mantenimiento de la medida cautelar por entender que persisten las razones que aconsejaron el ingreso en la cárcel de Junqueras, a quien se investiga por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos relacionados con el procés que concluyó con la declaración unilateral de independencia.

La Fiscalía del Supremo pide investigar a Trapero en la causa del procés



La Fiscalía ha pedido al juez del Supremo Pablo Llarena que cite como investigados en la causa abierta por rebelión al exmayor de los Mossos Jose Lluis Trapero y a Josep María Jové, segundo de Oriol Junqueras, y al que se le intervino el documento Enfocats sobre la hoja de ruta independentista. En su petición a Llarena, la Fiscalía, que reclama que el Supremo se haga con la investigación a Trapero que quedó en la Audiencia Nacional, solicita pedir un informe a la Dirección General de los Mossos d'Esquadra sobre la entrega el 1-O de teléfonos móviles a agentes que realizaron labores de vigilancia para la comunicación con sus unidades y responsables.

'Catalunya expulsa a Rajoy, España empieza'

La contundente victoria de Ciutadans en Catalunya no dará a Inés Arrimadas la Presidencia de la Generalitat, pero supone la mayor crisis del Partido Popular desde que Aznar tomó las riendas clausurando la AP de Fraga para siempre. Lee el análisis de la directora de Público, Ana Pardo de Vera.

Los bancos catalanes del Ibex caen un 3% en Bolsa



Los bancos son los valores más castigados en la bolsa española, y llevan al conjunto del Ibex a unas pérdidas de casi el 1% tras las elecciones catalanas del 21-D. Caen especialmente los dos bancos catalanes, Caixabank y Sabadell, que se dejan casi un tres por ciento con fuerte volumen de negociación.

Los analistas explican que"el resultado de las elecciones catalanas son peores de lo que el mercado esperaba, por cuanto mantienen la incertidumbre. Según declaraciones del broker Kepler Cheuvreux que recoge la agencia Reuters, "las perspectivas para el crecimiento en España siguen siendo inciertas" "La realidad es que los partidos pro independencia no han perdido apoyo y que Puigdemont surge como relativo ganador, lo que provocará que aquellos han dejado en suspenso sus decisiones de inversión no cambiarán de idea tras las elecciones; la incertidumbre permanecerá, dijo el broker.

Rajoy comparece a las 14.00 horas en Moncloa

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá ante los medios de comunicación a las 14.00 en Moncloa para valorar los resultados de las elecciones catalanas, informa Paula Díaz.

CCOO pide a los partidos que den prioridad a la cohesión de la sociedad catalana



CCOO de Catalunya ha pedido a los partidos catalanes que den prioridad "a la cohesión de la sociedad catalana" en el nuevo Parlamento surgido de las elecciones de ayer. "La fuerte polarización de los posicionamientos políticos ha abierto un proceso de confrontación política que no ha solucionado los problemas de la gente, y por eso seguimos apelando a recuperar la normalidad parlamentaria", ha asegurado CCOO de Catalunya. "Hace falta iniciar los trabajos para proponer soluciones y construir un nuevo marco de pleno autogobierno para Catalunya", considera este sindicato.

Bruselas dice que su posición sobre Catalunya "no va a cambiar" tras las elecciones



La Comisión Europea no quiere valorar los resultados de unas elecciones "regionales" como las celebradas el jueves en Catalunya, pero mantiene que su posición respecto a la crisis por le desafío independentista "no va a cambiar" tras el 21D. "Nuestra posición sobre la cuestión catalana es bien conocida y ha sido reiterada con regularidad, a todos los niveles. Y no va a cambiar", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario Alexander Winterstein, al ser preguntado por los resultados. "Tratándose de unas elecciones regionales, no tenemos comentarios que hacer", ha añadido.

Campuzano (PDeCAT) pide a Rajoy que facilite que Puigdemont regrese y sea investido



El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha pedido al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, que "asuma responsabilidades" tras las elecciones catalanas y ha reclamado que el Estado facilite que Carles Puigdemont pueda regresar a CataluNYa y ser investido presidente de la Generalitat, si tiene el apoyo suficiente.

Illa (PSC): "Hay que levantar el 155 y el Govern debe ajustarse a legalidad"

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha dicho que "el 155 hay que levantarlo automáticamente en cuanto haya un nuevo gobierno" y que las actuaciones del futuro Govern "deben ajustarse a la legalidad". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Illa se ha referido a los resultados de la jornada electoral de ayer y ha dicho que "reproduce el esquema político que había en Catalunya desde 2015" y "no ayuda a desbloquear la situación". El PSC "ha crecido en votos y ha mantenido posiciones —ha añadido—, pero no es el resultado que queríamos porque pensábamos que podía haber una alternativa y pretendíamos formar parte de ella. Tendremos que corregir cosas, pero el mensaje central lo mantendremos". Manuel Sánchez te cuenta la "intrascendente y pobre" subida de los socialistas catalanes.

El Secretario General del PSOE Pedro Sánchez, y líder de los socialistas catalanes Miquel Iceta, durante la reunión de la ejecutiva de su partido para valorar los resultados electorales. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Urkullu: el Estado español debe reconocer que existe "un problema político"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que el resultado de las elecciones catalanas muestran la necesidad de que el Estado español reconozca que existe un "problema político" que necesita soluciones políticas y no judiciales. Así se ha manifestado el lehendakari a las puertas del Parlamento Vasco al ser preguntado por los resultados de las elecciones catalanas de ayer, en las que Ciudadanos ha logrado la victoria pero no ha evitado una mayoría parlamentaria del bloque independentista.



Arrimadas: en Catalunya hay un "problema entre catalanes"



La candidata de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, duda de que los independentistas se pongan de acuerdo tras el 21-D y ha afirmado que las elecciones han visualizado que "esto no es un problema entre Catalunya y España, sino entre catalanes". Arrimadas ha expresado en Onda Cero su satisfacción por la victoria de Cs —37 escaños— y ha afirmado que no esperaba que el resto de fuerzas constitucionalistas lograran tan pocos escaños —17 el PSC y 3 el PP—. "Hemos ganado claramente en votos, pero los independentistas vuelven a repetir una mayoría con menos fuerza", ha apuntado.

La líder de Ciudadanos en Catalunya rompió anoche con la tradición catalanista que había dominado el Parlamento catalán y se reivindicó como la mayoría social de una Catalunya partida, informa Javier Borràs Arumí.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la candidata a la presidencia de la Generalitat Inés Arrimadas, durante la reunión del comité ejecutivo del partido en Barcelona. EFE/Javier Etxezarreta

La CUP, dispuesta a apoyar la investidura y a estar en el Govern si se construye República



El candidato de la CUP, Carles Riera, ha dicho que los anticapitalistas están dispuestos a respaldar la investidura de un presidente independentista e incluso a formar parte del futuro Ejecutivo catalán si el resto de formaciones soberanistas asumen su programa político, basado en "construir" la República. En declaraciones a Catalunya Ràdio, el presidenciable de la CUP, formación que ayer obtuvo en las elecciones 4 escaños, frente a los 10 de 2015, ha asegurado que "aunque su influencia y sus argumentos electorales han bajado respecto a la legislatura anterior", sus cuatro escaños resultan "determinantes", y "los haremos valer de acuerdo con nuestro programa", ha sentenciado.



Mas, Rovira y Gabriel también imputados por corrupción

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ampliado la lista de imputados por delito de rebelión imputando el expresident de la Generalitat, Artur Mas, la secretaría general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, entre otros. Según adelanta La Vanguardia, también figuran nombres como el de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y la presidenta del Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras.



Sabrià (ERC) apuesta por un Govern de concentración que incluya a la CUP



El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha apostado por formar un Govern de concentración con las fuerzas independentistas y que incluya a la CUP. "No hay otra posibilidad, lo hemos tenido claro. El planteamiento es hacer más fuerte la unión, que esté la CUP y un gobierno de concentración", ha sostenido en declaraciones a Catalunya Ràdio. Al respecto, Sabrià ha apremiado al resto de partidos independentistas a alcanzar un acuerdo lo antes posible: "Cada día que se aplica el 155 de Rajoy es un día negro".

Finalmente, ERC sólo se impuso a las encuestas y vivió una noche fría y agridulce, informa Marc Font.

Levy: "No es el momento de las decisiones personales"



La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado que, tras los malos resultados en Catalunya, su partido debe hacer una reflexión "profunda, sincera y humilde" sobre cuál debe ser la estrategia de futuro a seguir a partir de ahora. En una entrevista en RNE, Levy ha reconocido que "no son buenos" los tres escaños logrados por el PP en las elecciones catalanas de ayer, aunque al ser preguntada por la continuidad del candidato, Xavier García Albiol, ha dicho que "no es el momento de las decisiones personales".

Los conservadores han roto su propio suelo al obtener sólo tres diputados, ser última fuerza y perder el grupo parlamentario, informa Paula Díaz.

Desde @PPopular debemos hacer autocrítica y enmendar errores, pero lo grave de verdad es la mayoría independentista en Parlament. Hoy los resultados serían distintos si no hubiese habido ese empeño por parte de @CiudadanosCs y cia. de hundir al PP para ganar, en lugar de sumar. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 22 de diciembre de 2017

El IBEX 35 cae un 1,27 % tras el resultado en Catalunya



El IBEX 35, principal indicador de la Bolsa española cae un 1,27% por el resultado en las elecciones catalanas. El selectivo resta 130,9 unidades y se coloca en 10.174 puntos después de los primeros minutos de cotización, con lo que las ganancias que suma desde comienzo de año se reducen hasta el 8,81%.