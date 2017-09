Más de cinco millones de catalanes están llamados a votar este domingo en un referéndum organizado por la Generalitat. Las dudas sobre la capacidad de disponer de centros, urnas, papeletas y las garantías necesarias para el recuento de papeletas marca la jornada previa.

Bloqueo del voto telemático

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado este mediodía que se han bloqueado los servicios informáticos para el voto telemático, como ordenó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). "Es un golpe al referéndum", ha dicho. Agentes de la Guardia Civil han acudido esta mañana al Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) de la Generalitat para comprobar si se había ejecutado esta orden.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ordenó ayer a la Generalitat que suspendiera los servicios informáticos que ha activado dentro de un plan para facilitar el voto telemático en la jornada del referéndum del 1-O, que se iba a materializar con una aplicación llamada 'evot'.

¿Jornada de reflexión?

La consellera de Educación, Clara Ponsatí, visitará a lo largo del día diversas escuelas ocupadas por padres que buscan que los centros puedan ser utilizados mañana como colegios electorales para el referéndum de independencia.

Por su parte, Ciudadanos ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra esta consellera por la utilización de niños en el proceso del 1-O "con una intencionalidad política muy grave".

Así, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha afirmado que, habida cuenta del "sitio" que, a su juicio, ejerce el Gobierno contra el 1-O, llegar a un millón de participantes ya sería "un éxito desbordante".

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que hay dos caminos en Catalunya, unas elecciones autonómicas o, si de lo que se trata es de decidir sobre la Constitución, un referéndum en el que voten todos los españoles.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado en Bilbao que el próximo 2 de octubre debe ser una "jornada de reflexión" para "tras seis años de inmovilismo", buscar soluciones a la situación en Catalunya. Entre los "muchos errores" que, a su juicio, se han cometido en los últimos meses, Sánchez ha destacado como "el primero" de ellos que "no se ha producido un avance del independentismo, sino un retroceso de la democracia en Catalunya y en el conjunto de España".





​Centenares de personas han pasado la noche en colegios y centros cívicos de Cataluña designados como centros de votación para el referéndum convocado por el Govern y tienen previsto también hacerlo la próxima madrugada para intentar evitar que la policía impida su uso el 1-O, como ha ordenado el TSJC.

Su intención es permanecer en dichos centros hasta el domingo y garantizar que los centros permanecen abiertos para poder votar. Sin embargo este viernes el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, en cumplimiento del mandato judicial, ha dado instrucciones a todas las unidades del cuerpo de que el 1 de octubre requisen urnas y material en los colegios electorales y los cierren para evitar el referéndum antes de las 6 horas del domingo.

Interior activa el "hashtag" #EstamosporTI en Twitter para informar del 1-O

El Ministerio del Interior ha activado hoy, a través de su perfil en Twitter, @interiorgob, el "hashtag" #EstamosporTI "para canalizar cualquier información dirigida a los ciudadanos en relación a la no celebración del referéndum ilegal", convocado para mañana en Cataluña.

La etiqueta, según explica Interior en una nota de prensa, hace referencia "al compromiso de la Policía Nacional y la Guardia Civil de garantizar el cumplimiento de la ley y velar por la seguridad de todos, también en Cataluña, y aglutina desde hoy los mensajes con información oficial relacionada con la jornada de mañana". El primer mensaje ha sido: "Un enorme GRACIAS a tantos ciudadanos que anónimamente han llenado la sede de la @guardiacivil en Barcelona de ramos de flores #EstamosporTI"

Algunos colegios empiezan a pedir que los niños no duerman en ellos esta noche por temor a detenciones

Las AMPAS de algunos de los colegios que han sido ocupados por familias en Barcelona han comenzado a recomendar que los niños no pasen esta noche en dichos centros, por temor a que se produzcan detenciones a primera hora de la mañana del domingo, informa Jairo Vargas. Es el caso del colegio El Univers de la capital, donde probablemente pasarán la noche sólo los padres y madres.

Un total de 163 colegios están ocupados, de los 1.300 visitados por Mossos

Sólo un 12% de los centros a los que ha acudido la policía catalana están ocupados, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno de Catalunya. Los Mossos d'Esquadra se han personado hasta ahora en 1.300 colegios que han sido designados como centros de votación para el referendo ilegal, de los que sólo 163 están ocupados por personas que han organizado actividades para evitar que la policía impida su uso el 1-O, como ha ordenado un juez.

El Govern ha previsto 2.315 colegios y 6.249 mesas electorales en toda Cataluña así como un dispositivo de 7.235 personas para intentar que mañana 5.343.358 catalanes puedan votar en el referéndum sobre la independencia de Cataluña, pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional (TC)

Jueces de toda España muestran su apoyo a sus compañeros en Catalunya

Medio centenar de jueces decanos de toda España ha manifestado su solidaridad con los compañeros que ejercen en Catalunya, así como con "los fiscales, letrados de la administración de Justicia y demás personal", que debe cumplir su "deber de guardar y hacer guardar fielmente la Constitución".

En un comunicado, suscrito tras participar en las Jornadas Nacionales de Jueces y hecho público a un día del 1-O, los decanos muestran asimismo su "rechazo a cualquier intento de ataque a la independencia judicial frente a quienes están cumpliendo escrupulosamente con la obligación de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente".

La creación de un Comité de Defensa del Referéndum (CDR) en Sabadell que aglutinara las fuerzas pro-referéndum comenzó a fraguarse el pasado martes. El jueves el CDR convocó seis asambleas en varias plazas de la ciudad y participaron más de 1.500 personas.

Iceta llama a catalanes y Colau a no participar en el simulacro de referéndum

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha realizado un llamamiento a los catalanes a no participar en "el simulacro de referéndum" de este domingo porque se pretende utilizar, "pase lo que pase, como pretexto para declarar unilateralmente la independencia". Además, ha dicho a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lo que se pregunta mañana "no es para votar en blanco", y ha emplazado al vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, a "no mentir" porque con este supuesto referéndum "no caerá Rajoy". Iceta hizo estas declaraciones durante el octavo Congreso del PSE-EE que se celebra en Bilbao y al que asiste, también, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La Guardia Civil entra en el Centre de Telecomunicaciones

Cuatro guardias civiles han entrado en el Centre de Telecominicaciones i Tecnologies de la Informació. Cumplen así con el auto de la magistrada Mercedes Armas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de suspender los servicios que permitan el voto telemático.

¿Dónde voto? la ANC y Òmnium mantienen un call center

La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium han organizado una cabina por la democracia, un call center que informa en qué centros y colegios se pueden utilizar para votar este domingo.

Junqueras considera la participación en el referéndum como la mejor moción de censura a Rajoy

"El voto de los catalanes es palanca de cambio también en España. Si votamos todos los catalanes, el PP caerá". Así lo afirma el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en una entrevista publicada este sábado en El Periódico. Junqueras afirma que "si votamos todos los catalates" Mariano Rajoy "caerá".

Asegura, además, que el Govern tiene medios para garantizar un recuento de votos con "garantías" e insiste en que el Govern cumplir´qa con el "mandato democrático qu salda de las urnas, sea cual sea. También si sale el "no"

Puigdemont invita a reflexionar y aprovecha el mensaje para distribuir la papeleta para el voto

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, invita a la ciudadanía de catalunya a reflexionar en el día previo al referéndum del 1O y aprovecha para distribuir la papeleta que se debería usar este domingo. En su mensaje pide no caer en provocaciones y no creer rumores para lo que invita a informarse a través de canales oficiales.

Madrid acoge este fin de semana tres protestas contra el referéndum de independencia y otras tres a favor

El centro de Madrid acoge este fin de semana tres concentraciones contra el referéndum ilegal de independencia catalana y por la unidad de España y otras tres a favor del llamado derecho a decidir y "contra la represión".

La primera protesta tendrá lugar hoy sábado a las 11 horas en la calle Sombrerete, en el madrileño barrio de Lavapiés. Ha sido convocada por un particular bajo el lema 'En defensa del derecho a decidir, la democracia y las libertades'. Una hora más tarde la Coordinadora 25S y la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir apoyan una concentración en la plaza de la Corrala, también en Lavapiés, bajo el lema 'Madrid abraza a Cataluña'. Este protesta es la única de las seis que no ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno, han confirmado a Europa Press fuentes del departamento gubernamental.

A la misma hora la Fundación de Defensa de la Nación Española (DENAES) ha llamado a los madrileños a concentrarse en la plaza de Cibeles "por la unidad de España y en Defensa del Estado de Derecho". Una hora más tarde y muy cerca de allí, en el centro cultural Blanquerna de la calle Alcalá, que es la delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid, hay prevista una protesta para "reivindicar que los ciudadanos catalanes son España". Está organizada por la plataforma Unidos, Libres, Iguales y Solidarios (ULIS).