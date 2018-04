DIRECTO: La justicia belga abre diligencias contra el Estado español por el geolocalizador del coche de Puigdemont

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) descarta el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y lo deja en libertad bajo fianza de 75.000 mientras estudia la entrega por malversación. A continuación te iremos contando al instante todas las reacciones a esta decisión judicial.

Carles Puigdemont vía Twitter: "Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este jueves por la noche vía Twitter: "Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!", después de que un tribunal alemán haya dictado libertad para él y no constate delito de rebelión.

La justicia belga abre diligencias contra el Estado español por el geolocalizador del coche de Puigdemont

Según ha adelantado TV3, Bélgica ha abierto diligencias contra el Estado español por el geolocalizador instalado en el coche de Carles Puigdemont por los investigadores en su camino de vuelta a Bruselas desde Helsinki. Fuentes próximas a la investigación informaron de que doce agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ocuparon de vigilar a Puigdemont desde Bruselas hasta Helsinki, un trayecto que hizo en avión el jueves pasado.

Cs sostiene que "políticos no pueden ser impunes"



El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado respetar la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont pero ha mantenido que "los políticos no pueden ser impunes". En un mensaje a través de Twitter, Carrizosa ha reaccionado a la decisión tomada por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein: "Los demócratas siempre respetamos las leyes y las decisiones de los tribunales y los jueces de los países democráticos", ha escrito.

ERC exige la liberación "inmediata" de los presos

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha exigido este jueves que se libere de "forma inmediata" a los presos soberanistas, y ha dicho que la decisión de la justicia alemana sobre el expresdiente de la Generalitat Carles Puigdemont demuestra que no pueden seguir ni un momento más en prisión. Según Vilalta, ha quedado demostrado que los líderes encarcelados no son presos, sino "rehenes" del Estado, y ha exigido poner fin a esta situación.



JxCat contrasta la justicia europea con la española, que "escucha a ministros"

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha contrastado este jueves la justicia europea con la justicia española, "que escucha a ministros y hace condenas previas", después de la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Queremos subrayar el enorme contraste entre una justicia europea que escucha y deja a la gente de buena voluntad libre, y la justicia española, que escucha a ministros y hace condenas previas", ha explicado en declaraciones a los periodistas.



Rafael Catalá: el Gobierno respeta la decisión de la Justicia alemana sobre Puigdemont



El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que el Gobierno respeta y acata la decisión de un tribunal alemán de descartar el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. "Es la manifestación del funcionamiento de la Justicia independiente, aquí en España, en Alemania y en todos los países de la UE", ha dicho Catalá en declaraciones a los medios antes de presentar en el Club Siglo XXI al presidente de la Asociación Catalana de Juristas Llibertats, Pere Lluìs Huguet, quien ha impartido una conferencia sobre "Catalunya y Estado de derecho".



Comín, Serret i Puig, también en libertad



Toni Comín, Meritxell Serret iy Lluís Puig han quedado en libertad después de declarar ante la justicia belga tras la nueva euroorden emitida por el Tribunal Supremo. El juez instructor considera que no hay "riesgo de fuga" y ha rechazado privarlos de libertad mientras dura el proceso de extradición.



El abogado de Junqueras duda que el TS mantenga orden de extradición de Puigdemont

Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha destacado la decisión de la justicia alemana de rechazar extraditar por rebelión al expresidente Carles Puigdemont, al no ver violencia en el "procés", y ha cuestionado que el Supremo mantenga la euroorden.



El abogado de Puigdemont en alemania afirma que no está claro que salga hoy en libertad

Los abogados alemanes que defienden al ex presidente catalán Carles Puigdemont señalaron que todavía no está claro cuándo el político independentista podrá abandonar la prisión de Neumünster, después de que la justicia alemana dictara su libertad bajo fianza de 75.000 euros. "En primer lugar, deben cumplirse las condiciones impuestas por el tribunal, lo que debería ocurrir tan pronto como sea posible, pero todavía no se sabe si esto podría ser hoy", señaló el letrado Till Dunckel, miembro del equipo de la defensa de Puigdemont, en declaraciones a la agencia dpa.

ERC ve a la justicia española "frente al espejo"

El adjunto a la dirección de ERC, Pere Aragonès, ha dicho este jueves que la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont supone poner a la justicia española "frente al espejo".



La CUP tacha al Estado de "aparato represivo"

La CUP ha tachado este jueves al Estado de "aparato represivo" tras la decisión de la justicia alemana de dejar en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. "Una vez más se demuestra que el Estado funciona como un aparato represivo de parte en función de la ideología", han concretado los 'cupaires' en una entrada en su cuenta de Twitter.