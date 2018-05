El Parlament ha aprobado la investidura del candidato de JxCat, Quim Torra, como nuevo presidente de la Generalitat con la abstención de los cuatro diputados de la CUP. La Cámara ha celebrado la segunda sesión del pleno de investidura, después de que en la primera, que se celebró el sábado, Torra no lograra la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser investido —consiguió 66 votos de JxCat y ERC—. Hoy ha sido investido ya que necesitaba solamente la mayoría simple —más votos a favor que en contra—, que tenía garantizada desde este domingo gracias a la abstención de la CUP. Con las cuatro abstenciones de los anticapitalistas, Torra ha sido investido gracias a que los 66 votos favorables de JxCat y ERC han superado a los 65 de Cs, el PSC, Catalunya En Comú y el PP.

Esto es lo que ha dado de sí la segunda sesión de investidura en el Parlament de Catalunya.

Pujol (JxCat): "Nuestra propuesta es la respuesta a 40 años de probarlo todo"

El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha afirmado que su grupo ofrece "al país un proyecto político que es la respuesta a 40 años de probarlo todo". Pujol, que ha asegurado que su propuesta "no va sólo de identidad, sino que tiene alma social y motor por el cambio", ha sentenciado que hoy se pondrá "relativamente punto y final a meses de gobierno tomado".

Albiol (PP): "Habrá pirotecnia política"

"Hoy, el gobierno de Catalunya pasará a manos de un hombre que nos considera forasteros. Ya lo conocemos. Ahora también lo conocen en la Unión Europea", ha afirmado el portavoz del Partido Popular de Catalunya, Xavier Garcia Albiol. El portavoz del PP catalán considera que Torra "quiere seguir instalado en el conflicto" y ha advertido a los diputados de habrá "pirotecnia política".

El líder del PPC, Xavier García Albiol, durante su intervención ante el pleno del Parlament, donde se celebra la segunda sesión del debate de investidura. EFE/ Toni Albir

Domènech (Catalunya En Comú Podem): "No votaremos nunca contra nosotros mismos"

Xavier Domènech, portavoz de Catalunya en Comú-Podem ha anunciado que su grupo volverá a los orígenes: "No votaremos nunca contra nosotros mismos", ha afirmado tras recriminar a Torra haber explicado un amplio programa de gobierno que, como tiene que durar cinco meses, no se podrá llevar a cabo. Domènech también se ha dirigido a ERC y la CUP: "En cinco meses no han propuesto a ningún candidato progresista. Lo podrían haber hecho mucho mejor".

El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, durante su intervención ante el pleno del Parlament. EFE/ Andreu Dalmau

Iceta: "Preservemos determinados espacios que deben ser de todos"

El líder del PSC, Miquel Iceta, también ha optado por exponer ideas de algunos artículos de Quim Torra. "No querríamos que el mal uso de las instituciones arrasaran nuestro autogobierno, que es de todos los catalanes piensen como piensen", ha dicho Iceta tras insistir en que los socialistas querían investidura, gobierno y una nueva etapa. "Pero no parece que sea la que abrimos hoy", ha finalizado. Iceta ha advertido de que en Catalunya hay un "problema con el espacio público". "Preservemos determinados espacios que deben ser de todos", ha reclamado.



El lider del PSC, Miquel Iceta, durante su intervención en el pleno de investidura del candidato de JxCat a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra. EFE/Quique García

Sabrià (ERC): "La república será integradora o no será"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha defendido la necesidad de recuperar el control de las instituciones catalanas "para trabajar en los frentes democráticos, la ampliación de la base social, la internacionalización de la causa y en la movilización en la calle". "Hoy hacemos un paso muy importante: recuperar la Generalitat de Catalunya para volver a poner en marcha el país", ha sentenciado Sabrià que, tras valorar las disculpas de Torra sobre sus tuits, ha remarcado que "la república será integradora o no será".

Riera (CUP): "Uno sabe de qué lado está viendo quién está en el otro"

El diputado de la CUP Carles Riera ha advertido a Torra de que su grupo no apoya al futuro Govern, pero se abstendrá y lo facilitará como "estrategia antirrepresiva" frente al Estado. Ha dicho que el domingo sus bases decidieron si "propiciaban el bloqueo de la investidura o la bloqueaban", que ambas opciones respondían a la lealtad al mandato del 1-O y que, finalmente, decidieron no oponerse a la investidura pasando a la oposición para mantener el conflicto democrático con el Estado. "Por eso nos abstendremos. No damos apoyo a su Govern. La abstención obedece a mantener la estrategia antirrepresiva" frente al Estado, ha advertido, y ha razonado que a veces "uno sabe de qué lado está viendo quién está en el otro".

Arrimadas: "Luchar contra el nacionalismo en la Europa del siglo XXI es una obligación"

Arrimadas ha afirmado que "luchar contra el nacionalismo en la Europa del siglo XXI no es una opción, sino una obligación". "Ustedes no quieren dialogar. Pero en el Parlament volverá el diálogo cuando ustedes pierdan esta mayoría ficticia", ha insistido la líder de la formación naranja, que ha recalcado: "Los que defendemos recuperar las instituciones somos nosotros, no ustedes".

Arrimadas: "Tenemos al frente de la Generalitat a una persona que defiende la xenofobia"

La líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, vuelve a exponer fragmentos de algunos de los artículos escritos por Quim Torra, algo que ya hizo en la primera sesión del sábado. "No compare periodismo con racismo y xenofobia. ¿Esto es periodismo?", ha preguntado tras afirmar que "tenemos al frente de la Generalitat a una persona que defiende la xenofobia". Arrimadas también se ha referido a Puigdemont y ha mandado un mensaje al Gobierno de Mariano Rajoy: "En estos momentos hay un señor que ha dado un golpe de Estado y que va a delegar el voto sin que el Gobierno lo recurra ante el Tribunal Constitucional".

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, durante la segunda sesión del debate de investidura que se celebra en el Parlament. EFE/Andreu Dalmau

Puigdemont, a Torra: "Gracias por la serenidad, el rigor, el compromiso y la dignidad"

Gràcies @QuimTorraiPla per la serenor, el rigor, el compromís i la dignitat amb què has amarat el teu discurs d'avui! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 de mayo de 2018

Torra, sobre sus tuits: "No volverá a pasar"

"Lamento que unos tuits dirigidos al gobierno hayan podido ofender a alguien. Me arrepiento, no volverá a pasar", ha afirmado Quim Torra sobre sus polémicos tuits acerca de "los españoles" que escribió entre 2011 y 2014 y que muchos usuarios de la red social han calificado de "xenófobos". Estos mensajes han levantado ampollas entre el resto de grupos parlamentarios, aunque Ciudadanos se mostró especialmente beligerante.

Mas, Montilla y De Gispert, en la tribuna de invitados



Los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y José Montilla y los familiares de Quim Torra encabezan la lista de los invitados que han llenado la tribuna para asistir a la investidura del candidato de JxCat, que presumiblemente saldrá elegido hoy en segunda vuelta. En la tribuna de invitados también están los expresidentes de la cámara catalana Núria de Gispert, Ernest Benach y Joan Rigol, así como familiares de los independentistas en prisión. En las filas de atrás de la tribuna se ha visto a la exconsellera Meritxell Borràs y a varios miembros del PDeCAT, como la senadora y coordinadora general, Marta Pascal; los portavoces en el Congreso y el Senado, Carles Campuzano y Josep Lluís Cleries, respectivamente, así como el exalcalde de Barcelona Xavier Trias y quien tomará su relevo al frente de grupo municipal, Neus Munté. Por parte de ERC, futuro socio de gobierno de Torra, se ha podido ver al nuevo hombre fuerte del partido, Pere Aragonès, y al diputado en el Congreso Gabriel Rufián. Tampoco se han perdido la sesión de investidura los representantes de las principales entidades independentistas: han estado la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.



El candidato a presidente de la Generalitat por JxCat, Quim Torra, durante su intervención ante el pleno del Parlament, donde se celebra la segunda sesión del debate de investidura. EFE/Andreu Dalmau

Torra dice que recuperará las leyes suspendidas por el TC



El candidato de JxCat a la investidura ha reivindicado la "soberanía" del Parlament para hacer "leyes justas que ayuden a todas las personas" y, por ello, ha garantizado que recuperará las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y por la "apisonadora" del Gobierno del PP. "El Govern que presidiré, con apoyo de la mayoría parlamentaria, volverá a impulsar todas y cada una de las leyes que el Gobierno del PP ha llevado al TC y que han quedado suspendidas, dieciséis en total. Algunas aprobadas por unanimidad, con apoyo del PP, algo que no ha servido para evitar que la apisonadora del Gobierno del Estado las dejara en suspenso", ha señalado Torra. En su discurso en la segunda sesión del debate de investidura, Torra ha recordado que leyes "justas" como las de lucha contra la pobreza energética o contra el cambio climático o la de la igualdad entre hombres y mujeres eran "de interés común" y "no distinguían entre ciudadanos independentistas o no independentistas".

Torra: "La república catalana es mirar hacia Europa"

Torra ha iniciado su discurso recalcando que el presidente legítimo de Catalunya es Carles Puigdemont, que seguirá el mandato del referéndum del 1-O y que su objetivo es la cohesión social y el desarrollo económico. "La república catalana es mirar hacia Europa, al mundo. Es progreso", ha dicho Torra.

Torrent no se reunirá con el el rey

El presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, no se reunirá con el rey para comunicarle en persona la investidura de Quim Torra y se limitará a informarle, previsiblemente, por escrito.

Según fuentes del entorno de Torrent, el presidente de la cámara catalana no solicitará una reunión con el monarca como habitualmente solía hacerse en anteriores legislaturas. Una tradición protocolaria que ya se rompió tras la investidura de Carles Puigdemont, cuando el rey no recibió a la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pese a que ésta sí solicitó un encuentro.