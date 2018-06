La segunda y última jornada del debate sobre la moción de censura dejará un momento histórico: por primera vez en la historia de la democracia una moción de censura saldrá adelante. El Congreso vota este viernes la moción de censura contra Mariano Rajoy que, con el apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas, hará con toda probabilidad nuevo presidente del Gobierno al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Esta mañana, a partir de la 9:00 horas, intervienen el PSOE y el PP. Por los socialistas ha intervenido Margarita Robles; Rafael Hernando habla en nombre del PP. Estaba previsto que Mariano Rajoy acuda al Congreso desde primera hora, pero el presidente vuelve a brillar por su ausencia.



Rajoy pide la palabra: "Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré"

Rajoy pide la palabra y sube a la tribuna. Felicita a Pedro Sánchez y asegura que aceptara "como demócrata" el resultado de la votación "aunque no puedo compartirla". "Quiero ser el primero en felicitar a Pedro Sánchez. Ha sido un honor haber sido presidente de España y dejarla mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decirlo cuando le corresponda". El presidente pide disculpas si alguien se ha sentido ofendido. "Suerte a todos, la van a necesitar". Han sido tres minutos de intervención para despedirse con elegancia.

Rajoy llega al Congreso casi una hora y media después de que comience el debate

A las 10.23 horas, Rajoy aparece en el hemiciclo entre una sonora ovación del Grupo Popular, justo cuando Pedro Sánchez estaba terminando su intervención final.

Rajoy sigue en el palacio de La Moncloa

Fuentes del Gobierno han confirmado a los periodistas presentes en el Congreso, que a esta hora de la mañana, Rajoy sigue en el palacio de La Moncloa, pero garantizan que acudirá a la votación.

Ciudadanos niega que Rivera se burlara de Iglesias

Según la cadena Ser, en Ciudadanos niegan que Albert Rivera se burlara de Pablo Iglesias. Reconocen que el gesto no fue el más adecuado, pero niegan la burla.

García-Margallo recuerda que Rajoy aún puede dimitir

El exministo de Asuntos Exteriores afirma en el patio del Congreso que Rajoy está a tiempo de dimitir: "Aún estamos en tiempo hábil", informa Bea Asuar Gallego.

Hernando vuelve a la carga contra Sánchez: "Lo único que ha pretendido es humillar a Rajoy"

Vuelve Hernando a la tribuna y vuelve el tono bronco. "Pidiendo la dimisión del señor Rajoy lo único que ha pretendido es humillarle una vez más". Hernando vuelve a hablar de ETA; saca a relucir casos de corrupción en el PSOE —"Si ustedes han robado dinero hasta de las entradas de La Alhambra", dice—. Insiste de nuevo en que Sánchez tiene un plan oculto.

"Lo que tienen que hacer es renovar el liderazgo"

"Lo primero que tienen que hacer es renovar su liderazgo, regenerarse y representar a esa España conservadora que quiere dirigentes limpios". Así concluye Sánchez su réplica.

Sánchez acusa al PP de "sacar las 12 plagas"

Sánchez niega uno de los principales argumentos de Hernando, el que la economía se va a resentir."Cuando hay riesgo de que puedan perder el poder vuelven a sacar las 12 plagas. Es evidente que la prima de riesgo nada tiene que ver con lo que está pasando en este país, asómense a los medios internacionales y vean lo que está pasando en Italia".

Réplica de Sánchez: "La moción es legítima"

Pedro Sánchez recrimina a Hernando, y a todo, que Rajoy no esté en el Congreso, pero dice que lo puede entender. Sánchez defiende que la moción de censura "es perfectamente legítima y constitucional", subraya. "Va a estar respaldada por grupos parlamentarios que representan a 12 millones de ciudadanos y ciudadanas", añade el líder socialista.

Fuentes del PP aseguran que Rajoy llegará a la votación

La agenda del presidente del Gobierno anunciaba que Rajoy iba a estar este viernes a las 9.00 horas en el Congreso. No apareció. Luego, fuentes del PP, aseguraron que llegaría para escuchar a Rafael Hernando. No apareció. Ahora aseguran que estará en la votación.

Casi un minuto de ovación cuando Hernando dice que está "muy orgullo de ser el PP"

Y no sólo eso. También afirma: "Estoy muy orgulloso de tener un presidente como Mariano Rajoy". "Mariano Rajoy es una persona responsable, honrada, un gran parlamentario", añade. Lástima que Rajoy no pueda escucharle. El portavoz pasa entonces a reivindicar y defender el legado de su partido, "un partido histórico".

"Si tiene dignidad, retire la moción de censura"

Hernando pasa al capítulo económico: presume de que el Gobierno de Rajoy salvó a España de la ruina y de la quiebra que, según él, dejó el PSOE. "Ustedes dejaron una país asolado".

Hernando: "En su cabeza sólo está vulnerar el mandato de los ciudadanos"

Hernando sigue con su tono bronco y ataca a diestro y siniestro: acusa a Sánchez de mentir y de "vulnerar el mandato de los ciudadanos", y a Rivera le espeta: "Deje de tener ocurrencias".

El portavoz del PP dispara ahora contra Rivera

Hernando acusa a Albert Rivera de ser "colaborador necesario" de la moción de censura al pedir la convocatoria adelantada de las elecciones. "Usted, señor Rivera, ha contribuido a desestabilizar este Gobierno. Su deslealtad es la que va a hacer presidente a Sánchez", añade Hernando.

Hernando minimiza la sentencia de 'Gürtel'

"La gente se equivoca, también los jueces", afirma el portavoz del PP para minimizar el efecto de la sentencia del caso Gürtel. "Ningún miembro del Gobierno del PP ha sido condenado por corrupción y ustedes no pueden decir lo mismo". añade Hernando en medio de la ovación de su bancada. Hernando recrimina a Rivera no haber querido formar Gobierno en Catalunya.

Hernando, a Sánchez: "Tendrá que gobernar con golpistas y con los viejos amigos de ETA"

El portavoz del PPse muestra durísimo con Sánchez: "¿De verdad está dispuesto a asumir un Gobierno con extremistas radicales? Usted tendrá que gobernar con golpistas". Hernando se acuerda también de EH Bildu: "Lo que sin duda es una grave afrenta es que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bilbu. Hay que tener un cuajo muy grande. Con los viejos amigos de la ETA".

Hernando acusa a Sánchez de "mendigar" el poder

El portavoz del PP acusa al líder socialista de querer llegar a "La Moncloa por la puerta de atrás". La verdad es que Hernando ha salido a morder desde el primer minuto, como estaba previsto. "¿Cuál es el objetivo real de todo esto? No presentó una alternativa de Gobierno porque no tiene un proyecto para España", dice Hernando. "Usted no está preparado para Gobernar", añade el portavoz conservador.

Turno para Rafael Hernando; Rajoy sigue sin aparecer

Rafael Hernando, portavoz del PP, sube al estrado. Estaba previsto que Rajoy acudiera a escuchar al portavoz de su partido, pero el presidente sigue sin aparecer.

Robles no agota su tiempo; Sánchez, en la tribuna

Margarita Robles no agota el tiempo asignado —media hora— y deja a Pedro Sánchez que hable. Sánchez básicamente da las gracias y se declara orgulloso de pertenecer al PSOE. Reconoce, como lo ha hecho Robles, que tiene "una importante labor por delante".

Comienza el debate sin Rajoy

Con algún minuto de retraso, ha comenzado la segunda jornada del debate sobre la moción de censura. Margarita Robles ha abierto el fuego en nombre del PSOE. "No estaba sobre la mesa una moción de censura, pero cuando el 24 de mayo se dicta una sentencia con cosas muy relevantes, no podíamos tirar para otro lado", dice la portavoz socialista, quien también ha denunciado la nueva ausencia de Rajoy.

Sáenz de Santamaría justifica la ausencia de Rajoy

La todavía vicepresidenta asegura que ha trabajado siete años de forma muy intensa y que el Gobierno ha sacado a España de la crisis. Ha justificado la ausencia de Rajoy afirmando que era el debate de Sánchez y no de Rajoy.

Pablo Iglesias: "Las burlas de Rivera son muy graves"

El líder de Podemos se ha referido a las burlas de Albert Rivera. El líder de Ciudadanos simuló ayer, jueves, que estaba llorando cuando Iglesias intervenía desde la tribuna. Hay que recordar que el miércoles Iglesias se emocionó hasta las lágrimas al denunciar las torturas cometidas por Billy El Niño. El líder de Podemos ha dicho que Rivera debería disculparse por el gesto de ayer y no por él, sino por todas las víctimas del franquismo.

Ada Colau y Xavier Domènech, en el Congreso

Empieza a haber mucho ambiente en el Congreso, informa Alejandro López de Miguel. Hasta allí se han desplazado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podem en Catalunya, Xavier Domènech. De hecho, ahora mismo accede al Hemiciclo Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. En los últimos minutos se suceden las declaraciones de diputados y otros cargos públicos o dirigentes políticos que asisten a la segunda jornada del pleno de la moción de censura. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría está entre ellos.

La toma de posesión ante Felipe VI podría ser el sábado

El relevo se barrunta rápido. Una vez aprobada la moción de censura, la presidenta del Congreso comunicará el resultado al rey, y el Gobierno deberá presentar su dimisión al Monarca, según establece el artículo 114.2 de la Constitución. En ese momento, el candidato, Pedro Sánchez, se entenderá investido de la confianza de la Cámara y, a continuación, Felipe VI le nombrará presidente del Gobierno. La toma de posesión podría ser este mismo sábado.

La votación, en torno al mediodía

Después de las más de diez horas de debate de ayer, jueves, la jornada de hoy comenzará a las nueve de la mañana con la intervención de la portavoz del PSOE, Margarita Robles, y cerrará el turno de portavoces Rafael Hernando, del PP. En principio, se calcula que la votación, que será nominal por llamamiento y de viva voz, pueda producirse hacia las doce o una de la tarde.