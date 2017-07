La dirección de Podem Catalunya, desautorizada por Pablo Iglesias en lo que respecta a su posición sobre la consulta independentista del 1-0, se ha encontrado hoy con un nuevo frente. Anna María Pérez Oller, integrante de la dirección en Catalunya y expresidenta de la Comisión de Garantías Democráticas de Podem, acusa al secretario general autonómico, Albano Dante Fachín, de “manipular” las actas de la reunión del Consejo Ciudadano Catalán –Consell Ciutadà Català, el máximo órgano directivo en el territorio- en las que el órgano fijaba su postura sobre la consulta del 1 de octubre.

Pérez Oller: “Manifesté mi voto en contra porque entendía que el partido en Catalunya no podía independizarse de la dirección estatal,

En conversación con Público, Pérez Oller explica que ella votó en contra de esta posición en la reunión del CCC el pasado jueves, cuando también se decidió la destitución del secretario de Política, Joan Giner. “Manifesté mi voto en contra porque entendía que el partido en Catalunya no podía independizarse de la dirección estatal, y porque tenía que seguir las pautas fijadas en Vistalegre II [el último congreso estatal del partido, en febrero]”.

Dante ha remitido este martes un mensaje a los inscritos de la formación, en el que insiste en la versión aportada en la rueda de prensa del viernes, cuando anunció que Podem llamaría a participar de forma “activa” en la consulta, entendida como una “movilización política”, en contra del criterio de la dirección de Pablo Iglesias. También dijo que la decisión fue adoptada de forma unánime. “La mayoría se decantó por no dar la espalda ante una convocatoria como esta, y el pasado jueves 6 de julio el Consell Ciutadà Català (CCC) aprobó un documento de 8 puntos sin ningún voto en contra”, reza la misiva enviada por el secretario general de Podem.



“Ante una decisión de esta trascendencia, hacer campaña por el referéndum unilateral, debía decidir la Asamblea Ciudadana”, afirma la dirigente de Podem

​

“Albano está manipulando las actas, tiene una deriva independiente”, afirma Pérez Oller, que resalta su autonomía como dirigente: sostiene que no ha pedido el voto para ninguna de las corrientes internas en ningún proceso, ni ha estado inscrita en ninguna de ellas :“Soy independiente”. También ha elaborado un escrito, fechado este 11 de julio y remitido a algunos militantes, en el que exige a Dante que rectifique “de forma inmediata”.

“He solicitado la rectificación inmediata de esta información porque para mí es muy importante que los inscritos conozcan que dentro del CCA existen otras voces que intentan alejarse del enfrentamiento continuo pero sin dejar de expresar su opinión crítica en pro del bien del partido”, reza el texto.



“Ante una decisión de esta trascendencia, hacer campaña por el referéndum unilateral, debía decidir la Asamblea Ciudadana”, apunta Pérez Oller. Esto es, dejarlo en manos de los inscritos, “como ha hecho la dirección estatal” en ocasiones similares, antes de sellar coaliciones electorales u otras decisiones de gran calado.

“Dante dice que la decisión la respaldan unos círculos, sin enseñar documentación”

Por otra parte, la dirigente de Podem critica también que el aval de las bases al que se aferra la dirección para justificar su posición es una supuesta consulta a los círculos, sobre la que Pérez dice no haber recibido ninguna información concreta. No sabe cuántos círculos son, cuántas personas los integran, cuántos de estos integrantes son inscritos y no sólo simpatizantes, cuándo se habrían recopilado estos datos, o de qué forma.

“Dice que viene de unos círculos, no ha enseñado nada, no tengo esa documentación. La he pedido y nada”, apostilla. El sábado, el cofundador del partido y exdirigente, Juan Carlos Monedero, acusó a Dante de ir en la dirección contraria a la que desean las bases en lo que respecta a la consulta.

Donde sí coinciden Podemos y Podem es en su lectura del 1-O como una “movilización política legítima”, pero no como una consulta con “reconocimiento internacional y garantías jurídicas”

Fuentes de las corrientes identificadas con las tesis de Iglesias e Íñigo Errejón reconocen que la situación de la dirección catalana es difícil, más si cabe teniendo en cuenta que entre el pasado viernes y este martes el secretario general de Podemos ha continuado definiendo la postura de la dirección estatal.

Dante fue criticado por su decisión a última hora de no continuar con la integración de Podem en el nuevo sujeto político catalán, cuya construcción lideran Ada Colau y Xavier Domènech, la alcaldesa de Barcelona y el líder de En Comú Podem. El hecho de que Iglesias y el secretario de Organización, Pablo Echenique, hayan rechazado llamar a la participación el 1 de octubre –afirmando incluso que no participarían en la consulta si fueran catalanes- evidencia las discrepancias entre la dirección de Podem y Podemos.

A esto se suman las declaraciones del líder de Podemos: "Nuestra posición la conocen, es la misma que la de Ada Colau y Xavi Domènech", decía Iglesias este martes; “Estamos con Xavi Domènech y Ada Colau, que han planteado lo que nos parece sensato", afirmaba el pasado viernes.

Sobre la dirección de Podem únicamente afirmó que debía “respetar” su decisión, en la línea adoptada por otros portavoces en las últimas semanas, cuando se limitaban a defender la autonomía de Podem. Donde sí coinciden Podemos y Podem es en su lectura del 1-O como una “movilización política legítima”, pero no como una consulta con “reconocimiento internacional y garantías jurídicas”, así como en la denuncia del “inmovilismo” del PP y su contribución a agravar la situación en Catalunya. Podemos siempre ha defendido la convocatoria de un referéndum pactado en el que pediría el “no”a la independencia.

La dirección lo atribuye a “una mala comunicación” y promete corregir el acta

"A todo el mundo le constaba que se había abstenido”, sostiene un miembro de la dirección

Por su parte, desde el Consejo Ciudadano de Podem Catalunya atribuyen esta situación a “una mala comunicación” y afirman que corregirán el acta. “A todo el mundo le constaba que se había abstenido”, sostiene un integrante de la dirección, insistiendo en que las dos personas encargadas de tomar acta sólo especificaron que efectivamente pedía la celebración de una Asamblea Ciudadana –“Algo que ya no se podía hacer”-, y que se abstenía en relación al documento de posición.

“Se había abstenido en otros puntos”, apuntan, insistiendo en que el acta “se cambia y ya está: para eso está la democracia y la rectificación”. Explican que aún no está terminada, y que normalmente no lo está hasta cinco o seis días después de una reunión.

No obstante, las citadas fuentes apuntan que “sorprende” el comunicado elaborado por Pérez Oller, insisten en que son “súper estrictos” con las actas, y sostienen que el texto rubricado por la consejera ciudadana fue enviado “después” de que alguien -sin concretar- le informara por el canal de mensajería instantánea Telegram de que rectificarían. “En Telegram queda documentado”, advierten.

Texto remitido por Pérez Oller

Me ha sorprendido encontrarme hoy con la noticia del SG de Podem Catalunya

donde aseveraba que en el CCA celebrado el pasado día 6 de julio se aprobó

el documento que presentó con el fin de apoyar el referéndum unilateral y la

participación de Podem Catalunya , y añade literalmente “ sin ningún voto en

contra”.

No es cierto este punto. Como consejera de Podem Catalunya voté en contra

del documento y manifesté que dada la trascendencia de la decisión tomada, -

que entendía era contraria a los postulados de Podemos -, esta decisión

correspondía a la Asamblea Ciudadana. No solo manifesté mi voto en contra

sino que constara en acta expresamente que solicitaba la convocatoria de la

Asamblea Ciudadana para decidir una cuestión de este calado político.

He solicitado la rectificación inmediata de esta información porque para mí es

muy importante que los inscritos conozcan que dentro del CCA existen otras

voces que intentan alejarse del enfrentamiento continuo pero sin dejar de

expresar su opinión crítica en pro del bien del partido.



Anna Maria Pérez Oller



Abogada



Consejera Podem Catalunya



Dia 11 de julio de 2017.