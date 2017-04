Duras críticas al líder del PP en Barcelona por pedir prioridad para los refugiados cristianos

"Lo que demanda Alberto Fernández Díaz, del Partido Popular, es discriminatorio y vulnera los Derechos Humanos. Confío en que reflexione y rectifique porque es muy grave".

Este ha sido el mensaje con el que ha contestado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, a la petición del portavoz del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández, de priorizar la acogida de "refugiados cristianos que son perseguidos por sus creencias religiosas" para que Barcelona sea un referente de la libertad religiosa. La petición se realizó tras los dos atentados en Egipto en iglesis coptas.

El q demana @albertofdezxbcn del @PPopular és discriminatori i vulnera els Drets Humans. Confio que reflexioni i rectifiqui pq és molt greu https://t.co/qXwOPfK2dW — Ada Colau (@AdaColau) April 11, 2017

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha calificado las palabras de Fernández Díaz de "ofensa directa a los derechos humanos más fundamentales". "Yo no sé si estaba imbuido de un espíritu especial de Semana Santa particular del señor Fernández Díaz o qué se le pudo pasar por la cabeza, pero es una barbaridad y una aberración", ha añadido Ortiz, que ha zanjado el asunto recordando que "no se puede discriminar a nadie por motivo de religión"

Las respuestas a Fernández Díaz no han llegado solo desde Barcelona. Políticos como Joan Ribó, alcalde de València por Compromís, y Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, han afeado a Fernández Díaz sus palabras y le han recordado que lo que pide se llama discriminación e incumple los Derechos Humanos.

La falta de respeto por los Derechos Humanos del Partido Popular es inconcebible en un partido que se diga democrático. pic.twitter.com/UVmCrAM7TJ — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) April 12, 2017 "Les declaracions de Fernández Díaz són una barbaritat: els refugiats són refugiats independentment de la religió", @joanbaldovi — Compromís (@compromis) April 12, 2017

Muchos tuiteros se han sumado a las críticas y también han reprochado al portavoz del Partido Popular sus palabras.