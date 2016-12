Echenique: "El discurso del rey lo podría haber suscrito Rajoy"

ZARAGOZA.- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que el discurso de Felipe VI lo podría haber "suscrito de principio a fin" el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que, a su juicio, no consiguió representar a todos los españoles.



En una comparecencia de prensa en Zaragoza, Echenique, ha afirmado que el rey, al hablar de la crisis económica en los términos que utilizó, dejó fuera de su discurso a "millones de españoles que saben que no se trata de una crisis sino de una estafa". Felipe VI, ha añadido, "empezó hablando de las personas afectadas por las lluvias torrenciales y a continuación a hablar de la crisis económica como si se tratase también de un fenómeno meteorológico".

"Claro que la población de nuestro país ─ha subrayado─ ha demostrado abnegación, fuerza y solidaridad para luchar contra la crisis; claro que nuestros servidores públicos, como ha dicho el rey, nuestras médicas, maestras y científicas han hecho un trabajo de primer nivel y son la verdadera Marca España; y claro que las familias han evitado que muchos acaben en la indigencia, pero esto no es una tormenta".



A juicio del miembro de Podemos, "no se sale del pozo con un pensamiento positivo y buenas intenciones". Ha explicado que, si Felipe VI hubiese "escuchado" a la totalidad de españoles, "hubiese escuchado a millones de personas que están señalando como verdaderos causantes de las crisis a los grandes poderes económicos, a los privilegiados y a sus delegados parlamentarios".



En su opinión, "cuando un rey hace un discurso que puede suscribir el líder de uno de los partidos de nuestro país", y deja fuera "las causas de los males de su pueblo y no habla de la violencia machista, de los españoles emigrados que en estas fechas están en casa pero que cuando hay elecciones les quitan sus derechos", no se dirige al conjunto de la ciudadanía. "Cuando un rey -ha añadido- la única referencia o cesión que hace a la obvia plurinacionalidad de su país es hablar en cuatro idiomas, estamos hablando de un rey que ha elegido no hablar a la gente, sólo a una parte de su pueblo".