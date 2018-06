El cambio de Gobierno no ha parado el trabajo de los partidos para abordar las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. En Podemos, después de arrancar su maquinaria con el encuentro 'En Marcha', ahora continúan preparándose por varios territorios. Pablo Echenique, el secretario de Organización del partido morado, estará en julio en Sevilla, Gijón y Tarragona, encuentros con los que la Secretaría de Organización y Programa "lanza el plan 'En 2019, Podemos'".

"Es una iniciativa de protagonismo militante (son los y las militantes de Podemos las que, en buena medida, organizan los encuentros) y busca cuatro objetivos fundamentales: formarnos en común en habilidades prácticas, profundizar en una cultura organizativa basada en el compañerismo, en los cuidados y en ser útiles para la ciudadanía, apoyar en el diseño de proyectos de municipio para presentarnos a las elecciones municipales y, finalmente, pensar colectivamente acciones, dinámicas y campañas para crecer y ser más", explica Echenique a Público .

Para Podemos, el próximo encuentro en las urnas es "la siguiente meta volante del cambio político", asegura Echenique. Para estas elecciones, el partido morado ya ha llegado a un acuerdo con IU y EQUO para presentarse en coalición. Se ha decidido empezar en Sevilla, Gijón y Tarragona, según explican fuentes de la dirección, porque "es donde la militancia, que es fundamentalmente quien protagoniza la iniciativa, más lo ha demandado y donde tenían el trabajo más avanzado".

La primera cita de 'En 2019, Podemos' es el 1 de julio en Sevilla

La primera cita es este 1 de julio en Sevilla, que también asistirá Noelia Vera, diputada y portavoz del partido. Un encuentro con la militancia que no ha pasado por alto entre la crisis abierta de Podemos Andalucía y Estatal. La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó este lunes el encuentro alegando que la dirección nacional ha organizado el acto para a espaldas de la dirección regional. Rodríguez ha negado que se le haya "preguntado" sobre la conveniencia de organizar dicho acto, porque de haber sido así este encuentro "no se celebraría un 1 de julio en la isla de la Cartuja de Sevilla". En Gijón y Tarragona no ha habido este problema, y ningún cargo público ha señalado esto.

De hecho, Echenique explica que la decisión de lanzarse a estos encuentros cno la militancia es de la Secretaria de Organización y Programa: "Desde Podemos salimos a ganar las elecciones. Pero nosotros no tenemos amigos poderosos ni financiación "extra", nosotros sólo tenemos un recurso para dar la batalla electoral: la gente".