Hay escenarios que Mariano Rajoy no quiere ni imaginar. Y uno de ellos es el de la repetición de elecciones en Catalunya. Al menos, así lo aseguran fuentes de Moncloa, que abogan más por pedir una alta participación en los próximos comicios del 21-D convencidos, como están, de que ello beneficiará al autodenominado bloque "constitucionalista".

Con este discurso el Gobierno contradice a su propio candidato, Xavier García Albiol, que en su encuentro de precampaña con periodistas en Madrid fue el primero en alertar de dicha posibilidad. El líder del PPC contemplaba entonces esta opción, sobre todo, aludiendo a una posible batalla interna del PSOE en la que Pedro Sánchez no dejaría gobernar a Miquel Iceta si éste pretende aliarse con ERC.

Ahora todos los sondeos le dan la razón, aunque sólo en parte. Es decir, los electores no valoran las relaciones internas de los socialistas, pero sí ofrecen un resultado tan ajustado entre los bloques "constitucionalista" e independentista que no es extraño prever que, tres meses después del 21 de diciembre, no se alcancen pactos que permitan conformar una nueva Generalitat.

Asimismo, si se confirma la pérdida de la mayoría absoluta que hasta ahora tenía la desaparecida Junts pel Sí -ERC y PDeCAT- y la CUP, los anunciados vetos cruzados entre el resto de formaciones (Iceta no quiere hacer presidenta a Inés Arrimadas ni Albiol quiere contar con el apoyo de Catalunya en Comú dentro del bloque constitucionalista, entre otros) harían peligrar, en cualquier caso, la formación de gobierno.

Por todo ello, la repetición electoral no es un escenario descartable, aunque el Ejecutivo central se niegue a aceptarlo. Tanto para Moncloa como para Génova, "las encuestas son sólo encuestas" y "la mejor encuesta es la de las urnas", argumentan siempre los de Rajoy.

Unas premisas que no sólo le sirven para intentar minorizar su temor al ascenso de Ciudadanos -que le roba votos por donde más les duele (la derecha)- sino también para evitar plantearse otro escenario de inestabilidad en Catalunya.

"Lo importante ahora es que haya la mayor participación posible el 21 de diciembre y que se pueda formar un Gobierno estable que cumpla la ley", sentencia un portavoz gubernamental. De momento, "habrá que esperar a ver qué ocurre", concluye.